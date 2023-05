Overtidsfest for KFUM da de senket Moss

EKEBERG (Dagsavisen): Hvem ble matchvinner? Det var mange som myste i kveldssola da målene plutselig rant inn etter at nitti minutter var passert. Joda, innbytterne Kristoffer Lassen Harrison og Johannes Nunez.

Like elegante, som de var smarte. For rett før disse sluttminuttene hadde Moss utlignet til 2-2 og var sikre på at de hadde berget ett poeng.

Eksploderte på Ekeberg

En døsig første omgang ble avløst av en forrykende 2. omgang der krampene tok spillerne og begge trenerne fikk gule kort.

- Da vi fikk 2-2 rett før slutt, tenkte jeg: Nei, ikke nå igjen. Så slår vi tilbake og får denne avslutningen. Akkurat nå får jeg la irritasjonen over alle feilene vi gjør ligge. Dette var en stor lettelse, sier KFUM-trener Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

Trenerkollega Thomas Myhre:

- Vi hadde jo Momentum på 2-2, men så tømmer vi oss i forsvar. Det går jo ikke, sier Myhre til Dagsavisen.

Det ble en heisa-avslutning som engasjerte alle som var tilstede.

Også må jo Obilor Okeke nevnes, som ble liggende med krampe etter at han hadde leverte den målgivende pasningen tvers gjennom målgården elleve minutter før slutt. Der møtte Dodou Gaye opp ved bakre stolpe og sendte KFUM i ledelsen 2-1. Da trodde man endelig en ledelse skulle holde. Det gjorde det ikke.

Men overtidsdramaet var KFUM. Og utløste årets største jubelscener på Ekeberg. To hjemmeseire på rad smaker.

Sterke i forsvar

At vi skulle komme til denne kampen med bare en seier til KFUM og ett tap for Moss så langt i sesongen, hadde få sett for seg før sesongen.

Thomas Myhres Mosselag er det nest vanskeligste laget å score på i OBOS-ligaen (bare FFK er verre) og i denne første omgangen fikk vi se hvorfor.

I stopperparet Kristian Strande og Ilir Kukleci har vi et av ligaens mest solide. Og det er sjelden kost at KFUM knapt kommer til målsjanser på hjemmebane. De fant ikke ut av de gule motstanderne som aldri ga dem fred til å bygge opp noe i sommervarmen.

KFUM med startvansker

Moss tok ledelsen i etablert angrep, men KFUMs femmmanns-forsvar hang ikke med da Anas Farah Ali ble frispilt til høyre i feltet. Fra ganske skarp vinkel satte han ballen i mål via bortre stolpe.

Det tok faktisk over en halvtime før vi så et gjenkjennelig Kåffa-angrep. Da gikk ballen på ettouch framöver, men avslutningene ble blokkert før de nærmet seg Mosse-keeper Marthias Eriksen Ranmark.

Og først rett før pause kom det som kunne kalles den første målsjansen til KFUM i denne kampen. Men Robin Raschs heading etter corner strøk stolpen på utsida og Momodou Njie kom akkurat for sent til å få puttet den i mål.

Viktig pauseprat

Vi etterlyste mer KFUM-energi foran denne kampen. Kanskje pausepraten handlet om samme tema.

KFUM kom i hvert fall ut i 2. omgang med betydelig større intensitet.

Og det materialiserte seg da Sverre Sandal kom seg inn i feltet og ble felt etter to minutter. Straffesparket satte Robin Rasch hardt, ganske midt i mål.

Det var høyere temperatur både på bane, benk og tribuner i denne andre omgangen.

Først fikk Moss et straffespark som opplagt kunne diskuteres, men som uansett Kåffa-keeper Emil Ødegaard tok i fast grep. Skuddet fra Moss første målscorer Ali ble for svakt.

Like etterpå hylte hele Mosse-benken og bortesupporterne da Noah Aleksandersson rev seg fri på midten og kunne gå alene mot mål, men fikk frispark mot seg.

Svingte begge veier

Så kom den elleville avslutningen der altså Moss utlignet rett før slutt før innbytter Kristoffer Lassen Harrison med den største selvfølgelighet plasserte ballen i hjørnet. Før neste innbytter Johannes Nunez gjorde det samme.

- Ja, det var viktig med friske bein på slutten der. For nå har vi mange som hangler, sier en lettet Moesgaard.

I neste uke er det første runde i cupen som gjelder for disse lagene. KFUM har Hønefoss borte.

FAKTA

1. divisjon menn søndag, 9. serierunde:

KFUM Oslo - Moss 4-2 (0-1)

KFUM Arena: 1194 tilskuere.

Mål: 0-1 Anas Farah Ali (11), 1-1 Robin Rasch (straffe 48), 2-1 Doudou Gaye (79), 2-2 Claudio Braga (89), 3-2 Kristoffer Lassen Harrison (90+3), 4-2 Johannes Nunez (90+4)

Dommer: Mathias Støfringshaug, Verdal IL.

Gule kort: Momodou Njie, Moss, Claudio Braga, Moss.

