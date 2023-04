Europas jevneste derby. Han er siste VIF-spiller i gult

Mandag 1. mai skal 26-åringen fra Romsås for første gang oppleve Norges heteste byderby med blå trøye. Mye tyder på at han er i Vålerengas startellever ute på venstrekanten. Men det gjenstår å se.

– Det er slike oppgjør vi trener og jobber for, sier Mohamed Ofkir til Dagsavisen der vi stiller oss opp foran Vålerengas supportertribune Østblokka, som blir landets mest støyende tribuneseksjon mandag kveld. I sterk konkurranse med den utsolgte LSK-seksjonen på motsatt side.

Til cupfinalen

Da Lillestrøm feiret cupseieren over Bodø/Glimt onsdag kveld (1–0) og var klare for cupfinalen på Ullevaal 20. mai mot Brann, var det dette ropet som strømmet mot spillerne fra Kanarifansen: “Hater, hater, hater Vål’enga”.

De var allerede i gang med oppkjøringen til neste storoppgjør.

– Ja, det er slik det er der. Jeg husker det selv fra tida på Åråsen. Man bygde seg veldig opp. Dette er det kuleste oppgjøret i norsk fotball. Vi skulle gjerne hatt flere av dem, sier Ofkir.

Har to derbyer bak seg

Han fikk med seg to derbyer som LSK-spiller, begge kampene ble spilt i 2016. Det ble 2–0 seier til LSK på Åråsen i vårkampen. Da spilte Ofkir hele kampen der Fred Friday og Basel Jradi scoret målene for LSK.

I returkampen på Ullevaal stadion (1–1) kom han inn de siste ti minuttene. Gary Martin (LSK) og Vajebah Sakor (VIF) var målscorerne. På den kampen var det drøyt 19.000 tilskuere.

Det kunne det vært på mandag også, men det er plass til bare snaut 17.000 på Intility.

I dagens VIF-stall er det bare en spiller som var med på Ullevaal-derbyet i 2016, venstreback Simen Juklerød. Men da spilte han i angrep.

I tillegg har Ofkir en junior interkretskamp i LSK-trøya mot VIF i 2014. Da vant VIF 2–1 og dagens KFUM Oslo-spiller Simen Hestnes scoret begge målene. (Den var for nerdene).

Fotball: Lillestrøm - Vålerenga (2-0) Mohamed Ofkir i duell med Daniel Fredheim Holm (t.v.) og Sander Berge (t.h.) på Åråsen i 2016. Det ene av to derbyer Ofkir har som LSK-spiller. (Vegard Wivestad Grøtt/NTB)





Færre overganger

Mens det er helt vanlig og akseptert at spillere nå skifter klubb annenhver sesong, har utvekslingen mellom Vålerenga og Lillestrøm stoppet opp. Det har noe med spenningsnivået mellom klubbene å gjøre.

Ofkir var innom mange klubber fra han forlot Lillestrøm til han kom til Vålerenga fra Sandefjord i vinter.

Siste spiller som gikk direkte mellom klubbene på A-lagsnivå var høyrebacken Fredrik Stoor, som gikk på lån fra VIF til LSK i 2011. Han ble en viktigere spiller for Lillestrøm enn for Vålerenga.

Det store paradokset nå er at Lillestrøm trenes av to tidligere VIF-trenere i Geir Bakke og Petter Myhre.

Da Dag-Eilev Fagermo ble ansatt som trener i Vålerenga i 2020, var dette noe av det første han sa på pressekonferansen:

– Vi kan ikke trene på Lillestrøm. Det blir som United skulle trene på Citys anlegg i Manchester.

Den gang la VIF mange vintertreninger til LSK-hallen. Det ble det slutt på.

Lillestrøm favoritt

Lillestrøm har fått en langt bedre sesongstart enn VIF. Etter tap mot Viking har de slått Strømsgodset (4–3) og Molde (2–1) på Åråsen. Så slo de Bodø/Glimt ut av cupen. Og skulle de slå Brann i cupfinalen 20. mai blir det Europaspill på Lillestrøm til høsten. Da kan de også bygge seg opp større økonomiske muskler.

– Vi vet hva Lillestrøm kommer med. Det er mye fysikk, det blir innlegg og dødballer. Og så blir det vår jobb å demme opp for dette.

– Det aner meg at du liker slike fysiske oppgjør?

– Ja, jeg nyter slike kamper som dette. Vi må glede oss og suge inn atmosfæren. Man vet jo når man går utpå der at dette kan bli et minne for livet, sier Mohamed Ofkir.

Usedvanlig statistikk

Oppgjørene mellom Vålerenga og Lillestrøm har en helt ellevill jevn statistikk siden den første kampen i 1954 på Bislett, som endte 2–2. I nettleksikomet Wikipedia omtales det som Europas jevnteste derby, uten at vi påreroper oss statistikk fra alle europeiske land.

Men lagene har spilt 95 kamper mot hverandre i serie og cup og dette er tallene (seier, uavgjort, tap): 33-29-33. Det spiller altså ingen rolle hvem du nevner først. I serien alene er tallene 30-28-30. Samme regel der.

PS. I lørdagsavisa vil Rune Hansen fortelle om rivaliseringens opprinnelse. Han var den første som ble hentet til Lillestrøm fra Vålerenga i 1976. Det skapte støy. Så han vendte like godt tilbake.

FAKTA

Dette er Dagsavisens forslag til 11-er med spillere som har spilte både i Lillestrøm og Vålerenga (4-3-3):

Tore Krogstad – Rune Hansen, Hening Berg, Ronny Johnsen, Stig A. Gjellestad – Erik Karlsen, Vidar Davidsen, Lars Bohinen – Terje Olsen, Eivind Arnevåg, Mamadou Diallo.

Mandagens oppgjør er seriekamp nummer 89 mellom lagene: 30 VIF-seire, 28 uavgjort, 30 LSK-seire.

Avspark på Intility mandag 1. mai klokka 18.00. Kampen er utsolgt.

