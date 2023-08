Dette svarer VIF-lederen på Fagermos Trøim-utspill

Fagermo, som fikk sparken tidligere denne sesongen, gjestet TV 2s Fotballkveld søndag. Det var da den tidligere VIF-treneren kom med Trøim-utspillet.

– Nå har man i mange år prøvd å bytte trenere, spillere, sportssjefer og så videre. Det har ikke hjulpet. Og trenerne som har vært der, de har stort sett lyktes ganske bra andre steder. Så nå tror jeg, ut fra min erfaring og ut fra resultater v for toppidrett handler om resultater, og det gjør det også i Vålerenga – at det må skje en endring på eiersiden, sa Fagermo til TV 2.

VIF-eier Tor Olav Trøim. (Vegard Wivestad Grøtt/NTB)

Nærmere bestemt: Trøim må ut, ifølge Fagermo. Trenerveteranen peker på at inntektene VIF nå får fra spillersalg, som en konsekvens av klubbens strålende akademi, bør gjøre at klubben klarer seg uten Trøims økonomiske bidrag.

Dagsavisen har ikke lyktes i å få en kommentar til saken fra Trøim selv.

Styreleder i Vålerenga Fotball Elite, Tuva Ørbeck Sørheim, er konfrontert med Fagermos uttalelser. På spørsmål om hvilke betraktninger hun gjør seg rundt Fagermos utspill, samt om Trøims rolle har blitt diskutert i hennes periode, svarer hun følgende:

«Vålerenga Fotball Elite har en samarbeidsavtale med Vålerenga Fotball AS frem til 2028, og vi forholder oss til den avtalen», skriver styrelederen i en e-post til Dagsavisen.

Vålerenga Fotball AS er heleid av Magni Sports AS, som igjen er heleid av Tor Olav Trøim.

Vålerenga holder pressetreff etter ansettelsen av Geir Bakke Styreleder Tuva Ørbeck Sørheim i Vålerenga Fotball. (Geir Olsen/NTB)

Tidligere VIF-kaptein Jonatan Tollås Nation pekte på avhengigheten av klubbeieren da Dagsavisen i sommer tok en prat med stopperbautaen om VIFs problemer.

– Når du går inn i et overgangsvindu, kan du være prisgitt at det går bra for selskapet hans. Trøim har jo vært fantastisk for VIF – han har vært en viktig bidragsyter og støttespiller på alle vis. Men baksiden er at man er avhengig av hvordan det går med businessen hans, med tanke på om man skal få gjort det man vil. Det i seg selv er jo ikke bra, men jeg skal ikke stå her og si at Trøim er problemet. For han har bidratt med veldig mye bra, sa Tollås.

– Men man må prøve å bli bærekraftig. Selv om det er lettere sagt enn gjort, la han til.

Tidligere Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation på tribunen i forbindelse med seriekampen mot Bodø/Glimt tidligere denne sesongen. (Jørn H. Skjærpe)

