Lyn-treneren etter VIF-skalpen: – Du ser at det sitter automatisk

BISLETT (Dagsavisen): Mandag sablet Lyn ned et ungt VIF 2-mannskap med 4-0 i byderbyet på Bislett.

– Jeg er veldig fornøyd. Vi fikk ikke trent på Bislett søndag, og det synes jeg man merket litt i starten av 1. omgang. Det ble litt hakkete, men etter hvert rullet vi over dem. Vi burde ha scoret mer enn ett mål i første, for vi hadde tre-fire store sjanser. Men 4-0 er jeg veldig fornøyd med, og i 2. omgang var det enveiskjøring, sier Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

– Vi hadde mange fine opprullinger, og jeg er veldig fornøyd med hvordan vi spilte mot etablert forsvar og kom til mange sjanser. Nå har vi 11-0 i målforskjell på de to siste hjemmekampene, så det må være bra, fortsetter Lyn-treneren.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Et maraton for Lyn

– Viktig å vinne denne kampen, tetstriden i 2. divisjon, avdeling 1 tatt i betraktning?

– Vi tenker fortsatt ikke så mye på det. Det er som et maratonløp, som jeg alltid sier. Høsten blir helt avgjørende. Det viktigste er at man hele tiden henger med. Nå har vi tatt 24 poeng, så det er veldig, veldig bra, svarer Halvorsen.

Han er meget tilfreds med å se igjen i kamper det han og spillerne jobber med på treningsfeltet.

– Spillerne jobber steinhardt for dette. Du ser at spillestilen vår begynner å sitte automatisk for alle, selv for spillerne som kommer inn, forklarer Halvorsen.

Tribuneliv i kampen mellom Lyn og VIF 2. (Oskar Wikestad)

Han roser mandagens tremålsscorer Andreas Hellum.

– Ja, nå er han vel på ti seriemål. Det er strålende. Vi har bare måttet matche ham rolig til han ble helt skadefri, og det er han nå. Det ser bra ut, sier Lyn-treneren.

[ Hat trick-Hellum herjet da Lyn banket VIF 2 i derbyet (+) ]

Lyn-spissen fornøyd

Den 25 år gamle måltyven var naturlig nok fornøyd med scoringsbidraget.

– Det var moro, det. Jeg føler meg bra, så jeg håper jo det fortsetter som dette. Det var et ungt VIF-lag vi møtte, men vi kunne ikke undervurdere dem for det. Alle kamper er vanskelige, så det er viktig at vi er «på» hele veien, selv mot VIF 2. Vi var litt på halv maskin i førsteomgang, men i andre hadde vi full kontroll, sier han til Dagsavisen.

Lyn-spiss Andreas Hellum etter kampen mot VIF 2. Her mens en spøkefull lagkamerat prøver å lage de klassiske «kaninørene» i bakgrunnen. (Jørn H. Skjærpe)

Heller ikke han tenker for mye på tetstriden i avdelingen, der det kun er to poeng opp til Egersund på direkte opprykk.

– Tabellen blir som den blir til slutt. Vi må vinne hver eneste kamp. Vi tar det kamp for kamp, forsikrer han.

– Nå er det Brattvåg borte til helga, den blir tøff nok den, legger Hellum til.

– Brattvåg en ekkel bortekamp, men samtidig skal de ha Brann i cupen på onsdag. De vil sikkert gjøre det de kan for å gå videre der, det betyr mye for klubbkassa. Men nå skal vi nyte denne seieren, og så restituere godt. Så begynner planleggingen mot Brattvåg, skyter trener Halvorsen inn.

[ VIF-trener? Pa-Modou Kah har lært seg faget (+) ]

Vålerenga med blikk på cupen

Jones El-Abdellaoui var en av A-lagsspillerne som fikk starte for VIF 2 i mandagens oppgjør. Men sammen med Omar Bully Drammeh, Vitinho og Stian Sjøvold Thorstensen ble han byttet ut til pause, trolig fordi VIF har et blikk mot onsdagens cupkamp mot Stjørdals/Blink.

– Det er vel derfor sjefen ga oss én omgang, ja, slik at vi skal være klare til å eventuelt komme inn i cupen, sier El-Abdellaoui til Dagsavisen.

Les alt om Vålerenga her!

Selv oppsummerer han tapet mot Lyn slik:

– Vi gjør en ganske solid førsteomgang. Selv mener jeg vi imponerer. Lyn trodde nok at de kom til å få en lett kamp her, men jeg tror de skjønner selv at det ikke ble så lett som det de kanskje skulle ha det til. Vi gjorde bytter i pausen, og ting forandret seg litt da, men jeg syns guttene kjempet bra i dag. Det er ikke så mye mer å si enn det.

Småampert mellom VIF 2-profil Jones El-Abdellaoui og Lyn-kaptein William Sælid Sell. (Oskar Wikestad)

– Dere er i bunnstriden i avdelingen nå. Hva bør gjøres med det, og hvordan bør man prioritere med A-lagsspillerne på 2.-laget, mener du?

– Jeg husker jeg fikk samme spørsmål i fjor. Det er ikke noe å stresse over, som jeg også sa da. Det skal gå bra, det er fortsatt mange kamper igjen. Så lenge vi ikke rykker ned er det bra, for 2. divisjon er en viktig kamparena for oss unge. Vi skal gjøre alt for å holde oss i 2. divisjon. Det fikser vi, sier angrepsspilleren.

[ Bjørdal om det VIF trenger: – Det er ingen hemmelighet (+) ]

Tror på VIF-snuoperasjon

Også A-laget har slitt tungt i det siste, men El-Abdellaoui er positiv for fortsettelsen.

– Jeg tenker at vi må fortsette å spille vårt spill. Vi har vist at vi er meget godt kollektiv. Problemet er at vi ikke har satt sjansene våre. Hadde vi gjort det, hadde det sett veldig annerledes ut. Så må en også huske at vi slet i starten i fjor, men at det løsnet på sommeren. Vi håper på at det samme skal skje nå, poengterer 17-åringen.

Jones El-Abdellaoui og Vålerenga-rekruttene fikk det for tungt mot Lyn i 2. divisjon på Bislett mandag. (Oskar Wikestad)

– Hvordan har stemningen vært i gruppa etter sparkingen av Dag-Eilev Fagermo som trener?

– Det har jo vært litt tungt. Tungt å snakke om i garderoben. Vi guttene må bare prøve å tenke minst mulig på det. Men jeg syns vi har håndtert det bra. Vi jobber bra på treningene, og det er det viktigste for meg, sier El-Abdellaoui.

[ Skeid-rekruttene la ut snubletråder for Nordstrand (+) ]

Les alt om Lyn her!

---

Kampfakta

2. divisjon menn, avdeling 1

Lyn – Vålerenga 2 4-0 (1-0)

Bislett, 971 tilskuere

Mål: 1-0 Andreas Hellum (40), 2-0 Hellum (54), 3-0 Anders Bjørntvedt Olsen (65), 4-0 Hellum (str., 82)

Gult kort: Julius Friberg Skaug og Eskild Fredriksen, Lyn. Omar Bully Drammeh og Lorents Apold-Aasen, VIF 2

Dommer: Herman Leiulfsrud Aass, Fossum IF Skien

Lagene:

Lyn: Aleksander Hurlen Pedersen, William Sælid Sell, Daniel Schneider, Herman Solberg Nilsen, Håvard Meinseth, Even Bydal, Henrik Elvevold (Salim Laghzaoui fra 80.), Julius Friberg Skaug (Eskild Fredriksen fra 68.), Anders Bjørntvedt Olsen, Ole Breistøl (Brage Hylen fra 80.), Andreas Hellum (Markus Ottesen fra 83.)

VIF 2: Magnus Stær-Jensen, Max Bjurstrøm, Vilmer Nils Antonsen Brunskog, Noah Risberg, Michael Clinton Opeyemi, Adrian Kurd Rønning (Kasper Reme Abrahamsen fra 80.), Vitinho (Taha Usman fra 46.), Stian Sjøvold Thorstensen (Muhammad Usman Shahid fra 46.), William Osnes-Ringen, Jones El-Abdellaoui (Lorents Apold-Aasen fra 46.), Omar Bully Drammeh (Axel Tunsjø fra 46.)

---

[ Kåffas snuoperasjon: – Jeg valgte ut noen få ting (+) ]