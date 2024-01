Krigeseier for Centrum i Oslo-derby: – Alltid godt med en seier

VULKANHALLEN (Dagsavisen): Centrum Tigers hadde vunnet tre kamper på rad før de møtte Kongsberg Miners søndag. Oslo-laget ble feid av banen i den kampen og tape 81-95.

Tigrene fra Vulkan slo tilbake onsdag med en tipoengsseier mot Oppsal, 84-74, men det var 45 poeng mindre differanse enn sist gang lagene møttes, da Centrum valset over Oppsal og vant 110-55, i slutten av oktober. Onsdag ble det altså mye jevnere, men Centrum vant og tok tilbake 2. plassen i BLNO.

– Vi har falt litt bort fra flyten vi hadde før jul etter mye skader, men er på riktig vei nå. Laget virker fokusert og målrettet, og kun ett spørsmål om tid før vi er tilbake i toppform, sier kampens toppscorer Johan Flaa.

Han scoret 26 poeng onsdag.

– Vi tar selvfølgelig en seier over et tap hver dag, men ingen hemmelighet at vi har mye å gå på. Men vi nærmer oss nivået vi bør være på hver dag, og fokuset vårt ligger mest på å finne toppform inn i sluttspillet nå, sier han videre.

Tett og jevnt

Da Centrum gikk opp til 7-2 etter en trepoenger av Nikola Antanasijevic etter minuttet spilt, tenkte nok mange at dette kom til å bli storseier for Centrum. Men gjestene kriget seg tilbake i kampen og leverte et 17-5 «run», som gjorde at de ledet 19-12 etter halvspilt første periode. Så byttet lagene på å lede resten av perioden, og etter de ti første minuttene ledet Centrum 25-23.

Også på 31-25 tidlig i den andre perioden tenkte de fleste at Centrum skulle stikke av, men igjen kjempet Oppsal. Etter halvspilt periode var de foran med 35-33, men nok en sterk Centrum-avslutning på perioden gjorde at de ledet 51-44 etter 20 av 40 minutter, etter en trepoenger fra Ulrik Stranger-Johannessen i siste sekund.

Hjemmelaget scoret de fem første poengene i tredje periode, og på 59-46 så det tungt ut for Oppsal, men gjennomgangsmelodien var den samme – Oppsal våknet og var plutselig bare fem poeng på 58-63 bak da Gudmund Røthing satte en trepoenger etter åtte minutter av perioden. Likevel – en sterk Centrum-avslutning gjorde at hjemmelaget ledet 67-58 med ti minutter igjen.

Og Oppsal kom aldri nærmere enn ni poeng i starten av fjerde periode. Centrum var oppe i 84-68 med to minutter igjen, men en god Oppsal-avslutning gjorde at det endte 84-74.

– Mange tok ansvar

Etter kampen var Centrum-gjengen fornøyde, men de tok ikke av, ettersom dette var et lag de slo med 55 poeng i høst.

– Det er alltid godt med en seier. Det var langt ifra noen perfekt kamp fra vår side. Vi manglet mye, særlig defensivt for å kunne si at vi leverer der vi ønsker. Samtidig var det flere som meldte seg på, og tok ansvar. Det er alltid gøy å se, sier Stranger-Johannessen.­

– Vi forventet å vinne kampen, men det er ikke sånn som vi spilte i som viser hvordan vi egentlig vil spille. Vi mangler en del stabilitet i spillet vårt. Vi har vært bra i det siste og vunnet fire av de fem siste, som er spesielt deilig siden vi tapte tre på rad før det, sier Elias Demoniere.

– Vi har slitt litt med skader som har ført til mangel av spillere, men nå er alle klare, og da vinner vi de fleste kampene. Vi er et veldig bra lag i år. Vi fortjener å være blant de beste i tabellen. Mange gode spillere og flinke trenere. Jeg forventer å gå hele veien i år, sier han videre.

– Vi har generelt hatt bedre flyt i 2024 enn vi hadde siste månedene i 2023. Vi føler derfor at vi er på vei mot rett sted fram mot sluttspillet. Vi føler at vi virkelig har all anledning til å hevde oss godt der. Så lenge vi fortsetter riktig utvikling, så ser jeg optimistisk på vår siste del av sesongen. Sluttspillet blir spennende greier, sier Stranger-Johannessen.

Helt i bunn

For Oppsal sin del var tapet deres 22. på rad, etter at de sjokkåpnet med seier mot Tromsø i første kamp. Dermed er det ikke mulig å ende på noe annet enn 11. og siste plass, som betyr kvalikspill i mars om å holde seg i BLNO.

– Vi hadde fortsatt litt mange turnovers, i tillegg til at de skjøt en del bedre enn oss fra trepoengeren. Det er nok flere små feil istedenfor store feil som gjør at vi taper, og det er synd at vi ikke har fått det helt til å funke. Noe kan bli sagt om at vi har mistet spillere og har fått inn nye spillere sent. Men alle på laget holder hodet oppe og er enige om at vi skal fortsette å prøve å gi alt i de få kampene vi har igjen, sier Gudmund Røthing, som hadde elleve poeng etter å ha truffet på tre trepoengere.

– Jeg syns vi spiller bra til tider, når vi lar ballen gå og solid forsvar. Vi jobber hardt, men skyter også dårlig. Det er en kul kamp å spille og det er alltid morsomt med Oslo-derby, selv om det ble tap. Vi gir dem for mange åpne treere i første og andre periode og lar de løpe på oss, og er litt slappe hjemover til tider. Samtidig så er det et steg i riktig retning, vi tapte med 55 mot dem i Oppsal Arena. Vi jobber for hverandre og gleder meg til vi kan bli fulltallig igjen, sier Fredrik Trana.

