Nervepirrende og livsviktig Ammerud-seier i byderbyet mot Oppsal

APALLØKKA (Dagsavisen): Ammerud måtte vinne tirsdagens kamp for å ha en sjans på sluttspillsplass denne sesongen. De åtte beste lagene går til sluttspill, men Ammerud har slitt med å ha alle spillerne tilgjengelig og også tirsdag var de tynnere enn normalt.

Lagkaptein Eric Gilchrese var ute med bronkitt, mens Mustapha Dibba startet på benken etter knetrøbbel. Det så mørkt ut for Ammeruds del, som lå under 38-40 til pause, men etter at Mustapha Dibba kom inn snudde det.

Ammerud vant tredjeperioden 23–8 og var på det meste foran med 14 poeng, 69-55, før Oppsal gjorde det spennende mot slutten. Da tidligere Ammerud-spiller Kevin Austria satte sin fjerde trepoenger til 65-69 var det full kamp, men Ammerud red det i land og vant 79–72.

Les flere basket-saker her

Blir det sluttspill?

Det var Ammeruds kollektiv som vant kampen tirsdag. Hele fem av spillerne scoret elleve poeng eller mer. Henrik Davidsen leverte 15 poeng og 15 returer, samt tre blokkerte skudd. Illarion Bonhomme scoret 14 poeng, hadde ti returer og ni assists, mens Roy Nwachukwu bidro med 13 poeng, ti returer og seks assists. Oliver Bojang scoret 12 poeng, hadde åtte returer og fire blokkerte skudd, mens Dibba noterte seg for elleve poeng på de 20 minuttene han fikk.

De to poengene var uhyre viktige for Ammeruds sjanser for å nå sluttspill. De har nå spilt 24 kamper og står med sju seire og 17 tap. Akkurat nå ligger de på 9. plass, som verken gir sluttspill eller nedrykkskvalik. Ammerud har én kamp mindre spilt enn Asker på 8. plass, som gir den siste sluttspillsplassen.

Ammerud har igjen Centrum (3. plass), Kongsberg Miners (2. plass), Tromsø to ganger (4. plass), Bærum (6. plass) og Asker (8. plass). Mye står og faller på om Gilchrese og Dibba blir friske, og om Ammerud stiller fullt lag til de siste kampene. Og den siste kampen mot Asker kan fort bli avgjørende, for lagene står med en seier hver innbyrdes.

Oppsal skal ha for at de aldri gir opp. Selv om de for lengst har endt sist, og nå tapt 22 strake kamper, fightet de og ga Ammerud skikkelig kamp tirsdag.

[ Krigeseier for Centrum i Oslo-derby: – Alltid godt med en seier ]

God Oppsal-åpning

Oppsal kom best i gang, og tok ledelsen tidlig da Isaiah Alonzo satte en trepoenger. Gjestene var friskest i starten og var opp med seks poeng flere ganger, både ved 8–2 og 14–8. Ved den siste ledelsen tok Ammerud timeout.

Lagene fulgte hverandre tett etter timeouten, og etter de første ti minuttene sto det 17–15 til Oppsal, etter en trepoenger fra Matthew Garcia idet tiden gikk ut av den første perioden.

Oppsal var opp med fem etter en tidlig trepoenger i 2. periode fra Kevin Austria, men så kontret Ammerud to ganger på 15 sekunder og scoret fire strake poeng til 19–20. Da var det Oppsal som tok timeout.

Ammerud fortsatt i det gode sporet i den andre perioden og tok ledelsen for første gang i kampen da de gikk opp til 27–25 etter halvspilt 2. periode. Og Oppsal fortsatte å slite utover i perioden og valgte å ta en ny timeout da de havnet under 31–35 med to og halvt minutt. Det så ut til å hjelpe, da en god Oppsal-avslutning på perioden gjorde at gjestene ledet 40–38 etter 20 av 40 minutter.

[ Storseier for Centrum i Oslo-derby ]

Hjalp med Dibba

I tredje periode kom faktisk Mustapha Dibba på banen. Han måtte gå av mot Fyllingen fredag og sto over mot Frøya lørdag med et vondt kne, og spilte ikke i den første omgangen. Han startet tredje periode og så at Oliver Bojang dunket inn tredje periodes to første poeng.

Ammerud stakk tidlig fra og var opp med 13 poeng, 54-41, tidlig i perioden. Så satte Oppsal inn et lite støt og scoret sju strake til 48-54, som gjorde at Ammerud tok timeout.

Timeouten hjalp – Ammerud scoret periodens åtte siste poeng og gikk opp til 62–48 før de siste ti minuttene. Der klarte aldri Oppsal å komme helt innpå, og det ble en sjupoengsseier for Ammerud.

[ Centrum scoret dobbelt så mange som Oppsal: – Vi tråkket ordentlig på gasspedalen ]

Svekket Centrum tapte

I Nadderudhallen tok Centrum turen for å møte Bærum. Centrum var svekket og kom til kampen uten nøkkelspillerne Johannes Dolven og Stian Emil Berg, og slet tungt i starten da de lå under 4–10. Så scoret de 12 strake poeng til 16-10, og var foran med seks poeng ved flere anledninger, samt at de ledet 34–33 etter 16 minutter, men Bærum avsluttet perioden med ni strake poeng og ledet 43–34 til pause.

De holdt følge til 48-38, men derfra og ut var det enveiskjøring for Bærum sin del. De vant tredje periode 21-5, etter en historisk svak tredjeperiode, og kampen hele 91–50.

[ Seier for Centrum i intenst Oslo-derby mot Ammerud ]

---

Kampfakta

BLNO tirsdag

Ammerud-Oppsal 79-72 (15-17, 24-23, 23-8, 17-24)

Apalløkka, 150 tilskuere

Toppscorer Ammerud: Henrik Davidsen 15

Toppscorer Oppsal: Isaiah Alonzo 19

---