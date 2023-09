Vil forlenge med VIF-profilen: – Se på det han gjør med ballen

VALLE (Dagsavisen): 30-åringen fra Skien har fått stor tillit som venstre midtstopper i Bakkes trebackslinje siden treneren ankom fra Lillestrøm.

– Fredrik er en ledertype som alle klubber trenger. Han kommuniserer fornuftig, og har passe temperament i seg også. Han er en som stiller krav til både seg selv og andre på trening, sier Bakke til Dagsavisen.

– Han er en intelligent fyr, da, som skjønner masse fotball. Det synes jeg han også er ganske flink til å formidle til dem rundt seg. Det gir mye læring å ha en sånn spiller, fortsetter VIF-treneren.

VIF-trener Geir Bakke. (Reidar Sollie)

Vålerenga-trenerens ros

Bakke har registrert at Oldrup Jensen tidligere har fått kritikk for prestasjonene som stoppervikar.

– Han har fått litt tyn, for eksempel i den Viking-kampen hvor han tok bakerste mann og ble utvist. Men man må se på det han gjør med ballen, og hvordan han kommuniserer og gjør andre rundt seg bedre. Fredrik er en meget god fotballspiller, sier VIF-treneren rosende.

Vålerenga-spillerne og trenerteamet på tirsdagens økt på Valle. (Jørn H. Skjærpe)

– Er Oldrup Jensen en spiller du personlig vil ha med videre også neste år og i fortsettelsen?

– Ja, det er det, svarer Bakke og fortsetter:

– Han er en type spiller jeg kan tenke meg å være med på å bygge kulturen rundt, for han har en enorm treningskultur og er veldig nøye med seg selv. Han står i stort sett alle treninger og kamper, og er den som restituerer seg så å si raskest av alle, fordi han er så gjennomtrent og har vært så dedikert gjennom så mange sesonger og kamper. Så det er sånne typer man bygger kultur rundt.

Oldrup om egen framtid

Fredrik Oldrup Jensen, som møtte Dagsavisen til en prat før intervjuet med Bakke ble gjort, er godt fornøyd med samarbeidet.

– Det har gått veldig fint. Vi har ikke jobbet så lenge sammen, men Geir virker som en veldig bra trener. Han har kommet godt inn i gruppa, og jeg syns han jobber med mye av de riktige tingene, sier 30-åringen til Dagsavisen.

Vålerenga-spiller Fredrik Oldrup Jensen etter tirsdagens trening på Intility Arena. (Jørn H. Skjærpe)

Veteranen sier det har vært litt dialog, og at hans inntrykk er at klubben ønsker å sette seg ned med ham for en skikkelig prat om framtiden.

– Hva er førstevalget ditt per nå?

– Det kommer an på mye. Men jeg trives veldig godt i Vålerenga. Det er et veldig godt alternativ, det, svarer Oldrup Jensen.

Sikter fortsatt mot midtbanen i VIF

30-åringen har tidligere understreket at han fortsatt vurderer seg selv som best på midtbanen. Dét har ikke endret seg.

– Jeg har jo bare spilt stopper under Geir, da. Men det er som jeg har sagt før – det er ikke i den rollen jeg selv føler at jeg har mest å bidra i. Etter mitt syn er det på midtbanen at jeg får utnyttet ferdighetene mine best. Samtidig er jeg jo i Vålerenga for å spille og å bidra. Og så lenge jeg gjør det, er jeg fornøyd, forsikrer han.

– Så du er ikke permanent omskolert til midtstopper?

– Nei, vi har ikke pratet om det er der jeg skal være fast. Men det får vi jo se på, da. Det kan hende det vil variere fra kamp til kamp, sier Oldrup Jensen, som tilføyer at han ikke merker noen vesentlig forskjell på å spille stopper i en trebackslinje kontra i et stopperpar med fire bak.

Bakke, Oldrup Jensen og resten av VIF tar imot tabelljumbo Aalesund i Eliteserien søndag.

PS. VIF-sportssjef Joacim Jonsson har foreløpig ikke besvart Dagsavisens henvendelse i saken.

