Lyn i fyr og flamme da Bastionen ble hyllet: – Helt avgjørende for oss

(Lyn – Træff 7-0) I kampen der Bastionen fikk en ekstra oppmerksomhet for over 30 års støtte vartet Lyn opp med festfotball og gjorde dagen perfekt for alle med hjertet i klubben fra Oslo vest.

BISLETT STADION (Dagsavisen): Tiden var inne for å hylle Bastionen, Lyns offisielle supporterskare, for 30 års trofast støtte. Jubilanten fikk servert champagnefotball av laget det elsker, Lyn ledet hele 5–0 til pause og ga seg ikke før på sju.

– Min beste dag i Lyn

– Det er jubileumsdag i dag så det er utrolig gøy å kunne gi dem dette. Det er få lag som har de samme numrene og trykket som Bastionen. De er helt fantastiske og helt der oppe blant landets beste. Personlig gleder jeg meg til å komme på kamp og spille foran dem og det er gøy å gi noe tilbake, som i dag, sier kaptein William Sell til Dagsavisen.

I en av festens hovedroller var Andreas Hellum. Etter skade og en forsiktig start på Lynkarrieren har spissen begynt å finne formen. Det var han som sendte laget i ledelsen tidlig i kampen, i tillegg fikk han nettsus på et flott langskudd før hat tricket ble sikret i sluttfasen.

– Dette vil jeg si var min beste dag i Lyn-drakt. Det meste går inn for meg om dagen så jeg skal fortsette å skyte. Det er mulig keeperen burde tatt den, men bananen er min favoritt i dag, sier Hellum til Dagsavisen. Da sikter han til langskuddet i førsteomgang. Hellum er klar på hvor mye Bastionen betyr for lagets suksess. – Det er helt avgjørende for vår glede i spillet. Her er det folk som bryr seg veldig om Lyn og det merker vi. Det er 100 prosent den beste fansen jeg har spilt for. Utrolig gøy å krone dagen med en 7-0-seier, sier hattrickhelten.

Lignet på fjoråret

Publikumsfavoritten Henrik Elvevold, Halvorsen-favoritt Ole Breistøl og nyervervelsen Julius Skaug noterte seg også på scoringslista. Mange trodde Hellum scoret hat trick før pause, men Træff scoret selvmål i den situasjonen. Seieren er ikke bare stor, den er også viktig, for laget jakter Egersund på tabelltopp.

– I dag hadde vi med oss det gode offensive spillet fra i fjor. Det er viktig for oss å få en sånn her storseier i ny og ne. Det gir oss mye selvtillit og det gir noe til fansen, sier William Sell.

Bislett-matta har også kommet seg. – Den har vært så som så, men nå er det mulig å spille fotball her. Vi har en hjemmebanefordel og vet at vi er gode her, sier Sell.

Hellum i gang etter 12 minutter

Træff er et av lagene rundt Lyn på tabellen og den store seieren er derfor overraskende. Men det var et bortelag som hadde en svært dårlig dag i Oslovarmen på Bislett. De slet med å sette sammen pasninger og var sløve til å skyve laget opp i banen. I tillegg var de dårlig organisert defensivt og særlig på kantene fikk Lyn mye rom. Med to ivrige backer kom de stadig i overtall langs kanten og til innleggssituasjoner.

Den første scoringen kom på et slikt angrep. Bjørntvedt Olsen slo inn, Andreas Hellum var først på andreballen i feltet og åpnet ballet med en ekte spisscoring. Henrik Elvevolds scoring er også en spiss verdig, nordlendingen opererte på midtbanen i dag, men er ikke fremmed for å luske inne i feltet. Han trillet inn 2–0 halvveis i omgangen.

Julius Skaug måtte bare smile etter å ha sendt Lyn opp i 5-0. (Håvard Sollie)

Etter dette var virkelig festen i gang. Nå så det ut som at Lyn ville score i hvert angrep. Og det var dagen for skudd, selv om Træff-keeper Adrian Sæther har hatt bedre dager foran kassa. Hellum ble tomålsscorer da han strakk vrista fra vel 20 meter.

– Det er favoritten min. Jeg traff bra. Det har vært sånn i to kamper for meg nå, det meste går inn. Jeg kan ikke forvente at det fortsetter, men jeg skal fortsette å skyte, sier Andreas Hellum.

Bare tre minutter senere kom det fjerde. Denne gangen var det Julius Skaug som overlappet på høyre, inne i feltet var Hellum klar, men en forsvarer satt ballen i eget mål før ballen nådde han. Og rett før pause fikk Skaug seg sitt eget mål. Symptomatisk på en omgang der alt gikk Lyns vei, langskuddet gikk via et bein og rett i mål etter at Adrian Sæther ble satt ut av spill.

Blomster til flere

Da sto det 5–0 og dommer Abdulhadi Al-Fahad blåste av. I pausen var det tid for taler. Først var det Hans Christer Holund som fikk blomster og noen hyggelige ord for sin skikarriere der han har representert Lyn. Med Bastionen foran seg ble han inspirert. – I mitt neste liv skal jeg bli fotballspiller, sa Holund. Det var populært hos Bastionen som svarte med å synge navnet hans for full hals.

Men det var flere som skulle hylles. Styreleder i Lyn 1896 Petter Sætherbakken, og styreleder i Lyn 1896 AS John Arne Grøsland, overrakte blomster og en sjekk på 25.000 kroner til leder i Bastionen Christian Falkenberg.

Tidligere Lyn-løper Hans Christer Holund ble hyllet for karrieren. (Håvard Sollie)

Hat trick-Hellum

Med festtalene unnagjort kunne festfotballen fortsette. Ole Breistøl ble målscorer med et sjeldent hodestøt, men banens beste var Andreas Hellum, og omsider fikk han hat tricket sitt. På bakre stolpe viste han hvilke ferdigheter det ligger i venstrefoten. Med sitt sjuende mål for sesongen, og kveldens tredje, måkte han ballen i nettet og fastsatte sluttresultatet til 7–0.

– Relasjonene fungerer bedre nå og da flyter spillet vårt bedre, sier Hellum.

Da fikk det holde for Bastionen, Lyn og Jan-Halvor Halvorsen som benyttet anledningen til å gi flere godt med spilletid. Unggutta Brage Hylen og Eskild Fredriksen fikk en halv omgang. Salim Laghzaoui fikk et kvarter og ikke minst var Henrik Lehne Olsen tilbake på banen for A-laget for første gang siden høsten 2021.

En stor dag for Lyn som vinner med sifre vi er vant til fra forrige sesong. Det blir nok ikke like ofte i år, men Bislett skal gjøres til et fort igjen. Neste kamp er borte mot Aalesund 2 neste helg. Først skal kvelden nytes.

– Det er Champions League så får vi se hva kvelden bringer etter det, avslutter Andreas Hellum.

---

Kampfakta

2. divisjon, runde 9 lørdag

Lyn – Træff 7–0 (5–0)

Bislett Stadion, 1014 tilskuere

Dommer: Abdulhadi Al-Fahad, Ekholt BK

Mål: 1–0 Andreas Hellum (12.), 2–0 Henrik Elvevold (25.), 3–0 Andreas Hellum (28.), 4–0 Selvmål (42.), 5–0 Julius Skaug (45.), 6–0 Ole Breistøl (57.), 7–0 Andreas Hellum (82.)

Gule kort: Mikael Haga, Træff.

Lyn:

Alexander Pedersen – Håvard Meinseth, William Sell, Daniel Schneider, Herman Solberg Nilsen – Julius Skaug (Eskild Fredriksen fra 63.), Even Bydal (Henrik Lehne Olsen fra 65.), Henrik Elvevold (Brage Hylen fra 68.) – Anders Bjørntvedt Olsen (Salim Laghzaoui fra 75.), Andreas Hellum, Ole Breistøl (Erlend Sivertsen fra 68.)

---