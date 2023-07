Ingen i Norges tre øverste divisjoner er dårligere hjemme – slik skal VIF snu trenden

Med unntak av Vålerengas rekruttlag og Raufoss 2 er det heller ingen lag som er dårligere på bortebane enn det Sandefjord har vært denne sesongen. Det er med andre ord ikke to lag i knallform som møtes til en voldsomt viktig bunnkamp på Intility Arena lørdag.

– Hjemmestatistikken vår er jo helt grusom. Hvis vi skal komme oss oppover på tabellen er det her hjemme vi må legge det grunnlaget. Tar du noen seiere og et par uavgjort borte er det en bonus, og med en god rekke kan vi kjempe høyere opp på tabellen. Men det fordrer jo at vi soper inn et visst antall poeng hjemme, og det har vi jo ikke vært i nærheten av, forteller Torgeir Børven.

Ett hjemmetap på tre sesonger

I begge periodene under Dag-Eilev Fagermo som trener både i Odd og nå sist i Vålerenga har Børven vært på lag som sjeldent taper hjemme. Fagermo gikk nemlig 2019 og 2020 uten tap hjemme, og hadde kun ett tap i 2021-sesongen før det ble fire tap på Vålerenga hjemme i 2022. Nå står laget med kun én seier hjemme på de ti siste hjemmekampene. Det var 16. mai-seieren over HamKam.

– Det er jo ikke bra på noe som helst vis, og det er litt utypisk både Fagermo og Vålerenga. Dag-Eilev sine lag har tradisjonelt sett alltid vært bunnsolide på hjemmebane, og som regel vunnet også på dårlige dager. Sånn var det her i Vålerenga også i flere år, så det at vi er så dårlige på hjemmebane i år er veldig unormalt, sier angrepsspilleren.

Les flere saker om Vålerenga her

31-åringen har ingen umiddelbar forklaring på hvorfor det har blitt sånn, men sier at de må starte å plukke trepoengere hjemme for å overleve.

– Jeg tror egentlig ikke det er snakk om noe hjemmekompleks, men det hjelper selvsagt ikke å tape kamp etter kamp på din egen hjemmebane. Vi har ofte gjort det vanskelig for oss selv med å slippe inn tidlige mål eller mål rett etter vi selv har scoret, så vi har litt å lære av sesongen så langt. Vi må bli vanskeligere å score på, og være litt småekle på banen og kjempe til oss en seier, så kan det snu, mener Børven.

[ VIF jakter fortsatt stopper: – Så usikker Stefan er, trenger vi en til ]

– Kan ikke kjøpe selvtillit

Vålerenga-trener Geir Bakke er blant dem som har vunnet på Intility som bortelag denne sesongen, da Lillestrøm vant 4-3 etter en sen snuoperasjon med avgjørende mål dypt inne i overtiden.

– Det å spille fotballkamper er omtrent det minst farlige du kan gjøre på denne planeten. At du i tillegg får lov til å spille foran ditt eget hjemmepublikum skal ikke være fareturende på noen som helst måte. Det å spille fotball skal være gøy, men da må vi gjøre de riktige tingene. Uansett hvem som kommer hit er vi nødt til å utføre oppgavene våre på best mulig måte, og det er det vi er opptatt av, sier Bakke til Dagsavisen.

Vålerenga-trener Geir Bakke diskuterer flittig med sine assistenter David Ribeiro og Jan Frode Nornes på treningsfeltet. (Pål Karstensen)

Han legger ikke for mye vekt på den dårlige hjemmestatistikken, og ei heller viktigheten av Sandefjord-kampen. Det er ikke noe han eller trenerteamet kan gjøre noe med.

– Viktigheten av kampen mot Sandefjord vet alle. Det får spillerne høre fra media, de får høre det fra venner og de får høre det fra foreldre. De får det inn fra alle mulige bauger og kanter, men det må vi legge vekk. Bruker vi for mye energi på begivenheten er vi ute å kjøre. Vi må tenke på det vi skal gjøre, og det er å løse oppgaver på banen. Men det fordrer at du liker å spille fotball. Det er førstepri, sier Bakke og fortsetter:

– Det er ingen som har noen trylleformel i fotball. Du kan ikke kjøpe selvtillit, eller kjøpe glød. Vi som treneren kan ikke bestemme at noen ikke skal føle at man er ute av form. Vi kan heller ikke bare gjøre om midtbanespillere til midtstoppere og forvente at de skal spille stopper i Eliteserien som om de aldri har gjort noe annet i hele livet. Sånn er ikke verden, forteller Bakke.

[ Derfor kan Bakkes gamle suksessformel også passe i Vålerenga ]

– Skal bite fra oss i hver kamp

I forrige kamp mot Odd prøvde Vålerenga ut sin nye 3-4-3-formasjon, som Bakke synes fungerte nokså greit. VIF-treneren mener laget til tider var solide bakover, men at det gikk på bekostning av angrepsspillet.

– Det er ofte sånn det blir at du må ofre noe hvis du satser på noe annet. Nå har det vært sånn at Vålerenga har sluppet inn for mye mål denne sesongen, og det har vært for åpent i sentrale rom av banen. Så da har vi jobbet med å lukke det, og jobbet litt denne uka med hvilke romtrusler vi skal ha mot Sandefjord, sier Bakke og fortsetter:

Vålerenga-trener Geir Bakke har jobbet med spillerne på feltet gjennom den siste uka, for å blant annet lukke rom sentralt på banen for motstanderne å angripe i. (Pål Karstensen)

– Poenget er at vi må gjøre de tingene vi ikke har vært gode nok til i år på en bedre måte. Det handler om å ha den defensiv strukturen i orden, spille med nok entusiasme og flytte seg raskt nok i den defensive strukturen. Alle må være med samtidig, så det blir en samtidighet i det. Det gjelder også offensivt, slik at vi får flere gjennombruddsløp og at vi har mer instinktive løp foran mål. Når vi går fra å bearbeide til å angripe må det gå raskere, og vi må bedre på ettertrykk og gjenvinning, forteller VIF-treneren som sier at alle skjønner hvor viktig det er med tre poeng mot Sandefjord i lørdagens jubileumskamp.

– Vi er ikke dumme. Vi har vunnet tre kamper så langt i år, og må trolig vinne halvparten av de resterende om vi skal berge plassen. Det har vi skjønt, men hvis vi klarer vi å se litt lyst på livet skal vi klare å ha den gruppedynamikken som skal til for at vi skal bite fra oss hver eneste kamp. Om det blir bra nok eller ikke til slutt får vi se på, men vi vet hva vi må gjøre, avslutter Vålerenga-trener Geir Bakke.

[ Nå er det et sjansespill om det er lagene eller dommerne på bakrommet som avgjør ]

[ Disse endringene gjør Bakke i Vålerenga: – Det er ingen lek det her ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!