LO i Oslo anbefaler å stemme MDG

I år anbefaler LO i Oslo sine medlemmer å stemme enten Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet, eller MDG ved kommunevalget. Det er første gangen MDG figurerer på lista over anbefalte partier.

– Vi er veldig fornøyde med helheten i politikken som har vært ført av byrådet, i samarbeid med Rødt, sier LO i Oslo-leder Ingunn Gjerstad til FriFagbevegelse.

De siste fire årene har Oslo blitt styrt av Ap, SV og MDG, med støtte fra Rødt. Gjerstad mener at MDG har vært lydhøre og lyttet til LO på flere områder.

– Vi opplever MDG i Oslo som mye mer på den røde siden enn det de fremstår på landsplan, sier hun.

64 spørsmål

Bakgrunnen for anbefalingene er at LO i Oslo har sendt ut 64 spørsmål til alle partiene. Fremskrittspartiet er de eneste som ikke har svart.

– Det er ingen av partiene vi anbefaler som fullt ut svarer ut våre krav, sier Gjerstad.

– Det er alltid noen områder hvor fagbevegelsen vil gå lenger enn partiene. For eksempel gjelder det nå kommunen som arbeidsgiver, å få bukt med ufrivillig deltid, tillitsreform og kortere arbeidstid.

Da MDG først slo igjennom på landsbasis i 2013, var det mange som var skeptiske til at de manglet politikk på sentrale områder. Det mener Gjerstad har blitt bedre med årene.

– Jeg vil si at de har utviklet seg ganske fort og godt, særlig i Oslo. Det er delvis fordi de har vært gode til å lytte til oss, sier hun.

MDG-Lan: – Mye står på spill

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), er glad for anbefalingen.

– En oppfordring fra Oslo LO er hyggelig i et valg hvor svært mye står på spill. En populistisk og miljøfiendtlig cocktail av bompartiet og Frp er få stemmer unna å få makt i byen, skriver Berg i en e-post til FriFagbevegelse.

Hun mener at MDG-kjernesaker som renere luft, tryggere skole- og sykkelveier og et bedre og billigere kollektivtilbud kommer de med dårligst råd til gode.

– Byrådet og fagforeningene har også jobbet godt sammen for å gjøre det enklere og billigere for folk å reise miljøvennlig, spesielt nå med de nye endringene i bomringen. Vi har dessverre måtte utsette dette etter Rødt og høyrepartiene kuttet støtten for sommeren, men det viser at vi kan samarbeide godt med fagbevegelsen, skriver Berg.

Dette er noen av LO i Oslos krav som MDG er enige i:

• sikre kommunale tjenester og videreføre dagens nivå på eiendomsskatt med sosial profil og bunnfradrag

• gratis kjernetid for tre- til femåringer uavhengig av inntekt for alle barnehager i Groruddalen, Søndre Nordstrand og Oslo indre øst

• styrke arbeidet for faste stillinger, og avstå fra bruk av midlertidige ansettelser på generelt grunnlag

• sørge for å beholde og videreutvikle renovasjon i offentlig regi

