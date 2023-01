Bjørdal-dobbel som innbytter da Vålerenga banket Sarpsborg

VALLHALL (Dagsavisen): Årets første treningskamp endte 1-1 mot AGF på Marbella, men på andre forsøk ble det seier, i en kamp der nykommerne Mohamed Ofkir, Omar Bully, Jacob Storevik og Aaron Kiil Olsen alle fikk spilletid.

Et skår i gleden for Vålerenga var at innbytter Osame Sahraoui, som var toneangivende etter innhoppet, haltet av med en skade mot slutten av oppgjøret. En skade nå vil være meget ubeleilig for spilleren som kobles til både belgiske, nederlandske og tyske klubber med få dager igjen av det europeiske overgangsvinduet.

Strafferedning

Vålerenga kunne ha tatt føringen allerede etter et minutts spill inne på kunstgresset i Vallhall. Amor Layouni fikk avsluttet inne i boks etter innlegg fra venstre, men ballen gikk så vidt til side for mål.

VIF hadde initiativet i starten, men etter knappe 29 minutter fikk bortelagets Victor Torp Overgaard en stor mulighet. Sarpsborg-angriperen blåste imidlertid ballen over.

Etter et kvarters spill var det Petter Strands tur til å få en kjempemulighet, etter flott forarbeid av Amor Layouni på kanten. VIFs midtbanemann avsluttet imidlertid svakt over fra kort hold inne i boksen.

Etter 23 minutters spill var Vålerenga-nykommer Aaron Kiil Olsen uheldig og lagde straffespark. Sarpsborg fikk dermed en gyllen mulighet til å ta føringen, men fra elleve meter maktet ikke Victor Torp Overgaard å overliste VIF-keeper Jacob Storevik, som var kjapt nede og reddet.

Jacob Dicko Eng hadde flere muligheter gode underveis. Etter en drøy halvtime ble han spilt gjennom alene mot keeper, men Anders Kristiansen i Sarpsborg-buret var igjen med på notene.

Jacob Dicko Eng og lagkameratene i Vålerenga tok imot Sarpsborg 08 til treningskamp i Vallhall fredag. (Jørn H. Skjærpe)

Strand ut, erstatteren fikk nettsus

Gustav Mogensen fikk en gratissjanse for gjestene etter 38 minutter, men Sarpsborg-spilleren maktet ikke å utnytte Jacob Storeviks svake utspill og VIF-forsvaret fikk ordnet opp.

Så fikk Vålerenga hull på byllen. Petter Strand måtte ut med skade etter drøyt 40 minutter, og innbytter Henrik Bjørdal scoret omtrent med sin første touch på ballen. Vegar Eggen Hedenstad la inn fra høyre, og inne i boksen steg Bjørdal til værs og nikket hjemmelaget i føringen.

Kort tid etter fikk Jacob Dicko Eng muligheten til å doble på hodet, men forsøket fra kort hold gikk like over.

Vålerenga fikk en verst tenkelig start på 2. omgang, da Sarpsborg utlignet omtrent rett fra avspark. Peter Reinhardsens innlegg fra høyre ble stanget inn i nettet av måltyven Steffen Lie Skålevik, og dermed var lagene like langt.

Sahraouis lekestue

Mange bytter stykket opp omgangen etter utligningen, men det var Vålerenga som igjen skulle ta føringen etter 66 minutters spill. Innbytter Osame Sahraoui, som kobles til større klubber i Europa, slo inn fra venstre. Inne i boksen fant han en annen VIF-innbytter, nemlig Seedy Jatta. Han stanget inn 2-1, og dermed to mål på to hodestøt for vertenes del.

Kort tid etter fikk Sahraoui en kjempemulighet til å sette inn 3-1 etter et flott innlegg fra Mohamed Ofkir, men Sarpsborg-keeper Kristiansen vartet opp med en kjemperedning og slo til corner. Sahraoui fikk en ny mulighet bare minutter etter, men igjen slo Kristiansen ballen til sikkerhet.

Vålerenga fortsatte å trykke på. Seedy Jatta spilte gjennom innbytter Ofkir, men Sarpsborgs keeper gjorde igjen jobben mellom stengene for gjestenes del.

Ofkir presset fram scoring i debuten

Og trykket betalte seg til slutt. Osame Sahraoui rundlurte sin oppasser på venstrekanten og slo inn, og der var en Sarpsborg-forsvarer uheldig og skled ballen mot eget nett. Rett foran streken dukket Henrik Bjørdal inn og pirket inn sin andre fulltreffer for dagen.

Seedy Jatta kunne ha økt til 4-1 kort tid etter, men fra skrått hold skjøt han rett på Anders Kristiansen.

Men 4-1 skulle det bli. Etter flott forarbeid fra Sahraoui fikk Mohamed Ofkir fintet vekk en utrusende Kristiansen og pirket ballen mot mål. En Sarpsborg-forsvarer sprintet tilbake og fikk kontakt med ballen, men sparket den inn i eget nett i desperasjon. Litt uklart om Ofkir krediteres målet eller ei, men 4-1 var det i hvert fall.

Mot slutten tok vertene foten litt av gassen. Sarpsborg trodde de hadde redusert da Skålevik plasserte ballen i mål kort tid før slutt, men gjestene ble avvinket for offside. Dermed kunne Vålerenga og trener Dag-Eilev Fagermo juble for en komfortabel tremålsseier.

Kampfakta

Fotball menn, treningskamp

Vålerenga – Sarpsborg 08 4-1 (1-0)

Vallhall Arena

Mål: 1-0 Henrik Bjørdal (42), 1-1 Steffen Lie Skålevik (46), 2-1 Seedy Jatta (66), 3-1 Henrik Bjørdal (78), 4-1 Mohamed Ofkir (80)

Gult kort: Aaron Kiil Olsen, Vålerenga. Moubarack Compaore, Sarpsborg 08.

Vålerengas startellever: Jacob Storevik – Vegar Eggen Hedenstad, Aleksander Hammer Kjelsen, Aaron Kiil Olsen, Leonard Zuta – Magnus Bech Riisnæs, Fredrik Oldrup Jensen, Petter Strand – Amor Layouni, Torgeir Børven, Jacob Dicko Eng

---