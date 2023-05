Frustrerende ettermiddag for Lyn: – Vi er langt unna

GRORUD (Dagsavisen): Anna Aahjem scoret tre minutter på overtid og reddet med det ett poeng for Lyn som var delvis lettet over det, men mest frustrert over både resultat og prestasjon.

– Med tanke på at vi slo dem borte og i dag møtte dem hjemme gikk ikke dette som vi ønsket. Vi hadde en forventning om å vinne, sier kaptein Emilie Closs til Dagsavisen. Hun løp utrettelig i den stekende varmen og kaller dagen for tung, både med tanke på temperatur og resultat.

Satt sjansene sine

Kristin Holmen sendte Lyn i føringen med et flott langskudd etter bare ett minutt og Lyn dominerte banespillet i første omgang. Etter pause hevet Arna-Bjørnar seg mange hakk og utnyttet sjansene sine. Miljana Ivanovic scoret to ganger på et lettere sjokkert Lyn som gjorde mange feil. – Vi klarte ikke å finne rytmen i andreomgang og begynner å gjøre masse feilpasninger. Vi slutter å gjøre det vi er gode på, vi slutter nesten helt å spille, sier Kristin Holmen til Dagsavisen.

Jenny Røsholm Olsen kom inn og skapte ting på egen hånd mot et ellers defensivt godt Arna-Bjørnar. Hun ble snytt for straffe i sluttminuttene før Aahjem dukket opp på overtid, etter et godt forarbeid av Miriam Mjåseth. Det var en lettelse å unngå tap, men likevel er det en mager trøst.

– Vi viser hvor gode vi er i førsteomgangen og så er vi så langt ifra der vi skal være i andreomgangen. Det er frustrerende at vi ikke tar tre poeng mot Arna-Bjørnar. Det er noe vi skal gjøre hver gang, sier Kristin Holmen.

Rett i ledelsen

Det er krutt i støvlene til Kristin Holmen og denne ildkula var brennende het. Under en varm Oslohimmel var det ladet opp mye energi. Skuddet fra 18 meter ble for hardt for gjestenes keeper Hanne Larsen som bare fikk fingertuppene på ballen som lå helt oppunder tverrliggeren. Det var Holmens første for sesongen.

– Det var selvfølgelig gøy for meg å score igjen. Jeg er fornøyd med det, sier målscoreren.

Fra sin venstre indreløper posisjon kom hun til gode skuddleger da hun trakk seg innover. Den samme oppskriften fulgte også Kamilla Melgård og Emilie Closs. Det var mye angrepsspill innledningsvis fra Lyn, mye takket være et forsvar som vant duellene. Cornelia Fladberg briljerte i sin nye stopperposisjon og Trine Skjelstad Jensen var overlegen i lufta.

På midtbanen var også Julie Jorde og Selma Hernes tilgjengelig og plukket opp andreballene. Mye ballbesittelse og spill helt inn på siste tredel er en del av spillet laget har jobbet med. Anna Aahjem var heltent på topp og fikk seg en god sjanse fra skrått hold, men lagene gikk til pause med enmålsledelse til de røde og hvite.

– Vi burde utnyttet det overtaket vi hadde i første omgang, vi har noen sjanser og burde scoret enda flere, sier Kristin Holmen.

Jenny Røsholm Olsen skapte ting på egenhånd og ble snytt for straffe. (Håvard Sollie)

Arna-Bjørnar snudde

Etter hvilen justerte bortelaget og i de første ti minuttene etter sidebyttet briljerte gjestene. De hadde en ny energi i laget og spilte Lyn på defensiven. Dette momentumet endte med utligning. Et utsøkt angrep landet i føttene på Miljana Ivanovic som scoret sikkert. Det ble mye feilpasninger og dårlige valg i hjemmelaget, samtidig fikk gjestene en moralboost av alle feilene i Lyn.

– Vi klarte ikke å håndtere justeringene deres. Det er så mye feil i pasningsspillet vårt. Det var mye rom for å vri spillet, men vi gjør det ikke og da ender det i mange innkast ute ved siden. Det blir for mange ulike tanker om hva vi skal gjøre i stedet for at vi samler oss og blir enige. Samtidig lar vi «A-B» spille seg ut bakfra gang på gang og vi fortsetter å gjøre feil. Vi ser hver gang ballen gikk ut over sidelinja jublet de og fikk mer energi, sier Kristin Holmen.

Da Jenny Røsholm Olsen kom inn endret kampbildet seg. Smidigheten hennes førte til en stor sjanse umiddelbart da hun dro seg forbi en back og slo inn til Anna Aahjem som satt ballen over fra sju meters hold. Og bare kort tid senere scoret gjestene igjen da det åpnet seg fullstendig i lengderetningen. Miljana Ivanovic gikk rundt Sandra Rød Ask og sendte ballen i det åpne målet.

– Det er vanskelig å forstå hva som skjer der. Vi har et stygt balltap på midten, men plutselig var de igjennom etter et par pasninger. Det skal ikke skje, sier Kristin Holmen. – De er effektive, mens vi er ikke det, supplerer Emilie Closs.

Snytt for straffe

Det var fortsatt en halv omgang igjen etter gjestene tok ledelsen, men det trykket som var forventet kom ikke helt. Det var noe tamt over Lyn som virket tomme for ideer. – Vi ender opp med å slå mye på Aahjem, men i dag ble hun tatt ut av tre stoppere så det ble veldig vanskelig å bruke henne i bakrom, sier Kristin Holmen. Emilie Closs var en av dem som løp utrettelig og kom gang på gang til innlegg langs venstresiden, men Arna-Bjørnar var i overtall inne i boksen.

Kristin Holmen sendte Lyn i ledelsen etter bare ett minutt. (Håvard Sollie)

Åpningen så ut til å komme da Jenny Røsholm Olsen igjen lurte seg forbi backen og stormet innover i feltet. Hun fikk en tydelig hekt i foten og gikk over ende, men dommer Sarah Zangeneh lot spille gå. Der burde Lyn fått sjansen på straffespark.

Mjåseth frempå

I de fire overtidsminuttene så det ut til å gå bunnlagets vei, men Miriam Mjåseth skal ha mye av æren for at Lyn reddet ett poeng. Hun kom seg først på en lang sprettende ball og avsluttet rett på keeper. Returen var naturligvis Anna Aahjem først på og dermed fikk en meget frustrerende ettermiddag en liten opptur på slutten. – Jeg ble veldig glad da hun satte den og ett poeng er selvfølgelig mye bedre enn null, er Kristin Holmens ord.

Nå er LSK Kvinner neste motstander. – Det pleier å svinge mot dem så det blir garantert en ny spennende kamp, avslutter Kristin Holmen.

PS: I pausen kom fotballpresident Lise Klaveness for å hedre Lyn-mann Martin Hasselknippe for lang og tro tjeneste til klubben. Han fikk en landslagsdrakt med skriften “Ildsjel” på. Vi gratulerer.

Kampfakta

Toppserien, runde 10 søndag

Lyn – Arna-Bjørnar 2–2 (1–0)

Grorud match kunstgress, 204 tilskuere

Dommer: Sarah Fatemeh Zangeneh, Kongsberg IF

Mål: 1–0 Kristin Holmen (2.), 1–1 Miljana Ivanovic (54.), 1–2 Miljana Ivanovic (67.), 2–2 Anna Aahjem (90.+3)

Gule kort: Linnea Sælen, Arna-Bjørnar.

