Omveien fra Rommen til Vålerenga: – Jeg har kommet hjem

VALLHALL (Dagsavisen): I løpet av et par uker var det gjort. Mohamed Ofkir (26) har byttet beite. Onsdag var han på sin første VIF-trening i Vallhall etter å ha signert for en av sine to barndomsklubber.

Han gliser bredt når han faktisk skjønner hvor han er.

Det var her han vant NM-gull med VIFs 16-åringer for ti år siden.

Trenger tid på feltet

Det er åpenbart at dette er noe han ønsket.

– For oss som er oppvokst i Groruddalen er det jo en drøm å få spille for Vålerenga. Jeg vet det har vært interesse lenge, men det er først nå de siste to ukene det utviklet seg. Jeg er veldig glad for dette, sier en svett Ofkir etter sin første treningsøkt der trener Dag-Eilev Fagermo var veldig aktiv med både fløyte og kommandoer.

Det vil være feil å si at Ofkir imponerte på trening. Men det var heller ikke poenget.

– Nei, jeg trenger kanskje en måned på å bygge meg opp. Man skifter også en treningshverdag. Men dette virker veldig profesjonelt, sier han.

Landets beste guttelag

Mohamed Ofkir ble formet som fotballspiller på Rommen i Groruddalen.

– Ja, jeg har kommet hjem, sier den ferskeste VIF-spilleren.

– Du har sterke minner fra den barndomsfotballen?

– Ja, for 95-årgangen i Rommen var landets beste (Mohamed er selv født i 1996), vi vant det som den gang het Nike Cup, det brakte oss ut i Europa der vi ble nummer seks. Det er sterke minner, sier han.

Da var Mohamed Ofkir en liten, lett og kjapp flankespiller som tok seg godt til rette.

– Ja, jeg har faktisk vært flankespiller i hele karrieren, sier han.

Sterk statistikk

Vålerenga har tilsynelatende hentet en liten kraftpakke.

– Hva er det dere har fått, sportssjef Joacim Jonsson?

– Vi får først og fremst en poengspiller og slike på hans nivå er det ikke så mange av i norsk fotball. 20 poeng for et Sandefjord som måtte spille kvalifisering, er sterke tall. Han passer godt inn i vår spillestil, og vi får en Oslogutt som ville tilbake, sier Jonsson til Dagsavisen.

I følge TV2 blir prislappen for Vålerenga snaut seks millioner kroner, inkludert en mulig prestasjonsbonus. Det tallet vil ikke VIF bekrefte.

Nå er det mange flankespillere i VIF, og det er også Dag-Eilev Fagermo fornøyd med.

– Vi får enda sterkere konkurranse om de offensive plassene, og det er jeg glad for, sier han.

Vålerenga trener i Oslo denne og neste uke og Ofkir kan få sine første minutter i fredagens treningskamp mot Sarpsborg 08 i Vallhall.

FAKTA

Mohamed Ofkir

Alder: 26 år (født 4. august 1996)

Posisjon: Kantspiller

Høyde: 176 cm

Tidligere klubber (seniornivå): Lillestrøm, Lokeren, Sandefjord (to perioder), Sarpsborg 08.

Scoret tolv mål og hadde åtte målgivende pasninger på 29 kamper for Sandefjord i Eliteserien 2022.

