3. divisjon: Kåffa-rekruttene gikk på stortap mot serielederen

FOLLO – KFUM OSLO 2 4-0 (3-0): Mens A-laget koser seg på ferie, var Kåffa-rekruttene tilbake i aksjon borte mot serieleder Follo lørdag. Det ble litt i hardeste laget for et purungt rekruttlag, som slet fra start. Vertene fikk et mål annullert og hadde en heading i stolpen før det var spilt fem minutter på Ski stadion.

Like over kvarteret spilt kom det første målet til Follo, som radet opp med et strålende angrep. Ballen ble vendt fint ut på den ene kanten og lagt inn igjen over på motsatt side. Det gjorde at det ble strekk i det unge Kåffa-laget, og da ballen ble lagt ut igjen på fem-meteren fikk Robin Gonella en enkel jobb med å bredside inn ledermålet for vertene.

Kun to minutter gikk det før vertene økte til 2-0. Denne gang kom målet etter et frispark fra høyre. Det ble lagt knallhardt inn mot mål, og gikk forbi mange på veien til Henri Sørlie i Kåffa-buret. Han måtte gi retur, og først på den returen var Rene Aleksander Elshaug som løftet ballen over Sørlie og inn i nettmaskene.

Sekunder før halvtimen var spilt ble det 3-0. Kåffas Sander Barbosa prøvde å spille seg ut, men pasningen ble snappet av Follos Emil Alexander Hennig. Han satte fart på mot mål, og spilte igjennom Sondre Spieler Halvorsen som satte inn kampens tredje mål alene med keeper Sørlie. Et særs unødvendig baklengsmål.

Kampens fjerde mål kom like før timen var spilt, og kom etter nok en dødball. Denne gang var det på en corner, som ble svingt inn midt i feltet, der midtstopperen Henrik Hatlen Olsen knuste alle i hodeduell og styrte inn 4-0. Tidligere i omgangen hadde KFUM Oslo også reddet på strek ved et par anledninger.

Follo hadde et skudd i stolpen til, pluss at Kåffa hadde ytterligere en redning på strek og keeper Sørlie reddet et par forsøk slik at det ikke ble styggere. KFUM 2 kunne sågar redusert, men det endte med 4-0-tap i første kamp etter ferien. Neste kamp for Kåffa-rekruttene nå er neste helg mot Oppsal.

Kampfakta

Norsk Tipping-ligaen avd. 6, runde 12

Follo – KFUM Oslo 2 4-0 (3-0)

Ski stadion, 135 tilskuere

Mål: 1-0 Robin Gonella (17.), 2-0 Rene Aleksander Elshaug (19.), 3-0 Sondre Spieler Halvorsen (30.), 4-0 Henrik Hatlen Olsen (59.)

Gule kort: Magnus Mehl, Joachim Print-Eckbo, KFUM Oslo 2.

Dommer: Brage Nygård (Salangen IF Fotball)

KFUM Oslo 2 (4-3-3): Henri Sørlie – Joachim Print-Eckbo, William Silfver-Ramage, Patrick Bjørli, Magnus Mehl – Sander Barbosa, Shahamattullah Malekze (Daniel Harbo fra 65.), Karl Ileby (Elias Oulad el Arbi fra 65.) – Alexander Bømark Hanssen, Cedric Stabell-Holmen, Obia Julu Nwanne (Ans Ahmed fra 82.).

