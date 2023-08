VIF-talentet om Kåffa-lånet: – Sunt å være i en vinnergruppe

EKEBERG (Dagsavisen): Den fotrappe angrepsspilleren ble nylig sendt på lån til Kåffa, og har fått tre kamper under Johannes Moesgaard i sin nye klubb.

– Det har vært en fin overgang. Guttene har tatt meg godt imot, så jeg er veldig fornøyd, sier El-Abdellaoui til Dagsavisen.

Tror på Vålerenga-opptur

– Det er en kontrast for deg å gå fra bunnstrid i Eliteserien til opprykkshåp i 1. divisjon. Hvordan er stemningen i de to spillergruppene, synes du?

– Det var vel en av grunnene til at jeg tok det valget jeg tok. Det er sunt for meg mentalt å være i en vinnergruppe. Når man vinner kamper, vil man bare fortsette å vinne hele tiden. Det ser vi på trening her, og gutta kjemper som bare det. Det er slik det skal være, sier El-Abdellaoui.

Jones El-Abdellaoui (midten) i aksjon for KFUM mot Hødd på Ekeberg onsdag. Der ble det 0-1-tap for Kåffa. (Guttorm Lende/KFUM)

Han legger kjapt til at Vålerenga også viser stigende form.

– Det har begynt å komme seg, og det ble et viktig poeng i Molde sist. Det er jeg glad for. Jeg håper de klarer å fortsette nå.

– Hvilken oppfølging får du av Vålerenga mens du er her på Ekeberg?

– Jeg vil si at oppfølgingen er fin. Er det noe jeg lurer på, eller VIF lurer på, så er dialogen bra på det fra begge sider, svarer 17-åringen.

Eliteserien vs. 1. divisjon vs. 2. divisjon

– Hva får du bidratt med i KFUM, og hva er dine personlige ambisjoner utover høsten?

– Jeg føler at jeg bidrar offensivt, og at jeg får dratt opp sulten i den offensive rekken. Ambisjonen videre er egentlig bare å bli bedre selv, da. Jeg vil bli mer rustet for å spille enda mer seniorfotball, så det er det jeg jobber mot nå. Og så vil jeg selvfølgelig bidra med mål og målgivende. Kanskje jeg kan sikte mot noe sånt som sju mål? Jeg får prøve på det, sier El-Abdellaoui smilende.

Jones El-Abdellaoui tror sju seriemål kan være innen rekkevidde i høst. (Jørn H. Skjærpe)

Angrepsspilleren har fått prøve seg i Eliteserien, og i tillegg tidvis storspilt i 2. divisjon for VIF 2 tidligere. Nå får han altså prøve seg på nivået midt mellom de to.

– Man kan jo merke at Obos-ligaen er litt mer «ping-pong» av og til. Men nivåmessig er jeg ikke sjokkert. Det er fysisk bra, og mye løping. Og så er det mange gode spillere på KFUM-laget. Jeg mener det er fullt mulig med en like bra treningshverdag for meg her, sier El-Abdellaoui.

Onsdag ble det et surt 0-1-tap mot Hødd. Søndag gjester Kåffa Kongsvinger til toppoppgjør på Gjemselund.

– Nå må vi omstille og tenke neste kamp. Det blir en tøff kamp mot Kongsvinger, men det skal være fullt mulig å ta poeng der, tror Jones El-Abdellaoui.

