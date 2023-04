Drømmestart på sesongen for Kjelsås: – Resultatet er magisk

GREFSEN STADION: (Dagsavisen): Påsken er overstått og fotballsesongen er endelig i gang. Årets første seriekamp endte fantastisk for Kjelsås som flekket tenner hjemme mot opprykksfavoritten. – Resultatet er magisk og prestasjonen tidvis veldig bra, sier en stolt og lettet Kjelsås-trener Eivind Kampen til Dagsavisen kort tid etter kampslutt.

– Helt nydelig

Han var lettet fordi Arendal reduserte i kampens siste ordinære minutt. Men Ahmad Abbas fjernet all tvil med 3–1 dypt inne i overtiden. – Vi kan puste lettet ut. De får en redusering som er et lykketreff, men det endte godt. Vi burde avgjort kampen lenge før, sier Kampen.

De ledet fortjent 1–0 til pause etter Leo Bech Hermansens første mål for A-laget. Victor Halvorsen doblet ledelsen på hjørnespark tidlig i andreomgang. Arendal presset på for redusering i siste kvartal av kampen. Den kom altså på overtid før Abbas drepte kampen fem minutter på overtid.

- Er du overrasket over resultatet?

- Nei, svarer Leo Bech Hermansen kontant og fortsetter. – Vi er et jækla godt lag som ofrer alt for hverandre. Vi trykker på dem og dundrer til i duellene. Det er helt nydelig å være i gang og det er deilig å starte med seier, sier spissen.

Besto testen

For Kjelsås er det mye spenning knyttet til troppen i år, en ung tropp der hele kapteinsteamet fra i fjor har gått videre til andre klubber. Med Arendal som første motstander i serien har vi en liten pekepinn på hva vi har i vente. Arendal mistet opprykket fra 2. divisjon på målstreken forrige sesong og er et sterkt mannskap med flere veteraner i laget.

– Jeg vet ikke hva folk har forventet av oss, men gutta står fram. Det er mange ferske gutter mot et bra Arendal-lag. De imponerer meg. Forsvarsrekka vår er eldre, men resten er jo barn. At vi er såpass sterke i duellspillet er litt overraskende, og veldig imponerende. Vi får jo ikke en større test enn dette, sier Eivind Kampen. Vi kan konkludere med godkjent.

Et ungt Kjelsås ga alt i duellene. (Håvard Sollie)

Mye nytt for Bech Hermansens

Jens Aslaksrud er tilbake i blått etter at Ole Erik Midtskogen har tatt steget til Eliteserien foran årets sesong. Aslaksrud ble toppscorer i Ullern i fjor og kan fort ende opp som det samme i Kjelsås, men det var spissmakker Leo Bech Hermansen som åpnet scoringskontoen først. Han var klinisk da muligheten åpnet seg åtte meter foran mål. Spissen som mistet mye av det forrige året til skade dunket inn sitt første Kjelsås-mål på A-lagsnivå.

– Det er min første start, min første kamp som spiss, og mitt første mål for A-laget, det er mye nytt, og veldig stort. Jeg spiller en perfekt vegg med Victor og så prøver jeg å få den så langt opp i krysset som mulig. Jeg vet ikke om den var helt der oppe, men la oss si det, sier en smørblid Bech Hermansen.

Da var det spilt i litt over et kvarter og selv om det var kampens første sjanse var det ikke ufortjent at Kjelsås tok ledelsen. Rasmus Vinge var en stor trussel langs høyrekanten og Ola Bjørnland kom stadig oppover den andre siden. Det ble det mye innlegg av, Aslaksrud traff godt på en volley som skiftet retning.

– Aslaksrud og Hermansen jobbet fantastisk på topp. De hadde ulveøyne der oppe. Målet til Leo så helt magisk ut fra der jeg sto, sier Kampen.

Leo Bech Hermansen smiler etter sitt første for A-laget. (Håvard Sollie)

Ropte på utvisning

Arendal slet stort med ballbehandlingen og samspillet i omtrent hele omgangen. Men laget er tungt på dødball, og her måtte William da Rocha i aksjon. Han leverte en meget sterk redning etter halvtimen.

Noen få minutter senere gjorde Arendal en ny personlig feil i ballbehandlingen. John Phillipe Koko har en historie med utvisninger og han rev ned Eivind Willumsen etter å ha mistet ballen til han. Hele Kjelsås skrek etter rødt kort ettersom Willumsen og Bech Hermansen var to mot en, men dommer Herman Holthe mente det ikke var en oppklar scoringsmulighet og nøyde seg med det gule. Koko ble tatt av i pausen.

Kjelsås protesterte på Jean Phillipe Kokos gule kort. (Håvard Sollie)

Hissige på dødball

Det var forventet et Arendal i en mye bedre utgave da lagene entret banen igjen, men gjestene slet med å skape sjanser mot et Kjelsås som la presslinja dypt. Leo Bech Hermansen og Rasmus Vinge ble sendt ut på mange løp da bakrommet bare ble større og større utover i omgangen.

Men overraskende for mange var det hjørnesparkene som førte til sjansene. Strategien med å starte løpene utenfor boksen for så å stupe innover overrumplet Arendal. Ballen endte opp fri i boksen og hjemmelaget var de som ville det mest. Victor Halvorsen sparket ballen i mål og feiret med en dans nede i hjørnet ved hjemmefansen.

Ola Bjørnland og resten av Kjelsås jubler etter 2-0-målet. (Håvard Sollie)

Oppofrende forsvarsspill

For Eivind Kampen er det forsvarsspillet som har vært viktigst for han i alle treningskampene. Det måtte sitte til dagen i dag. Og med en «farlig» tomålsledelse og et dyptliggende lag fikk virkelig Helmer Rusten, Simen Olafsen og William da Rocha testet seg. Arendal hadde ballen mye og sendte innlegg etter innlegg inn i feltet. Stort sett endte disse på hodet til Rusten eller Olafsen, som begge traff godt med klareringene. Kudos også til backene Bjørnland og Ottesen, jobben var knallhard, krampen tok til slutt venstrebackveteranen, men de var nøye og holdt hodet kaldt. Det må nevnes at Arendal kom til et par avslutninger, særlig Sander Lille-Løvø burde redusert med et hodestøt fra fem meter.

– Stort sett løser vi forsvarsspillet veldig bra. Det er synd at Leo måtte ut for han var flink til å holde på ballen og jage. Etter hvert fikk vi ikke hakket opp spille deres så mye som vi ønsket og da kommer det et trykk. Det er litt sånn det blir når vi leder 2-0, sier Eivind Kampen.

Regnet uteble, men reduseringen kom sent. Mathias Johansen traff perfekt på hel volley, utakbart for da Rocha. Da ventet det noen spennende overtidsminutter, men presset kom faktisk mot Arendal. Kjelsås gikk rett i angrep og skapte to enorme muligheter. Den siste dunket Ahmad Abbas ned i hjørnet. Og da endte det godt for Kjelsås som nok overrasket mange i dag, og vant fullt fortjent.

– Dette skal nytes, sier Eivind Kampen.

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, runde 1 mandag 10. april 2023

Kjelsås – Arendal 3–1 (1–0)

Grefsen kunstgress, 330 tilskuere.

Dommer: Herman Holthe, Bækkelagets SK

Mål: 1–0 Leo Bech Hermansen (16.), 2–0 Victor Halvorsen (58.), 2–1 Mathias Johansen (90.), 3–1 Ahmad Abbas (90+5.)

Gule kort: Rasmus Vinge, Jacob Blixt Flaten, Kjelsås. John Phillipe Koko, Sander Lille-Løvø, Arendal.

Kjelsås: William da Rocha – Sebastian Ottesen, Helmer Rusten, Simen Olafsen, Ola Bjørnland (Arman Nouri fra 84.) – Eivind Willumsen, Jacob Blixt Flaten, Victor Halvorsen, Rasmus Vinge – Leo Bech Hermansen (Ahmad Abbas fra 78.), Jens Aslaksrud

