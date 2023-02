Dagsavisen erfarer: Layouni ferdig i Vålerenga – går til Australia

MARBELLA (Dagsavisen): – Jeg vet ikke hva status er med Amor akkurat nå, men jeg tror ikke han er Vålerenga-spiller i hvert fall, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen.

VIF er på plass i Marbella, men Amor Layouni var som ventet ikke å se på feltet eller flyet nedover da laget hadde sin første trening i Spania onsdag.

– Har han spilt sin siste kamp for Vålerenga?

– Det regner jeg med. Men du må snakke med Joacim Jonsson (VIF-sportssjef) om dette, sier Fagermo.

[ Fagermo hardt ut mot Vålerenga-profilen: – Vi kan ikke finne oss i det (+) ]

Dagsavisen erfarer imidlertid at Vålerenga er enige med australske Western Sydney Wanderers om en Layouni-avtale. Det skal være en gunstig økonomisk avtale for Vålerenga, og er i første omgang et utlån fram til sommeren. Ifølge VG, som også omtaler Layouni-avtalen, skal den også inkludere en opsjon på kjøp.

Les alt om Vålerenga her!

VG skrev tirsdag om forvirring rundt kantspilleren, ettersom han er registrert som Western Sydney Wanderers-spiller i NFFs register over overganger. Men spillerens agent avviste overfor avisen at det var enighet med australierne.

– Hva har Layouni-situasjonen og salget av Osame Sahraoui gjort med planene dine på overgangsmarkedet?

– Osame var vi klare over, og da hentet vi Mohamed Ofkir. Og når Layouni-situasjonen oppsto, hentet vi Daniel Håkans. Så har vi Jones El-Abdellaoui i tillegg, og ikke minst Jacob Dicko Eng. Vi kommer ikke til å hente flere kanter, det er uaktuelt. Vi er veldig bra forspent der, sier Fagermo til Dagsavisen.

Amor Layouni har ikke besvart Dagsavisens henvendelser den siste tiden.

PS! Vålerenga er på plass i Marbella, og dekker laget tett hele treningsleiren. Vi gir deg VIF-stoff fra Spania hver dag i tiden framover.

[ Vålerenga endelig på gress i Marbella (+) ]

[ Layouni blir ikke med VIF til Marbella (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen