Gammel kjenning scoret da VIF 2 ble knust av Ørn

Ørn-kaptein Førsund, Alex Krawiec, Seihou Leroy Sillah Nilsen, Adrian Rogulj og et selvmål av VIF 2-kaptein Noah Risberg sørget for 5-0 til hjemmelaget. Resultatet gjør at et nedrykkstruet Vålerenga 2 blir liggende under streken i 2. divisjon, avdeling 1.

Imidlertid er det kun svakere målforskjell som gjør at VIF ligger bak Fram på sikker plass. Begge lag har 16 poeng. Tabelljumbo Brattvåg står med ti poeng, mens Aalesund 2 blir stående på 12 poeng etter 1-2-tapet hjemme mot Kjelsås tidligere mandag. Ørn-Horten på sjuendeplass har 23 poeng så langt.

Noah Risberg var uheldig og satte ballen i eget nett mandag. Her fra en tidligere VIF 2-kamp. (Jørn H. Skjærpe)

Les alt om Vålerenga her!

VIF havnet tidlig under

Ørn-Horten tok kommandoen fra start av på eget kunstgress. Adrian Rogulj prøvde seg tidlig med et spekulativt skudd fra veldig langt hold, men en lettet Magnus Sjøeng i Vålerenga-buret kunne konstatere at ballen seilet over.

Vertene presset på, og et knapt kvarter ut i oppgjøret ble det uttelling for Ørn. Etter klabb og babb inne i boksen fikk Frank Bamenye løsnet skudd. Magnus Sjøeng reddet, men returen plasserte Førsund inn fra kort hold. 37-åringen løp jublende til Ørn-benken for å feire scoringen mot gamle lagkamerater i VIF, der han spilte i perioden 2004-2007.

Arnar Førsund som Vålerenga-spiller på La Manga tilbake i 2007. Nå spiller stopperen for Ørn-Horten. (Gorm Kallestad/NTB)

Hjemmelaget kunne ha doblet ledelsen like etter. Ørns Seihou Leroy Sillah Nilsen tok seg forbi VIF-back Max Bjurström og løsnet skudd, men ballen gikk i innsiden av stolpen og ut.

Alex Krawiec, som spilte sin kamp nummer hundre for vertene, ble spilt gjennom i boksen etter 21 minutter. Men fra kort hold avsluttet han svakt over.

[ Dette svarer VIF-lederen på Fagermos Trøim-utspill (+) ]

Uheldig Vålerenga-kaptein

Men mål nummer to skulle likevel komme for Ørn. Etter en knapp halvtime var Noah Risberg uheldig da han traff feil med en klarering på innlegg fra høyresiden. VIF-kapteinen måtte til sin fortvilelse se at ballen spratt forbi Sjøeng og inn i nettmaskene. Allerede da så oppgaven svært tung ut for bortelaget.

Og Ørn fortsatte å kjøre på. Kort tid etter 2-0-målet fikk Thomas Knutsen muligheten fra god posisjon inne i boksen, men headingen hans gikk rett på Magnus Sjøeng. Vålerengas sisteskanse måtte også i aksjon da Rogulj løsnet skudd etter fint kombinasjonsspill, og vartet opp med en flott redning.

VIF-rekruttene hadde omtrent ingenting å by på offensivt før pause. På overtid av 1. omgang fikk Kasper Reme Abrahamsen det første som kunne ligne for en sjanse for gjestene, men skuddet fra skrått hold inne i boksen gikk over mål. Dermed gikk vertene i garderoben med tomålsledelse.

[ KFUM-kapteinens utfordring: – Jeg kan ikke spurte (+) ]

Nesestyver rett etter pause

Og VIF 2 fikk en grusom start etter hvilen. Mindre enn minuttet ut i 2. omgang ble Alex Krawiec spilt alene mot Sjøeng inne i boksen, og da gjorde jubilanten ingen feil. Dermed sto det 3-0, og oppgjøret var i praksis avgjort.

Adrian Rogulj kunne lagt på til 4-0 fem minutter etter, men ballen smalt i krysstangen og ut etter Ørn-spillerens gode avslutning.

Etter dette kunne det virke som om Ørn-spillerne tok foten litt av gassen. Plutselig kom VIF 2 mer med, og kom til flere nesten-farligheter i nærheten av vertenes bur. Men de store sjansene uteble likevel for bortelaget.

Dét utnyttet Ørn, for litt ut av ingenting sendte Seihou Leroy Sillah Nilsen vertene opp i 4-0 etter klabb og babb på corner. Da var resultatet plutselig stygt for gjestene, som ikke fikk noe ut av sin lille, gode periode.

Byderby neste for VIF 2

Og vondt skulle bli til verre for VIF 2. For kun minuttet etter 4-0-scoringen, sendte Adrian Rogulj hjemmelaget opp i 5-0.

William Osnes-Ringen fikk VIF 2s beste sjanse kort tid etter, men forsøket hans på frispark ble flott reddet av Ørn-keeper Kristoffer Solberg.

Det var ikke bare resultatet som var dårlig for bortelaget mandag kveld. Backen Michael Clinton Opeyemi gikk nemlig ned med det som så ut som en strekkskade knappe kvarteret før slutt, og måtte til slutt hjelpes av banen og byttes ut.

Ørn-Horten var nærmere 6-0 enn det VIF 2 var redusering mot slutten. Adrian Rogulj fikk blant annet en gyllen mulighet alene mot Sjøeng, men fikk ikke ballen mellom stengene. Til slutt endte det med femmålsseier til hjemmelaget.

Vålerenga 2 og trener Øystein Sanden har et lokaloppgjør å se fram til i neste runde. (Oskar Wikestad)

VIF 2 må håpe på en opptur i neste oppgjør, da hjemme på Intility Arena. Det blir byderby når Grorud kommer på besøk mandag neste uke.

[ VIF-nykommerens sjokk: – Veldig stor forskjell (+) ]

[ VIF-talentet om Kåffa-lånet: – Sunt å være i en vinnergruppe (+) ]

---

Kampfakta

Fotball, menn. 2. divisjon, avdeling 2

Ørn Horten – Vålerenga 2 5-0 (2-0)

Lystlunden stadion, 289 tilskuere

Mål: 1-0 Arnar Førsund (14), 2-0 Noah Risberg (selvmål, 29), 3-0 Alex Krawiec (46), 4-0 Seihou Leroy Sillah Nilsen (64), 5-0 Adrian Rogulj (65)

Gult kort: Daniel Hamde, Ørn-Horten. Stian Sjøvold Thorstensen, VIF 2

Dommer: Hakan Catalgøl, Løvenstad

Vålerenga 2: Magnus Sjøeng, Max Bjurström, Vilmer Nils Antonsen Brunskog, Noah Navarro Guanio Risberg, Michael Clinton Opeyemi (Charles Solberg Såheim fra 77.), William Osnes-Ringen, Stian Sjøvold Thorstensen, Kasper Reme Abrahamsen, Sayed Elham Hosainy (Ivar Vidaurre Winje fra 69.), Muhammad Usman Shahid (Taha Usman fra 46.), Lorents Apold-Aasen

---

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!