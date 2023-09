VIF-profilens krav før AaFK: – Det finnes ikke noe annet

VALLE (Dagsavisen): Vålerenga står med kun én hjemmeseier så langt, og kun bedre målforskjell enn Sandefjord gjør at Geir Bakkes mannskap ikke er nede på kvalikplass. Søndag kommer tabelljumbo Aalesund på besøk.

– Det er tre poeng som gjelder. Det finnes ikke noe annet, vi trenger seier i den kampen. Det er utrolig viktig. Kampene blir bare færre og færre, og vi er jo i den situasjonen vi er i. Og spesielt mot Aalesund, som ligger under oss, så må vi ha tre poeng. Slik er det bare, sier finske Håkans til Dagsavisen.

Med EM i blikket

– Hva forventer du av et desperat AaFK-lag?

– De vil gi alt. Aalesund må også vinne denne matchen. Jeg tror de kommer til å prøve å ta oss på kontringer. De har ingenting å spare på. Det blir en såkalt «sekspoengsmatch», der begge må vinne. Men vi kommer til å vinne. Det er jeg helt sikker på, sier 22-åringen smilende.

Torsdag trente han alternativt på Intility Arena grunnet en liten skade i foten.

– Jeg fikk en liten smell på landslagssamling med Finland. Det er ikke noe alvorlig, så jeg tipper jeg skal være aktuell for Aalesund-kampen, sier Håkans.

Finnen er utrolig glad for å være inne i landslagsvarmen.

– Det kjennes utrolig bra å være med Finland. Det er en drøm jeg har hatt siden jeg var liten, det å representere landet mitt. Dessverre ble det ingen kamper på forrige samling, siden jeg fikk en smell, men det kommer nye kamper snart. Og vi har en bra mulighet til å nå EM, som også er en drøm. På papiret er de enkleste kampene unnagjort nå, selv om det ikke fins enkle kamper. Men vi er ferdige med kampene mot de beste, sier Håkans.

Finland er foreløpig treer i kvalifiseringsgruppe H, poenget bak Danmark og Slovenia.

Fotballfeber i Finland

– Hvor stort er egentlig fotball i Finland nå?

– Ishockeyen har jo vært nummer én, men etter at vi kom oss til forrige EM har fotballen vokst utrolig mye. Forrige landskamp var utsolgt flere måneder i forveien. Kampene framover kommer også til å bli utsolgt, forklarer Håkans.

Han legger ikke skjul på stoltheten over å ha spille med flagget på brystet.

– Som finlender å få gå inn på et fullsatt Olympiastadion i Helsinki … Det er spesielt, sier VIF-spilleren.

Håkans kom til Vålerenga fra Jerv før årets sesong. Sportssjef Joacim Jonsson uttalte da at 22-åringen er Eliteseriens beste én mot én. Håkans beskriver debutsesongen på Valle som «blandet».

– Det har vært en vanskelig sesong. Ikke bare for meg, men for hele laget. Vi er ikke der vi trodde vi skulle være på tabellen, innrømmer han og fortsetter:

– Jeg har ikke prestert på mitt absolutt beste, det gjelder kanskje mange andre også. Men vi må bare forsøke å bli bedre for hver uke.

Håkans om rollen i Vålerenga

Under Geir Bakke har han fått rollen som venstre vingback.

– Jeg har spilt noen kamper i Finland som vingback tidligere, men ikke mange. Men jeg visste litt om rollen fra før av, det gjorde jeg. Det er litt annerledes, men for meg har det passet ganske bra, sier finnen, som har venstre kant som favorittposisjon.

– Slik du ser det: Hva er den største forskjellen mellom kant- og vingbackrollen?

– Som kant kommer man mer inn i boksen, og er mer «aktuell» på kontringer. Man er høyere opp i banen. Som vingback må man ofte ned i en femmer defensivt, og da havner man et stykke unna motstanderens mål. På vingbacken er jeg ofte den som holder bredden – det blir ikke så mye inn i boksen.

– Vil du høyere opp på banen i fortsettelsen, eller det vingback som er «din» plass nå?

– Det kommer an på formasjonen vi stiller i. Men per nå ser det ut til at vingback blir posisjonen, innrømmer Håkans.

