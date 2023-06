VIF-vikaren: – Dette bør den nye hovedtreneren ha

VALLE (Dagsavisen): Etter sparkingen av Dag-Eilev Fagermo, har Fagermos assistent inntil videre tatt over tømmene på VIFs treningsfelt. Onsdag var første dag på feltet uten Fagermo.

– Det har vært en spesiell tid, det skal jeg ikke legge skjul på. En tøff tid. Det er selvfølgelig trist når sånne ting skjer, sier Nornes til Dagsavisen.

– Alle vi som jobber i Vålerenga føler et felles ansvar for at de resultatene vi har hatt, ikke har vært gode nok. Men det er alles ansvar. Nå handler det om å se videre. Så må klubben kjøre den prosessen som er nødvendig for å hente ny hovedtrener, og da må vi som er igjen her gjøre en best mulig jobb hver eneste dag, fortsetter han.

Vil bli med videre i Vålerenga

Vålerenga-fansen har allerede spekulert i navn som Henning Berg, Thomas Holm og Pa-Modou Kah som Fagermos erstatter. Nornes er derimot ikke aktuell.

– Nei. Dag-Eilev mente at jeg burde lede teamet og laget fram til det kom inn en ny hovedtrener. Det var viktig for meg å avklare det. Og da klubben spurte meg om å ta dette ansvaret nå, svarte jeg at «det gjør jeg selvfølgelig». Men jeg har ingen ambisjon om hovedtrenerjobben, sier Nornes, som legger til at klubben ikke har bedt ham om å være en kandidat i prosessen.

– Men du ønsker å fortsette i støtteapparatet her?

– Ja. Jeg er privilegert som får lov til å jobbe i en klubb som Vålerenga. Jeg har jobbet i fotballen i hele mitt voksne liv, så da jeg fikk muligheten til å begynne her i januar var det en stor ære. Jeg ønsker å være i VIF i mange år. Jeg er ikke så opptatt av roller og posisjoner, men heller at laget skal prestere så godt som mulig, svarer Nornes.

– Ny VIF-trener bør være erfaren

– Siden du vil jobbe med vedkommende, hvem bør VIF hente som ny trener?

– Det er et spørsmål du bør ta med ledelsen. Det er de som setter agendaen, staker ut kursen og skal finne ny trener. Ønsker de trenerteamets mening, skal de få det. Men dette overlater jeg til ledelsen.

– Er det noen spesielle kvaliteter man må ha som VIF-trener?

– Sportslig sett har Bodø/Glimt og Molde vært best de siste årene, og all ære til dem for det. Men historisk sett er VIF, Brann og Rosenborg de tre store klubbene med et vanvittig engasjement rundt. Så det er klart, en som skal trene Vålerenga bør være en som har bra erfaring fra klubber tidligere. Og som er voksen nok for oppgaven. For det er ingen tvil om at det er en krevende jobb å være trener i VIF, påpeker Nornes.

50-åringen røper at han har snakket mye med sin forgjenger etter sparkingen.

– Ja, jeg har snakket mer eller mindre daglig med Dag-Eilev. Hadde det ikke vært for ham, hadde jeg ikke vært her. Jeg begynte i treneryrket på grunn av Dag-Eilev, og har jobbet med ham i 13-14 år. Når du jobber i team, jobber du veldig tett. Du er omtrent mer med teamet enn med familien. Og Dag-Eilev er en god venn av meg. Det viktigste av alt oppi dette er hovedpersonen selv, ta vare på ham og sørge for at han har det bra. For det Dag-Eilev har opplevd, er vondt. Jeg har vært gjennom det selv. Det er ikke en hyggelig prosess for noen. Mitt fokus er at han og hans nærmeste skal ha det bra, og jeg syns han har taklet det på en fantastisk fin måte. Jeg er imponert. Han er en sterk, sier Nornes.

Holm på vei til Celtic

En tung og varierende sesong til tross, Nornes kommer ikke til å gjøre drastiske grep på spillestil og filosofi mens han er vikar.

– Folk kikker på tabellen og har lett for å male fanden på veggen. Vi har tatt ti poeng så langt, og det må vi erkjenne at ikke er bra nok, men samtidig må man se på prestasjonene bak poengene. Jeg føler at i mange kamper har vi spilt bra, og fått dårlig betalt. Slik er fotballen. Nå skal vi bygge videre på den plattformen Dag-Eilev har lagt her. Jeg tror vi skal klare å snu dette og komme tilbake på rett spor.

– Har du fått noen råd av Fagermo i den forbindelse?

– Ikke noe spesifikt. Men jeg har fått råd av ham mer eller mindre hver dag i 14 år, sier en humrende Nornes.

PS! Nornes ønsker ikke å kommentere Dagsavisens opplysninger om at Odin Thiago Holm onsdag skal gjennomføre en medisinsk test hos Celtic. 20-åringen var ikke på treningsfeltet i Oslo onsdag.

