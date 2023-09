Hvem var best mot AaFK? Sjekk VIF-børsen her

Vi fulgte kampen live her!

JACOB STOREVIK – 5. Kunne ikke gjøre noe med baklengsmålet. Hadde ellers ikke veldig mye å gjøre. En match på det jevne.

ALEKSANDER HAMMER KJELSEN – 4. Svak feilpasning som førte til 0-1-målet, men Eneo Bitri fortjener også en del pepper for den. Virket dog litt nervøs etter baklengsmålet, og ble tatt av banen i pausen.

STEFAN STRANDBERG – 6. Grei kontroll defensivt. Kjempeviktig blokkering på en AaFK-kontring like før slutt. Stødig match av kapteinen.

ENEO BITRI – 4. Sterk i luftrommet, men nykommeren hadde noen skumle feil underveis. Må også ta en god del av skylden da han sov på AaFKs 0-1-scoring, i samspill med Hammer Kjelsen.

CHRISTIAN DAHLE BORCHGREVINK – 6. Trodde han hadde sendt VIF opp i 2-1, men scoringen hans ble annullert for offside etter VAR-sjekk. Arbeidsvillig både offensivt og defensivt.

PETTER STRAND – 5. Arbeidsmauren Strand gjorde det han alltid gjør – jobbet steinhardt. Hadde et par farligheter offensivt, men litt anonym utover.

ELIAS KRISTOFFERSEN HAGEN – 7. Drømmescoring av midtbaneeleganten på 2-1. Viser at han kan by på det lille ekstra. Hadde stort sett god kontroll i sin ankerrolle.

HENRIK BJØRDAL – 5. Jobbet og slet i kjent stil, men klarte ikke helt å prege matchen offensivt.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 7. Sterk prestasjon av Riisnæs i en litt uvant rolle, både defensivt og offensivt. Målgivende på Hagens flotte 2-1-scoring.

MOHAMED OFKIR – 5. Utrolig bra innlegg til Ilic på 1-1-scoringen. Frisk i starten, men falmet litt utover i oppgjøret. Byttet ut mot slutten.

ANDREJ ILIC – 7. Utrolig viktig for Ilic å åpne målkontoen i Eliteserien, attpåtil to ganger. Å få ham i gang kan bli meget viktig for VIF i fortsettelsen. VIFs beste på grunn av scoringene, like foran Hagen og Riisnæs.

MARTIN KREUZRIEGLER – 5. Inn for Hammer Kjelsen i pausen. Stødig nok i sin A-lagsdebut, selv om han og VIF-forsvaret slapp med skrekken ved et par anledninger etter 3-1-scoringen til Ilic.

Innbytterne Torgeir Børven, Jacob Dicko Eng og Simen Juklerød spilte for lite til å bli vurdert.

---

Kampfakta

Fotball, Eliteserien menn

Vålerenga – Aalesund 3-1 (1-1)

Intility Arena

Mål: 0-1 Martin Ramsland (13), 1-1 Andrej Ilic (17), 2-1 Elias Kristoffersen Hagen (50), 3-1 Ilic (54)

Gult kort: Henrik Melland, Aalesund.

Dommer: Kai Erik Steen

Vålerenga (3-4-3): Jacob Storevik – Aleksander Hammer Kjelsen (Martin Kreuzriegler fra 46.), Stefan Strandberg, Eneo Bitri – Christian Dahle Borchgrevink, Petter Strand, Elias Hagen, Henrik Bjørdal (Simen Juklerød fra 82.), Magnus Bech Riisnæs – Mohamed Ofkir (Torgeir Børven fra 82.), Andrej Ilic (Jacob Dicko Eng fra 90.)

---

