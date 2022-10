Isidrettene på bar bakke

Skøyteløpere i Osloområdet har ingen steder å trene. Vikingskipet på Hamar er ikke islagt.

Bandysesongen som skal starte i midten av november, må kanskje utsettes. For det er ingen garanti for at isen er på plass.

Det vil naturlig nok også ramme all annen aktivitet som er avhengig av isflater.

Frogner stadion

Særforbundene fikk denne meldingen fra Bymiljøetaten i Oslo i forrige uke:

«Grunnet værutsiktene og en uavklart strømsituasjon er det besluttet at oppstarten til utendørs kunstisanlegg vil utsettes to uker. Vi planlegger nå for å åpne anleggene helgen 11.–13. nov.»

De datoene samsvarer med serieåpningen i bandy, men det betyr at lagene ikke får trent på isen i forkant.

Bymiljøetaten bekrefter overfor Dagsavisen at det gjelder Frogner Stadion, Gressbanen (Ready), Ullern kunstisanlegg, Bergbanen og Voldsløkka kunstisanlegg.

Også Norges Skøyteforbund sliter. Ettersom Valle Hovin er under utbygging er Frogner stadion eneste isflate i Oslo for lengdeløp.

– Nærmeste skøytebane for løpere i Osloområdet nå er Bjugn i Trøndelag, sier generalsekretær i Norges Skøyteforbund, Håkon Dahl til Dagsavisen.

Skøytesesongen starter siste helg i oktober.

Mye bekymring

Tor Audun Sørensen er utviklingssjef i Norges Bandyforbund. Han er selvsagt bekymret.

– Ved kunstisbaner utendørs forbrukes det mest strøm ved innfrysing av isen som tar 7–10 dager i siste halvdel av oktober avhengig av værforholdene. Når isen ligger der og vintertemperaturen synker er strømforbruket betydelig redusert, forklarer han og stiller spørsmål ved Oslo kommunes ekstra inntekter på grunn av høye strømpriser.

– Skal igjen barn og ungdom ofres, spør Sørensen som leder en idrett som er avhengig av is.

Generalsekretær i Oslo idrettskrets, Magne Brekke, får mange bekymringsmeldinger fra klubbene.

– Etter to år med pandemi og delvis nedstengning opplevde vi stort frafall. Nå har vi fått nesten alle tilbake. De frivillige har gjort en kjempejobb, men det er mye slitasje. Det siste vi trenger nå er at aktiviteten stopper igjen, sier Brekke til Dagsavisen.

Ber om ekstra støtte

Denne uka gikk det et brev fra kretsen til Oslo kommune med innspill om budsjettet for 2023.

– Vi ser en ekstrem situasjon for de idrettslagene som eier egne anlegg, og der dagens høye energikostnader truer virksomheten. Idrettslagenes egne anlegg er en viktig del av byens samlede portefølje, og vi ser det nødvendig at Oslo kommune trer inn med ekstra støtte, skriver Oslo idrettskrets i brevet.

Brekke utdyper:

– Dessuten er det mange klubber som har lånefinansierte anlegg og som nå rammes av høyere renter. Hvor skal klubbene hente penger fra. Å øke treningsavgiftene er en løsning, men det vil føre til betydelig klasseskille i idretten. Det ser vi allerede nå, sier Brekke.

