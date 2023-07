3. divisjon: Frigg-farvel til toppen

Avdeling 6 har ferie, men i avdeling 1 var det full runde denne helgen, som avsluttes med kamper mandag og tirsdag.

Avdeling 1

GJELLERÅSEN – LOKOMOTIV OSLO 2–1 (2-0): Hjemmelaget tok ledelsen på en kontring etter ti minutter der Kristian Emil Bjørndalen kom fri i bakrom. Lokomotivet hadde et frispark i stolpen før hjemmelaget fikk straffespark etter felling av Bjørndalen rett før pause. Loko-keeper Kasper Ofstad reddet skuddet fra Gustav Severinsen, men sistnevnte var raskest på returen og satte den i mål på Li kunstgress lørdag. Bare tre minutter etter garderobepraten reduserte Kristian Isaksen på en fin heading etter innlegg fra høyre. Lokomotiv Oslo presset hardt på for utligning i sluttminuttene. Det var redning på strek og klasseredninger av Gjelleråsens keeper Petter Karlsen. I sluttminuttene ble det et lite håndgemeng som resulterte i det andre gule kortet, og dermed rødt til Lokomotivets Aleksander Fredvik. På overtid fikk hjemmelagets trener Geir Runar Omli også rødt kort og måtte forlate banen. Sju minutter ble lagt til, men kampen endte med tre poeng til hjemmelaget.

ULLERN 2. LAG – FANA 1–4 (1-2): Ullerns rekrutter opplevde i hvert fall å lede kampen på Ullerns kunstgress lørdag da Brage Tobiassen sendte laget i ledelsen eter fem minutters spill. Men utligningen kom bare to minutter senere og etter ytterligere fire minutter var vestlendingene i ledelsen. Fana vste seg å være det sterkeste laget utover i annen omgang og sikret en komfortabel seier.

GRORUD 2. LAG – SANDVIKEN 0-0: Akkurat som A-laget spilte også Groruds rekrutter 0–0 denne helgen. Laget har fortsatt bare to seire etter de tolv første kampene og ligger nest sist på tabellen med sine ni poeng, men det er bare to poeng opp til Lokomotiv Oslo på sikker plass.

FRIGG – OS 2–4 (1-1): Så sprakk det for Frigg. Laget ledet kvarteret før slutt i søndagens kamp men i løpet av det siste kvarteret scoret vestlendingene tre ganger. Frigg tok ledelsen etter 28 minutter på et smart frispark fra Joakim Holmedahl som Markus Alsaker Rogde møtte presist og satte ned i hjørnet. Utligningen kom etter et balltap fra Frigg på egen 16-meter drøyt ti minuser før pause. Peder Nomell sendte Frigg i ledelsen etter at han utnyttet en keepertabbe drøyt 20 minutter før slutt. Da så dette lyst ut for hjemmelaget. Men Lukas Olsen utlignet for andre gang etter et flott angrep med skudd nede ved stolperota. 2–3 kom åtte minutter før slutt på heading etter corner. Og 2–4 kom på straffespar tre minutter på overtid. Toppscorer Ulrik Ferrer var ikke i troppen til Frigg. Dermed passerte Os Frigg på tabellen og Tørteberg-gjengen er nå ti poeng bak direkte opprykk.

Øvrige resultater: Lysekloster – Skedsmo 4-0, mandag: Lillestrøm 2. lag – Skjetten, tirsdag: Gneist – Stabæk 2. lag.

Tabelltoppen: Lysekloster 33, Os 26, Frigg 23, Sandviken 21.

Neste serierunde spilles slik:

AVDELING 1;

Lørdag 8. juli: 12.00: Fana – Gjelleråsen, 13.00: Sandviken – Frigg, 14.00: Lokomotiv Oslo – Gneist.

Søndag 9. juli: 15.00: Os – Grorud 2. lag, 17.00: Stabæk 2. lag – Lysekloster.

Mandag 10. juli: 18.00: Skjetten – Ullern 2 lag, 20.30: Skedsmo – Lillestrøm 2. lag.

Lørdag 22. juli: 15.00: Follo – KFUM 2. lag, 16.00: Skjervøy – Skånland.

Søndag 23. juli: 12.30: Hammerfest – Nordstrand, 14.00: Fløya – Lørenskog, 16.00: Oppsal – Mjølner.

Mandag 24. juli: 17.00: Skeid 2. lag – Tromsø 2. lag, 18.00: Asker – Sarpsborg 2. lag.

