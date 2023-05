KFUM-keeperen: – Tror en trend er snudd

EKEBERG (Dagsavisen): De jublet like heftig som Brann da de vant cupfinalen dagen før. Kåffa er blitt vant til å tape poeng på overtid, nå vant de poengene i stedet.

– Og det syntes da de to sene scoringene og sluttsignalet gikk. Slike opplevelser er ikke mulig å beskrive med ord, sier keeper Emil Ødegaard til Dagsavisen.

Reddet straffespark

Han tror og håper at tendensen nå er snudd ved at KFUM skal miste poeng i jevne oppgjør. For jevnt var det denne varme søndagskvelden.

Grunnen til at vi trekker fram ham er at han er minst en av KFUMs matchvinnere i denne kampen. Han reddet både straffespark og noen store Moss-sjanser i sluttfasen.

På stillingen 1–1 etter pause får Moss straffe. Skuddet kommer fra Moss’ første målscorer Anas Farah Ali. Keeper Ødegaard ligger nede og fanger ballen i fast grep. Alltid like ydmykende for den som skyter.

– Ja, jeg hadde gjort hjemmeleksa mi og lest meg opp på motstandernes straffeskyttere. Og dessuten kjenner jeg Anas litt fra før i tida i Grorud, så jeg fikk tid til å psyke han ut litt, sier Ødegaard, som alltid velger å se på spilleren før han velger side.

[ Skeid fortsatt uten hjemmeseier ]

Skulle miste det igjen

– Jeg sto så lenge jeg kunne, sier han om det som ble ett av mange hektiske øyeblikk i en usedvanlig innholdsrik annen omgang på KFUM Arena.

Etter at Moss tok ledelsen mot et tafatt KFUM-lag før pause, kom de rødhvite ut med en annen energi etter hvilen.

Men etter å ha utlignet ledelsen på straffespark ved Robin Rasch, og så tatt ledelsen, kom Moss tilbake og utlignet til 2–2 i nest siste spilleminutt.

– Ja, da tenkte jeg også mitt. Skal vi miste det igjen. Så viser vi stor moral i hvordan vi griper sjansen på overtid i stedet for å tenke negativt og defensivt, sier Ødegaard.

KFUM-trener Johannes Moesgaard feirer sammen med spillerne etter kampslutt. (Guttorm Lende)

Frustrert og lettet trener

Det var innbytterne Kristoffer Lassen Harrison og Johannes Nunez som fikk de over tusen tilskuerne på Ekeberg til å minne hverandre om at fotballkamper forlater man ikke før dommeren blåser av.

Også Kåffa-trener Johannes Moesgaard lot seg imponere av det som skjedde på overtid, stikk motsatt av KFUM-tendensene tidligere i sesongen.

Men han var samtidig irritert over alle feilene laget gjør underveis.

– Ja, det er jo ganske fortvilende. Hvordan Moss får gli enkelt igjennom og score før pause, hvordan vi lager et helt unødvendig straffespark ved ikke å ta situasjonen før den oppstår, hvordan vi gjør elementære feil som gir dem store muligheter, sier Moesgaard før vi minner ham på at de vant kampen.

– Ja, det skal vi ikke glemme! Ja, jeg tenkte: ikke nå igjen! da Moss utligner tett før slutt. Men så har vi friske bein utpå der som ser muligheten og tar dem. Usedvanlig deilig avslutning av kampen, sier Johannes Moesgaard.

[ Frustrerende ettermiddag for Lyn-jentene ]

KFUM-keeper Emil Ødegaard hadde en god dag på jobben. (Reidar Sollie)

Løftet backene

Den tamme første omgangen ble byttet ut med en fartsfylt omgang der KFUM kom høyere i banen, blant annet ved å løfte backene høyere i banen. Det resulterte blant annet i scoring fra Dodou Gaye

– Ja, det grepet er jeg fornøyd med. Da fikk vi også gjenkjennelse i måten vi spiller på, sier Moesgaard, som vet at det er mange trøtte bein i denne stallen nå.

Hønefoss er 1. runde i cupen er neste motstander borte kommende onsdag.

– Tøft program må vi som alle adre takle, sier han.

Uten å ane hva sags lag han stiller med.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!