Torsdag kveld brant kiosken ved Sotahjørnet - igjen

Mandag 2. desember brant det i "Sotakiosken", den hundre år gamle kiosken ved Sotahjørnet på Vålerenga i Oslo. I kveld brant det igjen.

Store mannskaper fra brann og politi var på stedet rundt klokka 22 torsdag kveld. Brannen, innunder taket på kiosken, ble fort slokket med vann, men brannvesenet holdt på en stund med å forhindre brannen fra å kunne blusse opp igjen.

Tidligere denne uka skreiv Dagsavisen at Obos, som eier kiosken og tomta den står på, ikke vil ta vare på kiosken. Selv over en måned etter forrige brann var det fortsatt store åpne hull i taket, og også en stor usikret åpning under mønet mot gata.

Brannmannskapene på stedet ville ikke spekulere i årsaken til brannen torsdag kveld.