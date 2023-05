Skeid fortsatt uten hjemmeseier – tapte igjen på slutten etter sjansesløseri

I godt over 20 grader og strålende solskinn på Nordre Åsen jaktet Skeid årets første hjemmeseier, etter to uavgjort og ett tap så langt i år. Marcus Melchior og David Hickson var tilbake i lagoppstillingen etter at Skeid ble feid av banen og leverte årsverste i forrige kamp mot Kongsvinger.

I den kampen manglet det meste, men med Melchior inn igjen på midtbanen tok 22-åringen taktpinnen med en gang og dro i gang flere angrep de første minuttene. Melchior sto også for kampens første skudd, da han fikk ballen i returrommet etter corner, men skuddet gikk noen meter utenfor.

Skeid hadde et par cornere, og noen spede forsøk de første 20 minuttene, men det var særs lite som skjedde den første halve omgangen i varmen på Nordre Åsen. Nærmest var Ulrich Ness med et skudd fra like utenfor 16-meteren, men det ble blokkert ut til ny corner som endte resultatløst for Skeid.

Marcus Melchior under kampen mellom Skeid og Mjøndalen. (Vidar Ruud)

Sjansefattig

Inn mot halvtimen spilt hadde Mjøndalen kommet mer med i kampen, og begynt å slå en del innlegg i boksen. Innlegg som Skeids stopperpar og Bendik Rise ikke hadde noen problemer med å stange unna, men etter en 20-25 minutter med bare Skeid, meldte Mjøndalen seg mer og mer på i banespillet.

Ti minutter før pause fikk Kristoffer Hoven to innlegg å kjempe om. Det første fra Hickson, som han headet like utenfor. Det andre fra Henning Andresen, som han styrte mot bakerste stolpe, men forsøket ble stoppet på vei inn. Samme Andresen hadde også et skudd rett på keeper noen minutter senere.

De ti siste minuttene skjedde det lite, og med to lag som ikke ga alt for å komme seg i angrep, ble det veldig få sjanser før pause. En sjansefattig og klink 0-0-omgang, der solen varmet langt mer enn spillet.

Skeid med det som var av sjanser

Kampen forløp omlag i samme tralt etter pause, men åtte minutter etter hvilen kom kampens klart største sjanse. David Hickson fintet seg forbi sin back og rykket ned til dødlinjen, før han la 45 grader ut. Der ventet Ulrich Østigård Ness klar for å bredside ballen i mål, men en Mjøndalen-spiller fikk kastet seg inn og blokkert forsøket over målet og ut til corner. Den endte igjen resultatløst.

Like før timen presset Marcus Melchior frem en feil og skaffet Skeid et gunstig brudd på midtbanen. Midtbaneeleganten fosset fremover og slapp ballen til Kristoffer Hoven, men hans skudd gikk rett på keeper som slo den ut til enda en av dagens cornere som Skeid ikke fikk noe ut av.

Trener Gard Holme kastet innpå jubilerende Johnny Buduson med 25 minutter igjen å spille, og satte han opp på topp sammen med Kristoffer Hoven og Effiom i forsøket på å ta årets første hjemmeseier. Det gjorde at vertene var laget som presset på for scoring i det vi gikk inn i det siste kvarteret.

Mjøndalen avgjorde på tampen

Drøye ti minutter før slutt spilte Mjøndalen seg nok en gang i problemer etter et svakt utspill. Skeid fikk ballen raskt opp til Bendik Rise, som vendte og skjøt, men fra like utenfor 16-meteren strøk ballen like utenfor.

Med fem minutter igjen kastet Holme om på kortene igjen, og gjorde et trippelbytte. Minuttet senere tok Mjøndalen ledelsen på en corner. Ballen ble slått inn på bakerste stolpe, der Skeid-keeper Simen Nilsen først reddet én gang. Returen falt til Kristian Lien, men fra kloss hold plukket Nilsen frem en mesterlig redning til, før Mjøndalen-stopper Quint Jansen fikk en enkel jobb med å trille ballen i åpent mål.

På overtid fikk Skeid først en stor mulighet til å utligne på corner, før Mjøndalen kontret inn avgjørelsen. Martin Rønning Ovenstad klinket ballen i stolpen og ut fra 18-20 meter, og den returen falt veldig heldig til Kristian Lien som bredsidet inn 2-0.

Det ble også sluttresultatet, som gjør at Skeid nå har to uavgjort og to tap på sine fire første hjemmekamper. Med det er laget fortsatt på nedrykksplass. Neste kamp er borte mot Holmlia på onsdag.

---

Kampfakta:

Obosligaen, runde 9

Skeid – Mjøndalen 0-2 (0-0)

Nordre Åsen, 637 tilskuere

Mål: 0-1 Quint Jansen (87.), 0-2 Kristian Lien (90.)

Gule kort: Henning Tønsberg Andresen, Skeid.

Dommer: Ali al Hatam (Skreia IL)

Skeid (4-4-2): Simen Vidtun Nilsen – Henning Tønsberg Andresen, Per-Magnus Steiring (Fredrik Flo fra 65.), Hayder Altai (Anders Johan Johansen fra 85.), David Hickson – Ulrich Østigård Ness (Johnny Buduson fra 65.), Bendik Rise, Torje Naustdal, Marcus Melchior – Maxwell Effiom (Fredrik Vinje fra 85.), Kristoffer Hoven.

---