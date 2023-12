Storseier for Centrum i Oslo-derby

VULKANHALLEN (Dagsavisen): Dermed er Centrum tilbake på vinnersporet etter å ha tapt tre strake kamper før onsdagens seier - 71-87 for Bærum, 67-93 for Fyllingen og 69-77 for Frøya. Alle kampene ble spilt på bortebane, mens seieren gjør at Centrum fortsatt er solide på hjemmebane med seks seire og to tap.