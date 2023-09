Christian Borchgrevink er medisin for dette VIF-laget

Det er ellevill stor forskjell for denne VIF-gjengen å komme hjem med ett poeng i stedet for null. Uavgjorte kamper mot Molde (0–0) og serieleder Viking (1–1) viser at grunnmuren er i ferd med å reise seg. Laget har fem strake kamper uten tap. Slikt teller i Vålerengas plundrete 2023-sesong. Viking kjørte kampen i en time, men skapte veldig få sjanser i åpent spill. Sjansene kom på dødballer. Og scoringen kom typisk nok på en sjelden overgang.

Men fram til Vikings ledermål så Vålerenga ut som et rent forsvarslag. Først da de havnet under fikk vi se hva VIF kan by på offensivt. At ikke Andrej Ilic utlignet for åpent mål tilhører fotballens fascinerende mysterier. Men fram til avslutningen gjør han alt riktig, og det må tas med i vurderingen av øyeblikket som kan gjøre ham rimelig søvnløs.

Men dette skulle altså til slutt handle om den mest tålmodige aktøren denne kvelden. Christian Borchgrevink satt på reservebenken og fulgte denne kampen i 70 minutter før han kom inn og bidro i den halvtimen der Vålerenga overraskende nok var det beste laget i Stavanger. Da fikk vi se Daniel Håkans kvaliteter, Andrej Ilic muskler og Christian Borchgrevinks budskap til alle sine lagkamerater: Det lønner seg å skyte.

Borchgrevinks lange vei tilbake er rørende for alle som har et hjerte for VIF. Det ble sterke følelser da han gjorde comeback for 2. laget tidligere i år, det ble følelser da han kom tilbake i troppen til A-laget og det toppet seg denne kvelden da han rett før slutt skaffet et livsviktig poeng for klubben i hans hjerte. Det var hans første scoring i 2023, uansett lag. Det gjør at alle VIF-supporterne reiser hjem fra Stavanger med et positivt sinn. Dansen foran VIF-spillerne etter kampslutt lignet veldig en ren seiersdans.

Geir Bakke prøvde å forklare endringen av kampbildet den siste halvtimen med ren psykologi. Det skjer noe når et lag skal forsvare en ledelse. Men for Vålerenga må det også være et tankekors at de ikke evner å gjøre noe med ballen i nesten en hel time. Plutselig så det ut som de hadde det gøy utpå der da de jaktet den utligningen de til slutt fikk.

Geir Bakke gjorde bare en feil i denne kampen og det var å sette opp brasilianske Vitinho i startelleveren. Han startet fordi Henrik Bjørdal ikke ble klar fra sin lårskade. Vitinho ble funnet av VIFs daværende speider i Sao Paolo i Brasil i januar og har brukt lang tid på å tilpasse seg en ny verdensdel og et nytt land. Han har bare spilt på Vålerengas rekruttlag, som akkurat nå ligger på nedrykksplass i 2. divisjon. Kampen bekreftet at brasilianeren ikke er klar for dette nivået ennå.

I stedet ble det altså mannen han byttet med, Christian Borchgrevink, som ga VIF denne oppturen. Han leverte ikke bare scoringen, han har en innleggsfot som dette VIF-laget trenger i hver eneste kamp denne høsten. Han vil rett og slett forsterke laget nå når han er erklært frisk.

Nå er det to ukers pause til bunnlaget Aalesund kommer til Intility. Da må hjemmelaget som ikke har seier der siden 16. mai, løse koden. Søndag kveld kan VIF i teorien igjen ligge på nedrykksplass. Kampen mot Aalesund må kort og godt vinnes. Nå bør de ha selvtillit til å gjøre det. Med Christian Borchgrevink i startelleveren?

