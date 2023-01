Godkjent VIF-debut for Kiil Olsen, årspremiere med uavgjort

Vålerengas første kamp i 2023 endte uavgjort i sterk vind i Marbella søndag ettermiddag.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Aaron Kiil Olsen fikk sin debut der han tok plass som midtstopper ved siden av kaptein Stefan Strandberg. Det er to fysisk sterke karer som kan se ganske like ut, så får vi se hvordan samarbeidet utvikler seg.

Kun en debutant fra start

I denne kampen så det trygt ut da de ikke ble presset, men da Aarhus kom seg inn i VIFs straffefelt ble det noen stressmomenter. Klareringer rett til motstander kunne gitt flere baklengs.

Årets første baklengs lå i nettet bak Magnus Sjøeng etter et drøyt kvarter. AGF, som ligger på 8. plass i den danske superligaen, kom seg fram på venstresiden og 45-pasningen inn i feltet kunne Mikael Anderson ganske uhindret sette i mål.

Vålerenga stilte med samme spillere og samme mønster som i fjor og prøvde å få i gang sine hurtige kantspillere Amor Layouni og Jacob Dicko Eng. Underveis i kampen var det hele 23 spillere i den hvite VIF-drakta i løpet av oppgjøret.

To ryggsekker

Men det var Odin Thiago Holm som kom til lagets første store sjanse da han ganske upresset satte ballen langt over mål fra ti meters hold, frispilt av Henrik Bjørdal.

Det så ut som Jacob Dicko Eng hadde fått på seg den samme ryggsekken da han skulle avslutte etter et godt løp noen minutter senere. Ballen gikk fem meter over den tidligere VIF-reserven Per Kristian Bråtveits mål.

Med andre ord: Vålerenga skapte sjanser.

Men de kom også på den andre siden.

[ Skeid og Frigg i frisk treningskamp ]

Skiftet hele laget

For det skulle kanskje stått 2–0 til danskene etter 35 minutter da VIF-keeper Sjøeng måtte gi retur ut i feltet, AGF scoret på returen, men assistentdommer hadde markert for en offside som ikke så helt opplagt ut.

Litt senere spilte Sjøeng et utspill rett til en motstander, som første til en ny god sjanse for det danske laget, men avslutningen blåste over.

Som planlagt skiftet Vålerenga ut hele laget underveis etter pause. Slik det vanligvis gjøres i treningskamper i januar.

Den sterke vinden ble enda sterkere og det ble gradvis mer bingopreg over kampen. Men Osame Sahraoui (som spilte 2. omgang) fikk inn et farlig innlegg som ble stoppet på strek.

[ Her er Oslo-lagenes treningskamper ]

Utligningen

Utligningen kom drøyt ti minutter før slutt og var signert unggutta. Stian Sjøvold Torstensen slo et frispark fra høyre som Jones El-Abdellaoui møtte og banket inn i det lengste hjørnet.

Den siste halvtimen var hele laget byttet ut og det ble dermed også en slags kamptrening for VIF2, selv om mange av disse spillerne vil bidra mye på A-laget denne sesongen.

Blant dem er sannsynligvis Omar Buly som fikk prøve seg på midtbanen den siste halvtimen og han fikk vist fram noe av det drivet han har.

Men store sjanser ble det veldig få av etter pause og begge lag virket tilfreds med utfallet.

Vålerenga kommer etter hvert hjem og skal møte Sarpsborg 08 i Vallhall kommende fredag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

Treningskamp menn søndag

AGF Aarhus – Vålerenga 1–1 (1–0)

Marbella Football Center: Ca. 50 tilskuere.

Mål: 1–0 Mikael Anderson (16), 1–1 Jones El-Abdellaoui (79).

VIF (4-3-3): Magnus Sjøeng (Jacob Storevik fra 46) – Vegar Eggen Hedenstad (Max Bjurstrøm fra 62), Aaron Kiil Olsen (Brynjar Bjarmason fra 62), Stefan Strandberg (Aleksander Hammer Kjelsen fra 46), Leonard Zuta (Stian Sjøvold Torstensen fra 62) – Odin Thiago Holm (Magnus Bech Riisnæs fra 46), Fredrik Oldrup Jensen (Mathias Emilsen fra 62), Henrik Bjørdal (Omar Bully fra 62)- Amor Layouni (Jones El-Abdellaoui fra 46), Torgeir Børven (Seedy Jatta fra 46), Jacob Dicko Eng (Osame Sahraoui fra 46).