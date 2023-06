Frigg yppet seg mot Sarpsborg: – Vi driter i motstanderen

TØRTEBERG (Dagsavisen): Ikke siden 2004 har Frigg kommet seg til runde tre i cupen, men i år var de virkelig nære. Og det mot tredjeplasslaget i Eliteserien. De ledet 3–1 og lå ikke under før i andre ekstraomgang da et ordentlig kjøtt- og potet-mål ble avgjørende.

– De har tapt bare for Bodø/Glimt i år og vi ledet på de lenge. Jeg tviler på at de er fornøyd med egen prestasjon og det syns jeg vi skal ta litt kred for, sier Frigg-trener Magnus Aadland til Dagsavisen.

Toppscorer Ulrik Ferrer var skadet, men erstatterne ordnet tre flotte mål som sjokkerte gjestene fra Sarpsborg. Håkon Krohg, Peder Nomell og Ola Antonsen-Meløy scoret alle i førsteomgang. Til pause ledet Frigg 3–2 før gjestene utlignet rett etter sidebyttet. Flere mål ble det ikke i ordinær tid.

– Jeg ser at vi gjør det vi alltid sier til oss selv, nemlig at vi spiller på våre premisser og driter i hvem motstanderen er. Vi har så mange fine angrep. Det er jeg veldig stolt over. Det er tre flotte mål vi scorer og det burde vært enda flere, sier Aadland og må trekke litt på smilebåndet.

Så kom han på sjansen i det 92. minutt da Adonai Kidane spilte til en fri Ola Antonsen-Meløy som satt ballen i tverrliggeren på åpent mål. – Hva skal man si om den. Jeg kan ikke smile helt enda, sier Aadland.

Krohg scoret i Ferrers fravær

Frigg dominerte faktisk i starten. Samuel Grays skremmeskudd etter fem minutter virket først som en forspilt, og potensielt sjelden god mulighet, men det var altså bare et skremmeskudd.

Magnus Aadland ønsker at gutta er aggressive og direkte i spillestilen. Dette lyktes de med. Marius Cassidy ble brukt ute til høyre. Backen slo hardt og presist inn i feltet der gjestene ikke hadde kontroll. Andreballen havnet hos Håkon Krohg, som i Ulrik Ferrers skadefravær gjorde alt riktig, instinktivt sendte han ballen opp i krysset.

Gjestene så sjokkert ut i starten, men etter målet ble de bedre. Det kampbildet som var ventet trengte en scoring for å sette seg. Det ble mye ball i Sarpsborg, uten at de klarte å utnytte det i like stor grad som vertene. Men de scoret på sin første sjanse ved Jan Martin Hoel Andersen.

[ Frigg ydmyket Ullern: – Vi er i scoringsform ]

Effektivt Frigg

Det ser så simpelt ut når det sitter for Frigg. Suksessoppskriften med vending av spill, ball ut på kant og innlegg derfra bar flere frukter. Om vi er snille noterer vi målgivende nummer to på Cassidy da Frigg tok ledelsen på ny. Det lignet på det første. Denne gangen var det Peder Nomell som tuppet inn den løse ballen.

Den andre kanten måtte også med på scoringslista. Den hadde vært mye involvert før den tredje scoringen også, kanskje mer enn høyresiden. Samuel Gray på backen, og Ebrima Sawaneh var gode langs publikumsflanken. Og Gray, som var nærme scoring i starten, gjorde som sin backkollega Cassidy på andre siden. Han slo knallhardt inn foran mål der Ola Antonsen-Meløy timet løpet og avslutningen perfekt. Plutselig var Frigg oppe i tomålsledelse!

– Det er mange mål i oss, forsikrer Marius Cassidy til Dagsavisen.

[ Ferrer scoret fem da Frigg vant timålskamp: – Vil slite med å sove ]

Utlignet i første minutt

Dessverre rakk Sarpsborg, som satt inn Bjørn Inge Utvik for å få skikk på forsvaret, å redusere før pause. Igjen ved Hoel Andersen, men både Frigg og Kjelsås hadde scoret tre mål på eliteserielag før pause (!).

Frigg-ledelsen holdt bare i ett minutt før Sarpsborg 08 utlignet igjen. Da forventet vi grei skuring for Eliteserielaget, men slik ble det ikke. Det ble nemlig andreomgangens eneste mål.

Sarpsborg styrte det meste av banespillet, likevel var det en følelse av at Frigg kunne score hver gang de passerte midtstreken. Og Antonsen-Meløy gjorde nettopp det, men linjedommer var oppe med flagget, til stor frustrasjon på Frigg-benken som hadde like gode, om ikke bedre, vinkel på gjennomspillet.

– Den skal jeg se på nytt. Jeg er veldig usikker på den, det føltes tight, sier Antonsen-Meløy.

Og noen minutter senere kom det en ny diskutabel situasjon. Frigg spilte seg helt inn til femmeteren uten å skyte, Peder Nomell var fri, men så ble han taklet av Bjørn Inge Utvik. På ballen, ifølge dommer Jørgen Haugen.

– Feil, ifølge Antonsen-Meløy.

[ Ferrer med fem nye mål da Frigg scoret ni på Ullern-rekruttene ]

Marginene på feil side

De siste 20 minuttene var gjestene best, og de hadde et mål i lufta. De svei sjanse etter sjanse og da holdt det med bare én sjanse til Frigg. Den kom altså i det. 92. minutt. Adonai Kidane spilte til Antonsen-Meløy som ble taklet idet han skjøt. Ballen gikk i tverrliggeren og hele Tørteberg tok seg til hodet. Centimeter unna eksplosjon.

Ekstraomgangene bar preg av et slitent Frigg, mens Sarpsborg 08 byttet inn stadig friske bein. Men de tok altså ikke ledelsen før i det 112. minutt. Simon Tibbling var målscoreren og samme mann la på til 3–5 kort tid senere.

– De vinner på klabb og babb og en andreball. Det var ikke det jeg trodde ville bli avgjørende, sier Magnus Aadland.

[ Skeid knust – røk ut av cupen for 2. divisjonslag: – Krise ]

---

Kampfakta

NM menn, runde 2 torsdag

Frigg – Sarpsborg 08 3–5 e.e.o. (3–2)

Tørteberg kunstgress 2, ca. 500 tilskuere (396 betalende)

Dommer: Jørgen Haugen, Kurland

Mål: 1–0 Håkon Krohg (11.), 1–1 Jan Martin Hoel Andersen (21.), 2–1 Peder Nomell (32.), 3–1 Ola Antonsen-Meløy (40.), 3–2 Jan Martin Hoel Andersen (43.), 3–3 Kristian Opseth (46.), 3–4 Simon Tibbling (112.), 3–5 Simon Tibbling (115.)

Gule kort: Samuel Gray, Marius Cassidy, Frigg. Sander Christiansen, Sarpsborg 08.

Frigg:

Egil Borgen Evensen – Marius Cassidy, Øyvind Heia (Chris Safari fra 83.), Jonas Halsne, Samuel Gray – Ebrima Sawaneh (Oskar Uteng fra 106.), Varg Støvland, Benjamin Rio-Moe (Christian Aagesen fra 72.), Peder Nomell (Filip Mardal fra 57.) – Ola Antonsen-Meløy, Håkon Krohg (Adonai Kidane fra 72.)

---