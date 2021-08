Drømmedebut for Dønnum med målgivende og seier

Dønnum kom inn etter 76 minutter og gjorde seg bemerket umiddelbart. Minuttet før full tid fikk landslagsspillerne ballen ute til høyre. Han dro seg inn i boksen og slo ballen hardt inn på bakerste stolpe. Abdoul Tapsoba var på rett plass til rett tid og bredsidet inn 2–1.

Det ble også sluttresultatet i den andre seriekampen til Standard Liege. De spilte uavgjort 1–1 i første kamp mot Genk og har fire poeng. Det holder til 3.-plass etter de to første kampene.

Fredag 23. juli ble Dønnums overgang fra Vålerenga til Standard Liège bekreftet i en video på den belgiske klubbens Twitter-konto. Der kom det fram at Dønnum skal spille i drakt nummer 11 for klubben som endte på 8.-plassen i den belgiske toppdivisjonen sist sesong.

Dønnum var opprinnelig kontraktsfestet til ytterligere tre sesonger med Vålerenga, men ble solgt for et tosifret millionbeløp.

Andreas Hanche-Olsen spilte hele kampen for Gent mot Beerschot-Wilrijk. Oppgjøret endte 2–2. Hanche-Olsen og co. har ett poeng etter to kamper.

