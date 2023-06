3. divisjon: Frigg gir seg ikke. Åtte mål igjen

Avdeling 1

LILLESTRØM 2. LAG – LOKOMOTIV OSLO 1–2 (0-1): Stor opptur for Lokomotivet i LSK-hallen lørdag. Vegard Brattset sendte laget i ledelsen etter et snaut kvarter, en ledelse som holdt til pause. Frode Kippes elever utlignet etter en drøy time, men kvarteret før slutt fik LO straffespark og det satte Ulrik Bjerke i mål. LSK2 stilte uten A-lagsspillere ettersom de har ferie. Dette var Lokomtivets andre seier for sesongen, dermed er laget over streken.

FRIGG – STABÆK 2. LAG 8–0 (6-0): Hva mer skal man si om dette Frigg-laget? Mens landslaget slet med Skottland på Ullevaal, holdt Frigg lekestue på Tørteberg. Peder Nomell scoret halvparten av målene og de to første satt etter 10 og 15 minutter. Joakim Holmedahl scoret det tredje og inntil da var jo dette en fotballkamp. Filip Mardal, Ulrik Ferrer (selvfølgelig) og Marius Cassidy satte de siste i en kamp der Frigg byttet halvparten av utespillerne ved pause. Frigg har tidligere i år vunnet 7–3 og 9-2, men dette ble sesongens største seiersmargin!

GRORUD 2. LAG – GNEIST 3–0 (0-0): Det var etter pause det løsnet for Grorud-rekruttene søndag i denne bunnkampen. Etter en målløs første omgang der det ble delt ut to gule kort til hvert lag, tok Grorud kommandoen etter hvilen. Fredrik Finnøy satte den første etter en drøytimes spill før Edmund Owusu økte 20 minutter fø slutt før Finnøy punkterte kampen med sin andre scoring, nå på overtid. Groruds 2. lag ligger under streken, men nå er det bare tre poeng opp til sikker plass.

SANDVIKEN – ULLERN 2. LAG 2–3 (2-1): En sterk borteseier i Bergen av Ullerns 2. lag som avgjorde oppgjøret etter pause. Thomas Støfring utlignet Sandvikens ledelse etter 37 minutter før hjemmelaget scoret igjen rett før pause. Samme Thmas Støfring utlignet igjen tidlig i 2. omgang før Bendik Evensen satte den avgjørende scoringen tolv minutter før full tid. Dermed avanserte Ullern2 til 9. plass på tabellen med sine 12 poeng.

Øvrige kamper: Gjelleråsen – Os 2-2, Skjetten – Skedsmo 1-0, Lysekloster – Fana 1–0.

Tabelltoppen: Lysekloster 27, Frigg 20, Os 20, Sandviken 19.

[ Grorud spilte, men Kjelsås fikk den eneste scoringen i byderbyet ]

Avdeling 6

OPPSAL – SARPSBORG 2. LAG 2–2 (2-1): Det spredte publikummet opplevde vel årets varmeste dag på Trasop lørdag der hjemmelaget igjen hanket inn ett poeng. Laget kom under 0-2, mens Mats Brændvang og Kuber Sharma sørget for et viktig Oppsal-poeng. Detaljer fra kampen og reaksjoner kan du lese om i Dagsavisens referat her.

SKEID 2. LAG – KFUM 2. LAG 1–0 (1-0). Andreas Haraldsen ble matchvinner med sin scoring rett før pause på Nordre Åsen lørdag. Dermed fikk i hvert fall annetlaget revansje for det 0–4 tapet A-laget pådro seg for en uke siden. Ingen A-lagsspillere var med her på grunn av ferieavvikling. Med tapet blir KFUMs 2. lag liggende under streken med sine 10 poeng.

LØRENSKOG – NORDSTRAND 4–2 (0-1). Et kritisk tap for Nordstrand i Kurland idrettspark søndag. Det skjedde etter at laget hadde ledet 20, men gikk betenkelig opp i limingen etter pause da Lørenskog scoret alle sine fire mål. August Aasgaard Jenssen sendte Nordstrand i ledelsen ti minutter før pause og da Nidal Loulanti doblet seks minutter etter hvilen, trodde mange med oss at dette skulle bli en ny behagelig Nordstrand-seier. Men Lørenskog kom voldsomt tilbake, scoret og utlignet til 2–2 før de fikk straffespark sju minutter før full tid. Den ble satt av Zirak Ahmed. På overtid sikret de seieren med scoring av Vuk Fajfric. I samme moment fikk Nordstrands Nimer El Haj rødt kort. Dermed gikk Lørenskog opp på den 2.-plassen på tabellen som Nordstrand har hatt lenge.

Øvrige kamper: Fløya – Mjølner 3-3, Skjervøy – Asker 1-2, Follo – Skånland 6-0, Hammerfest – Tromsø 2. lag 0–1.

Tabelltoppen: Follo 28, Lørenskog 21, Nordstrand 19, Skjervøy 18.

[ Lyn nærmer seg tabellteten i 2. divisjon ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

---

FAKTA

11 SERIERUNDE SPILLES SLIK:

AVDELING 1

Lørdag 24. juni: 13.00: Gneist – Frigg, Skedsmo – Sandviken, 14.00: Os – Lillestrøm 2. lag, 16.00: Lokomotiv Oslo – Lysekloster.

Søndag 25. juni: 15.00: Fana – Grorud 2. lag, Stabæk 2. lag – Skjetten,

Tirsdag 27. juni: 19.00: Ullern 2. lag – Gjelleråsen.

AVDELING 6:

Lørdag 24. juni: 15.00: KFUM Oslo 2. lag – Hammerfest.

Søndag 25. juni: 15.00: Skånland – Oppsal, 15.30: Mjølner – Asker, 16.00: Lørenskog – Sjervøy.

Mandag 26. juni: 19.00: Nordstrand – Skeid 2. lag, Sarpsborg 2. lag – Follo, Tromsø 2. lag – Fløya.

---