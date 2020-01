Sotakiosken brenner - for fjerde gang i vinter

Fra tragedie til farse? I kveld brant det i den klassiske Sotakiosken øverst på Vålerenga for fjerde gang i vinter.

Kiosken, som står i veien for en stor og kontroversiell Obos-utbygging i Etterstadgata, har brent i starten av desember, og nå for tredje gang i januar. Kiosken er plassert ved Sotahjørnet, det opprinnelige møtestedet for Vålerengens Idrettsforening. Den er byggemeldt i 1922, men kan være enda eldre.

De første meldingene om brannen dukket opp rundt 19.30 søndag kveld, og både politi, brannvesen og ambulanse var på plass i Etterstadgata da Dagsavisen var innom litt før klokka 20. Da var slokkingen godt i gang.

Politiet søkte også i området med hund, men politifolk på stedet fortalte at det ikke var sett noen gjerningsperson.

2. desember: Brann på sotahjørnet

9. januar: Torsdag kveld brant kiosken på Sotahjørnet igjen

10. januar: For tredje gang i vinter: Brann i kiosken ved Sotahjørnet

Og i kveld brant det altså igjen. Skadene framsto ikke større enn sist, og det er all grunn til å tro at kiosken fortsatt er mulig å redde. Det mente i hvert fall Byantikvaren, etter at de, sammen med Plan og bygg og Obos var på befaring tidligere denne uka.

