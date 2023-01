KFUM Oslo knuste HamKam i årets første treningskamp

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Som i alle treningskamper er det mange mann som får sjansen og Kåffa brukte to forskjellige lag i årets første treningskamp mot HamKam. Begge lagene delis kjørte over HamKam. For oss var dette en liten sensasjn.

Også HamkKam brukte to lag. Så det var lagene som startet kampen som antagelig ligner mest på de elleverne som vil starte sesongen om snaue tre måneder.

- Ja, jeg vil nok alltid begynne slik. Det var veldig moro å se at det vi har trent på de to siste ukene satt så godt, sier lagets nye hovedtrener Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

En gratis forsterkning

For KFUM betø det at Thomas Klemetsen Jakobsen inntok spissrollen og benyttet anledningen til å score årets første mål på en flott gjennomløpning etter fem minutters spill.

Jakobsen fikk ødelagt nesten hele fjorårssesongen med skade og blir i så måte en gratis forsterkning i årets KFUM-mannskap.

Johannes Nunez satte inn den andre scoringen etter en drøy halvtime da han dro seg fint fri og curlet ballen opp i keepers venstre vinkel.

Samme mann hadde også et skudd i stanga i en omgang der KFUM var det klart beste laget.

God trenerstart

Det mest interessante på denne tida av året er jo hvordan laget ser ut. Resultatet betyr bare noe for indremedisinen.

Johannes Moesgaard vet mye om at resultater betyr noe. Men her var det vel så hyggelig det som skjulte seg bak resultatet: Høyt tempo, smarte valg og kontante avslutninger.

- Dessuten kom spillerne veldig godt trent tilbake fra ferien. Det har testene vist. Det er veldig betryggende, sier han.

Så vi kan konstatere at den nye keeperen fra Eidsvold Turn, Andreas Vedeler, fikk en grei debut.

KFUM må ha nytt midtstopperpar etter Kiil Olsen og Jørgen Hammer og her var det Ayoub Aleesami og Momodou Njie som fikk oppdraget. De fikk en veldig bra start.

Kjente ankerfester

Som ankere på midten er det Simen Hestnes og Robin Rasch som regjerer. Og foran dem satte Johannes Nunez fart i den omgangen denne gjengen spilte.

Etter pause kom en rekke unge spillere inn og viste at de har fart i beina de også. Og vi fikk tre nye flotte scoringer, like kontante som de to før pause. Petter Noussa Dahl viste også at han har farten inne. Så kom Noah Jakobsen og dundret inn det fjerde før Kristan Aarstad, ekte Kåffa-gutt, headet inn den siste rett før slutt.

Hos motstanderen fikk forøvrig fjorårets VIF-spiss Henrik Udahl sin debut. Også han spilte bare 1. omgang.

Saken oppdateres med fullstendige lag og reaksjoner.

---

FAKTA

Treningskamp menn fredag:

KFUM Oslo - HamKam 5-0 (2-0)

LSK-hallen: Ca. 60 tilskuere.

Mål: 1-0 Thomas Klemetsen Jakobsen (5), Thomas Klemetsen Jakobsen (29), 3-0 Petter Noussa Dahl (67), 4-0 Noah Jakobsen (69), 5-0 Kristian Aarstad (87)

KFUM Oslo (4-2-3-1): Andreas Vedeler - Håkon Hoseth, Ayoub Alesaami, Momodou Njie, Jonas Lange Hjort - Simen Hestnes, Robin Rasch - Yasir S’Ad, Johannes Nunez, Moussa Njie - Thomas Klemetsen Jakobsen.

Etter pause: