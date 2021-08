Stortap for Dønnum i Belgia – Frey scoret fem

Kampen mellom Antwerpen og Standard Liege var 67 minutter gammel da Michael Frey kunne juble for sitt femte mål for dagen.

Selv om Antwerpen kom til kampen mot Standard Liege med to nylige tap i bagasjen, kom det første målet allerede etter seks minutter signert Frey.

En halvtime senere var sveitseren på plass igjen da han sendte laget opp i en 2-0-ledelse som de holdt inn til pause.

Dønnum kom inn til 2. omgang og ti minutter etter reduserte hans Standard Liege til 1-2 ved Jackson Muleka, men så handlet alt om Frey igjen.

Etter pause vartet sveitseren opp med tre scoringer på ni minutter, og drepte kampen. En redusering til 2-5 av Denis Dragus kvarteret før slutt viste seg å ikke fyre opp noe comeback for Standard Liege, og stillingen holdt seg ut kampen.

Dermed ble det et forsmedelig tap for Dønnum, etter at han kom inn og bidro med assist på vinnermålet i 2-1-seier over Zulte Waregem i debuten.

[ Drømmedebut for Dønnum med målgivende og seier ]