Thorvaldsen sikret viktig VIF2-seier i byderbyet mot Grorud

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Etter at Andreas Alrek tok over Grorud hadde dagens gjester på Intility gått seks kamper uten tap, og hvis laget unngikk tap i dagens oppgjør tangerte de en rekke vi må tilbake til 2019 for å finne en lignende resultatrekke.

Vålerenga hadde på sin side åtte tap på de siste ti kampene, og er fortsatt innblandet i nedrykkstriden. Så det var et forsterket VIF 2-lag med blant annet Borchgrevink, Kreuzriegler, Kiil Olsen, Børven, Dicko Eng og Filip Thorvaldsen som hadde presset på seg for å vinne hjemme på Intility, som de ikke hadde gjort siden 2. juli mot Ørn-Horten.

De første ti minuttene skjedde det svært lite på Intility, før Vålerenga fikk to ålreite muligheter på innlegg. Først var det Jacob Dicko Eng som fikk stå helt alene, men traff headingen helt feil slik at den føk mot cornerflagget. Minutter senere var det Torgeir Børven som kastet seg inn og headet i nettveggen på første stolpe.

Les flere saker om 2. divisjon her

Grorud-stopper burde vært utvist

Selv om Vålerenga fikk koblet på et visst press utover i omgangen, fikk Didrik Sereba en kjempestor mulighet da han vendte vekk Noah Risberg og kom seg inn i VIFs 16-meter og fikk avsluttet. VIF-keeper Magnus Stær-Jensen klarte å lukke beina og sparket ballen ut til corner.

Et par minutter senere driblet Jacob Dicko Eng seg inn i Groruds 16-meter, og skjøt via beinet til Sebastian Sørlie Henriksen. Ballen føk mot mål, men Grorud-keeper Vegard Storsve fikk den midt i fanget. Christian Borchgrevink fikk også muligheten til å kopiere målet hans mot Viking på lørdag, da han fikk en ball som trillet ut til han inne i Groruds 16-meter. Dessverre for VIF-rekruttene traff han langt dårligere denne gang.

Like over halvtimen spilt burde Groruds Sebastian Sørlie Henriksen vært utvist. En ball ble spilt inn i bakrom der Jacob Dicko Eng hadde gått på løp, og rakk ballen foran Sørlie Henriksen. Grorud-stopperen snublet og felte med det Dicko Eng på vei mot mål, og selv om det ikke var noen bevist handling forhindret han en åpenbar målsjanse og burde derfor vært utvist.

[ Christian Borchgrevink er medisin for dette VIF-laget ]

Fortjent VIF-ledelse til pause

Borchgrevink fikk også en mulighet på frispark, som han sendte en meter eller to over, men det var absolutt Vålerenga-rekruttene som var det førende laget på Intility. Målet skulle da også komme før pause, da Adrian Kurd Rønning og Filip Thorvaldsen kombinerte fint etter en feilpasning fra Grorud-keeper Vegard Storsve.

Den ballen ble plukket opp av Filip Thorvaldsen som spilte den opp til Adrian Kurd Rønning på 22-23-meter. Rønning chippet gjennom Thorvaldsen som dempet ballen og hamret den i det lengste hjørnet. Det gjorde at VIF-rekruttene gikk til pause med en nokså fortjent 1-0-ledelse.

Vertene tok også kommandoen fra start etter hvilen, og hadde ganske god kontroll på oppgjøret. Adrian Kurd Rønning kom til omgangens første mulighet da han kom seg inn i Groruds 16-meter, og fikk løst skudd fra ganske skrått hold som Storsve reddet ganske enkelt.

[ Gammel kjenning scoret da VIF 2 ble knust av Ørn ]

Viktig trepoenger for VIF 2

Grorud hevet seg litt utover i omgangen, og kom seg litt mer inn i VIFs 16-meter, uten at det ble kjempefarlig av det før timen spilt. Grorud hadde riktignok et skudd i tverrligger fra midt på Vålerengas banehalvdel, men tidligere Grorud-keeper Magnus Stær-Jensen hadde god kontroll på det forsøket.

Martin Kreuzriegler skled et nydelig innlegg rett utenfor, og Osnes-Ringen fikk et skudd blokkert fem minutter over timen spilt. Vålerenga var det førende laget gjennom oppgjøret, og hadde en viss kontroll da vi gikk inn i de ti siste minuttene, men Grorud var hakket farligere på overganger de siste 45 minuttene.

En del bytter det siste kvarteret gjorde at oppgjøret jevnet seg mer ut, og det var mer kriging på midten enn noe finspill. For Vålerenga var en seier utrolig viktig, da laget tok inn de tre poengene det var opp til Træff på trygg grunn før kampen. Dommer la til fem minutter, og på overtiden var det Grorud som jaktet seieren, men Vålerenga-rekruttene holdt unna og fikk med seg tre viktige poeng.

[ Dette mener klubbene selv om sine egne overgangsvinduer: – Har vært hektisk ]

Viktig bunnoppgjør neste

Vålerenga 2 er med dagens seier fortsatt på nedrykk, men nå er det bare målforskjellen som skiller dem, Træff og Fram Larvik som alle tre ligger på 19 poeng etter 18 kamper. Neste oppgjør for VIF-rekruttene er borte mot nettopp Træff, mandag 18. september.

Grorud blir liggende på 7. plass med 24 poeng, men siden Kjelsås tapte er de fortsatt bare fire poeng bak i kampen om å bli nest beste Oslo-lag i avdelingen. Groruds neste kamp er nok et Oslo-derby, mot serieleder Lyn som gjennomførte en imponerende opphenting og snuoperasjon hjemme mot Arendal tidligere på dagen.

---

Kampfakta

PostNordligaen avd. 1 – runde 18

Vålerenga 2 – Grorud 1-0 (1-0)

Intility Arena, 329 tilskuere

Mål: 1-0 Filip Thorvaldsen (42.)

Gule kort: Christian Borchgrevink, Adrian Kurd Rønning, Øystein Sanden, Vålerenga (trener).

Dommer: Satha Sejoohn Sritharan (Oppsal IF Fotball)

Vålerenga (3-4-3): Magnus Stær-Jensen – Noah Risberg, Martin Kreuzriegler, Aaron Kiil Olsen – Max Bjurström, Adrian Kurd Rønning (Sayed Hosainy fra 86.), Stian Sjøvold Thorstensen, Christian Borchgrevink – Filip Thorvaldsen (William Osnes-Ringen fra 46.), Torgeir Børven, Jacob Dicko Eng (Lorents Apold-Aasen fra 74.)

Grorud (4-4-2): Vegard Storsve – Mathusan Sandrakumar, Sebastian Sørlie Henriksen, William Bjeglerud, Ola Rye – Peder Meen Johansen, Hassan Yusuf (Simen Beck fra 86.), Saadiq Elmi (Musa Joof Dubois fra 66.), Mathias Øfsti Bråthen (Thierry Dabove fra 86.) – Rino Falk Larsen (Elias Nahiry fra 73.), Didrik Sereba (Elias Aarflot fra 73)

---