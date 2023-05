Får navnerefs: Mener de bare har solgt navnet på klubbhuset

«Salg av arenanavn og/eller benyttelse av kommersielt navn på kommunalt anlegg er ikke tillatt.»

Såpass enkelt står det i kontraktene Bymiljøetaten i Oslo kommune har inngått med klubbene Skeid, Grorud, Ullern og Lyn. Klubbene, som spiller på andre og tredje nivå i toppfotballen for herrer, har alle brukt sponsornavn om hjemmebanene sine:

Grorud kalte banen for «Grorud Arctic Match» tidligere, på grunn av et samarbeid med Arctic Securities. Nå er kalles banen bare Grorud match kunstgress.

Nordre Åsen derimot, Skeids hjemmebane, omtales som Obos Idrettspark Nordre Åsen av Skeid, mens Lyns hjemmebane kalles Obos Arena Kringsjå.

Det krever Bymiljøetaten at det blir en slutt på.

«BYM kan ikke tillate salg av arenanavn, eller benyttelse av kommersielt navn på arena slik som dere har gjort. Bruken av det kommersielle arenanavnet må derfor opphøre, og all reklame knyttet til dette må fjernes», skriver Bymiljøetaten i et brev til Skeid. Brev med samme budskap er også gått til Grorud, Lyn og Ullern. Avisa Oslo har tidligere omtalt brevene.

Har bare solgt lageret og klubbhuset

– I henhold til driftsavtalen har man ikke lov til å ha kommersielt navn på en kommunal bane. Det har de jo for så vidt rett i, sier daglig leder Daniel Holmeide Strand i Skeid til Dagsavisen.

Likevel mener han Bymiljøetaten ikke har noen god sak her. Ifølge Strand har klubben nemlig ikke solgt selve arenanavnet til samarbeidspartner Obos.

– Vi har solgt navnerettighetene på klubbhuset, og på lagerrommet på TV-tårnet, for å dra inn noen ekstra kroner for å drive dette idrettslaget her, sier Holmeide Strand, med et aldri så lite spøkefullt glimt i øyet.

– Men dette forsvaret er jo bare sludder! Dere bruker jo Obos-navnet?

– Nei, nei, nei. Det kan hende at navnet har dukket opp noen plasser i språk og tale. Men formelt og juridisk heter det Nordre Åsen, sier han.

På Twitter har Holmeide Strand sågar postet et bilde av seg selv foran arenanavnet «Obos Idrettspark Nordre Åsen», med et bitte lite klistremerke hvor det står «-klubbhus». Han er en fleipete type, Strand. Men insisterer på at det ligger alvor i bånn.

– Vi er jo litt slitne i Skeid, av å jobbe i oppoverbakke i møtet med det offentlige. Det har jo vært noen saker de siste åra, sier han.

Problemene på Nordre Åsen har nemlig ikke vært få. Banen, som eies av kommunen men brukes av Skeid, har hatt enorme baneproblemer i lang tid, fram til den i fjor ble rehabilitert. Men da med det eksperimentelle og miljøvennlige banefyllet kork og kokos, som heller ikke har vært noen stor suksess, særlig ikke i dårlig vær.

Skjønner ikke Bymiljøetaten

Nå har Strand sendt brev tilbake til kommunen, hvor han sier det hele er en misforståelse.

– At Bymiljøetaten faktisk gidder å blande seg inn, det skjønner vi lite av. Vi har svart dem, og sagt at banen heter Nordre Åsen. Vi har presisert at vi har to reklameflater, som står på Skeids private eiendeler. På vårt klubbhus, og på lagerrommet. Som vi eier, sier han.

– Hvis dere må gå bort fra Obos-navnet, vil dere tape penger?

– Nei, det tror vi ikke. Obos er en veldig real og ålreit samarbeidspartner, som er opptatt av å lage gode samarbeidsvilkår for klubbene de vil støtte. Men man kunne tenke seg at avtalen har en litt mindre verdi uten navnet, sier han.

Vil behandle alle likt

Bymiljøetaten i Oslo kommune kan fortelle at de har fått forespørsler fra andre idrettslag om salg av arenanavn, og at de dermed gjennomførte en befaring på samtlige av kommunens anlegg. Der oppdaget de at fire idrettslag ikke har fulgt reklamerettighetene.

Dette skriver Bård Eion Flaen i Bymiljøetaten i en e-post til Dagsavisen. De fire lagene det gjelder er Lyn, Ullern, Grorud og Skeid. De sendte deretter ut en e-post til de fire klubbene, hvor det sto at bruken av det kommersielle arenanavnet må opphøre, og at all reklame knyttet til dette må fjernes.

– Vi forholder oss til likebehandlingsprinsippet i forvaltningsretten, som innebærer at alle interessenter skal behandles likt og få tilgang til samme goder, skrev etaten i brevet til klubbene.

Men hvorfor kan ikke klubbene få lov til å selge navnene?

– Oslo kommune har full forståelse for at idrettslagene er avhengig av sponsorinntekter og har derfor utarbeidet egne reklamerettigheter som gjør at idrettslagene får muligheten til dette, samtidig som de følger retningslinjene som gjelder for kommunale anlegg. Disse rettighetene sier noe om hvor og hvordan reklame som kan benyttes. Det er spesifisert i Oslo kommune sine retningslinjer at kommersielle navn på kommunale anlegg ikke er tillatt. Dette gjelder også andre type anlegg som f.eks. parker og kulturarenaer, skriver Flaen.

– Skeid nekter for å ha solgt navnet. Hva vil dere gjøre med det?

– Alle idrettslag som har driftsavtale på de kommunale anleggene må forholde seg til de samme reglene, og må følge de regler som følger salg av reklamerettigheter.

– Uansett er det kanskje en gråsone her, både Skeid og Lyn kaller vel banene for de offisielle og kommunale navnene offisielt? På Fotball.no og lignende står det ikke sponsornavn?

– Vi er blitt oppmerksomme på at det på flere nettsider og i diverse mediesaker omtales som Obos idrettspark Nordre Åsen, og dette strider mot Oslo kommune sine retningslinjer, skriver Bård Eion Flaen.

