Vålerengas tomålsscorer bytter side: – Jeg får ut mitt beste der

VALLHALL (Dagsavisen): Bjørdal kom inn fra benken og sørget for to nettkjenninger da Vålerenga slo Sarpsborg 08 komfortabelt i Vallhall. Seedy Jatta og debutant Mohamed Ofkir sto for de andre scoringene. Steffen Lie Skålevik scoret for Sarpsborg, som også bommet på straffe underveis.

– Vi får håpe det (to mål) blir normalen framover. Det var deilig å score et par ordentlige indreløper-mål. Det har jo blitt snakket en del om at det ikke har blitt nok scoringer, sier Henrik Bjørdal til Dagsavisen.

Den observante VIF-tilhenger har kanskje fått med seg at Bjørdal har byttet side i oppkjøringen, der han har operert som venstre indreløper. Tidligere har han holdt til på høyre.

– Jeg har sagt fra starten av at jeg er litt mer tilfreds når jeg kan gå innover i banen. Det er enklere å få innlegg fra høyre for min del. Så det er en liten justering vi har prøvd for at jeg skal kunne score flere mål. Jeg trives i grunnen bra der, sier Bjørdal.

Vålerenga-spillerne jubler etter Henrik Bjørdals 1-0-scoring mot Sarpsborg. (Jørn H. Skjærpe)

Fagermo-valg

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo bekrefter valget, og sier det er helt bevisst.

– Det er for å få enda mer ut av ham, sier Fagermo til Dagsavisen.

– Er skiftet permanent? Ser du for deg at han starter sesongen som venstre indreløper?

– Ja. I hvert fall slik det ser ut nå, sier VIF-treneren.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo. (Jørn H. Skjærpe)

– Bjørdal har utgående kontrakt. Er det noe nytt rundt det?

– Nei, det tror jeg ikke. Men det er noe vi har på blokka. Det er en spiller vi ønsker å beholde, svarer Fagermo.

Bjørdal sier selv at han foreløpig overlater kontraktstemaet til agent og klubb.

– Kommer det et tilbud, får jeg ta stilling til det da, sier han.

Sahraoui-skade

Fagermo har følgende tanker om fredagens komfortable seier mot sarpingene:

– Vi var litt opp og ned. Det positive er at mange fikk spilletid, og at vi scoret flere mål. Likevel synes jeg vi slipper til for mange sjanser, selv om det var flere endringer bak i dag og dermed dårligere samhandling. Men jeg kunne ønsket at vi slapp til mindre i boksen, sier VIF-treneren.

Han kommer med rosende ord til debutant Mohamed Ofkir, som presset fram 4-1-målet.

– Han viste at han har veldig høy kvalitet. Han er en lagspiller, han er flink til å gjøre andre gode. Veldig gledelig å se. Så har han fortsatt en del å gå på, men vi skal få ham inn i vår måte å spille på, sier Fagermo.

8. februar reiser Vålerenga på årets andre treningsleir til spanske Marbella.

– Før det skal vi jobbe videre med både forsvars- og angrepsspill. Vi vet at vi må få ned antall baklengs i år.

– Osame Sahraoui måtte ut med en liten skade mot Sarpsborg. Er det noe alvorlig?

– Det tror jeg ikke er noe. Han er en tøffing, så forhåpentligvis går det fint, beroliger Fagermo.

Glad Vålerenga-debutant

VIF-debutant Mohamed Ofkir er fornøyd med å være i gang på Valle.

– Det var mitt mål. Hundre prosent. Jeg tar det jeg kan få, sier han humrende om 4-1-målet der han presset en Sarpsborg-spiller til å klarere ballen videre inn i eget nett.

– Det var deilig å komme i gang. Formen er ikke helt på topp, men jeg har god tid. Jeg gleder meg til å bli kjent med medspillerne og spillestilen, sier han til Dagsavisen.

Kantspilleren sier det fortsatt er mye å jobbe med på feltet.

– Vi gjorde ingen fantastisk kamp, men vi fulgte spilleplanen. Alt i alt er jeg fornøyd, og det er kjekt med en bra gjennomkjøring, sier Ofkir.

Kampfakta

Fotball menn, treningskamp

Vålerenga – Sarpsborg 08 4–1 (1–0)

Vallhall Arena

Mål: 1–0 Henrik Bjørdal (42), 1–1 Steffen Lie Skålevik (46), 2–1 Seedy Jatta (66), 3–1 Henrik Bjørdal (78), 4–1 Mohamed Ofkir (80)

Gult kort: Aaron Kiil Olsen, Vålerenga. Moubarack Compaore, Sarpsborg 08.

Vålerengas startellever: Jacob Storevik – Vegar Eggen Hedenstad, Aleksander Hammer Kjelsen, Aaron Kiil Olsen, Leonard Zuta – Magnus Bech Riisnæs, Fredrik Oldrup Jensen, Petter Strand – Amor Layouni, Torgeir Børven, Jacob Dicko Eng

