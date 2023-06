Her trener Sahraoui og Zafeiris på førstehjelp: – Minnet om Eriksen er sterkt

Initiativet ble satt i gang av Det europeiske fotballforbundet (Uefa). Det startet med kvinnenes «Finalissima» tidligere i år før det ble gjennomført i forkant av finalesluttspillet i nasjonsligaen (med Italia, Spania, Nederland og Kroatia).

John Konstad er sikkerhetsansvarlig for det norske U21-laget. Han forteller at hele gruppa var gjennom kurset under treningsleiren i Østerrike før U21-EM.

– Det var en drøy time med opplæring hvor alle fikk prøve. Det var først og fremst hjerte- og lungeredning med hjertestarter og med kompresjoner, sier Konstad til NTB.

Han er glad for initiativet til Uefa.

– Det er i viktig i fotballen og ellers. Det er viktig at alle har en viss kunnskap om hjerte- og lungeredning. Det at man får testet det på en dukke og kjenne at man faktisk med veldig begrenset opplæring behersker dette med enkle midler.

Eriksens hjertestans

I introduksjonen av kurset med de norske spillerne ble hendelsen med Christian Eriksen tatt opp. Den danske midtbanemannen segnet om under en kamp mot Finland i EM i 2021. Han fikk livreddende hjelp på banen.

Det gjør fortsatt inntrykk i flere nasjoner, blant dem Italia. Det italienske laget var gjennom kurset for kort tid siden.

– Minnet om episoden under siste EM er fortsatt veldig sterkt hos alle i Italia, sier Italias pressetalsmann Paolo Corbi, ifølge Reuters.

Framover vil initiativet også involveres for lag i ungdomsturneringer og i futsal. I tillegg vil Uefa-ansatte, medlemmer av de forskjellige europeiske forbundene og frivillige som jobber med EM om et år, få opplæring.

Konkurranse

Hos U21-gutta ble seansen avsluttet med en konkurranse som kursholderne hadde lagt opp til.

– De konkurrerte, og det skapte engasjement. Når fotballspillere skal konkurrere, blir det topp engasjement. Da blir de testet på at det blir gjort riktig, sier Konstad.

Nå er blikket rettet mot den første kampen i gruppespillet i U21-EM. Sveits venter i den rumenske byen Cluj-Napoca torsdag klokken 18 norsk tid.