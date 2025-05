Freddy soner i Halden – gir klar beskjed til justisministeren

– Selvfølgelig må vi sitte innelåst. Det er en del av straffen. Men når vi blir låst inn fra klokka 15:00 og helt til neste morgen, så er det fordi det ikke finnes nok folk på jobb.

Det sier soningsdømte Freddy Monsen i Halden fengsel til Dagsavisen. Ifølge ham førte nylig mangel på hele åtte betjenter i avdelingen, til ekstra innlåsing:

– Når arbeidsdagen i bilverkstedet er over, betyr det 18 timer bak celledøra – med unntak av én time til lufting og rask henting av mat som spises på cella.

Nylig besøkte justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) Halden fengsel for å få et førstehåndsinnblikk i hverdagen til både innsatte og ansatte – og utfordringene fengselet står overfor. Under besøket gjorde innsatte Freddy Monsens ærlige tilbakemelding et sterkt inntrykk på ministeren, som understreket at bemanningsmangelen skaper krevende forhold for hele kriminalomsorgen.

Bak murene i Halden fengsel fikk Justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) et nært møte med virkeligheten. Fengselsinspektør Runar K. Eidissen ga en tydelig redegjørelse for utfordringene – og behovet for politisk handling. (Tomm Pentz Pedersen)

– Det er folk vi mangler, ikke luksus

Freddy Monsen soner en sjuårig dom i Halden fengsel og er medlem av Kontaktutvalget (KU), et forum der innsatte møter fengselets ledelse. Etter seks måneder bak murene beskriver han forholdene i fengselet som gode. Likevel mener han at den alvorlige mangelen på ansatte preger hverdagene, og går hardt utover mange innsattes psykiske helse.

– Den sosiale delen som er viktig for mental helse blir lik null. Jeg klarer det mentalt, men det er mange som sliter, sier Monsen.

Han peker på at innsatte ofte ikke tør å vise svakhet:

– Mange av oss vil fremstå som «tøffe mannfolk». Det sitter langt inne å innrømme at det er tungt psykisk i perioder hvor innlåsingstiden blir lang.

Freddy Monsen, innsatt og medlem av Kontaktutvalget i Halden fengsel, mener bemanningsmangel rammer innsattes psykiske helse. (Tomm Pentz Pedersen)

---

Kritisk bemanningsmangel fører til økt vold og trusler

Norske fengsler sliter med alvorlig bemanningsmangel, som fører til økt innlåsing av innsatte og økt vold og trusler. Justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) peker også på lav bemanning og en mer sårbar innsattpopulasjon som årsaker.

Regjeringen har bevilget 340 millioner kroner ekstra til kriminalomsorgen, hvorav 100 millioner til bemanning, og foreslår tiltak for å styrke rekruttering og utdanning av fengselsbetjenter. Samtidig øker bruken av ufaglærte vikarer, mens mange fagutdannede betjenter forlater yrket – en utvikling regjeringen ønsker å snu.

---

Les også: – Hver fjerde vakt gjennomføres ved bruk av overtid, pensjonister eller ufaglærte

Halden fengsel: Fra forbilde til varsku

Snaut en mil fra grenseovergangen på Svinesund ligger Halden fengsel. Rundt den 300 mål store tomta strekker seks meter høye murer seg i betong. Med omvendt dråpeform på toppen – designet for å hindre at innsatte kan feste rømningsutstyr.

Halden fengsel åpnet i 2010 og ble kjent internasjonalt for sin humanistiske tilnærming, moderne arkitektur og fokus på rehabilitering. Fengselet ble omtalt som et forbilde i kriminalomsorgen. (Heiko Junge/NTB)

Sikkerhetsgjerder, sensorer og varslinger som kan registrere uvanlig aktivitet er montert. Én hovedinngang gjennom en kontrollert sluse. Store avstander mellom muren og bygningene hvor innsatte oppholder seg, gjør det praktisk talt umulig å kaste objekter inn i fengselet.

Økningen vi har sett skyldes i stor grad krisen i bemanningen, men også en mer sammensatt og sårbar innsattpopulasjon. — Justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen (Ap) om både ansatte og innsatte som utsettes for vold i fengslene.

Landskapet og naturen gir en spesiell ro bak murene i Halden fengsel. Halden er ikke som andre fengsler. Her er det lyse rom med store vinduer – uten gitter. Kjøkken, stuer og fellesarealer er designet for å speile livet utenfor murene, alt med mål om å gi innsatte en mer normalisert hverdag. Inkludert en overgangsbolig som skal gi innsatte i siste del av straffegjennomføringen en trygg og positiv ramme for å forberede seg til løslatelse.

Men bak det prisbelønte designet og visjonen om rehabilitering, skjuler det seg nå en virkelighet preget av kutt og knapphet. Under et besøk nylig fikk justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) møte både ansatte og innsatte – og fikk et ærlig innblikk i hverdagen bak låste dører.

En av dem som benyttet anledningen til å stoppe statsråden på runden i fengselet, var soningsdømte Freddy Monsen. Han la ikke skjul på hvordan bemanningskrisen nå setter sitt preg på livet i fengselet. Budskapet er klart: Det som skulle være et forbilde for straff, risikerer å bli et varsku.

Monsen ønsker ikke å klage for å klage – men håper å sette søkelys på forholdene for både innsatte og ansatte.

– Jeg er med i kontaktutvalget for å bidra til at ting blir bedre for alle. Vi trenger ikke luksus – men vi trenger folk nok på jobb, sier han.

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Vold og bemanningskrise i fengslene

I april 2025 rapporterte Dagsavisen om en voldshendelse i Oslo fengsel, der det ble uttrykt bekymring for den økende volden og truslene i norske fengsler. Hans Christian Tanum, leder for Oslo Fengselsfunksjonærers forening, påpekte at vold, trusler og spytting har blitt vanligere, og at innsatte nå oftere handler impulsivt.

Denne utviklingen reflekterer en nasjonal økning av vold i fengslene, som også henger sammen med bemanningskrisen. Det bekymrer justisminister Astri Aas-Hansen.

– Det er selvfølgelig alvorlig at både ansatte og innsatte utsettes for vold. Den økningen vi har sett skyldes i stor grad krisen i bemanningen, men også en mer sammensatt og sårbar innsattpopulasjon, sier Aas-Hansen som ønsket å besøke Halden fengsel for å få et tydeligere bilde av hverdagen – og ikke minst møte de ansatte som håndterer dette hver eneste dag.

– Kriminalomsorgen står i en krevende situasjon. Mange av byggene er gamle og lite egnet, og bemanningssituasjonen er utfordrende. Derfor har vi prioritert over 340 millioner kroner til kriminalomsorgen i 2025, fortsetter Aas-Hansen. Hun understreker at disse midlene er et viktig steg for å bedre forholdene, men at det fortsatt er mye arbeid igjen for å sikre en mer effektiv og trygg straffegjennomføring.

Verksbetjent Peder Ruud ga Astri Aas-Hansen en grundig innføring i arbeidet på metallverkstedet i Halden fengsel. Her får innsatte muligheten til å utvikle ferdigheter som kan være nyttige i industrien, gjennom produksjon, vedlikehold og pakking av ulike produkter. (Tomm Pentz Pedersen, Tomm Pentz Pedersen)

Fanget mellom fengsel og psykiatri

Aas-Hansen er tydelig på at hun forstår situasjonen de ansatte står i. Hun understreker at straffegjennomføringen må være sikkerhetsmessig forsvarlig – ikke bare for samfunnet, men også for dem som jobber i kriminalomsorgen og tilknyttede etater. Volds- og trusselsituasjoner i fengslene ser hun alvorlig på, både når det gjelder konflikter mellom innsatte og hendelser rettet mot ansatte.

Justisministeren peker også på at flere innsatte sliter psykisk, og at dagens straffegjennomføring forsterker problemene.

– Mange havner mellom to stoler – de er for syke til å klare hverdagen i fengsel, men ikke syke nok til å overføres til psykiatrien. Derfor må kriminalomsorgen ha både kapasitet og kompetanse til å håndtere det.

– Det handler både om fagkompetanse, og om hvordan helsetjenestene fungerer i og rundt fengslene, sier Aas-Hansen.

Aas-Hansen: – Bemanningsutfordringene tas på alvor

Av regjeringens 340 millioner ekstrakroner til kriminalomsorgen, er 100 millioner kroner øremerket bemanning. I tillegg foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett mer penger til utdanningsplasser for fengselsbetjenter, både sentralt og desentralisert.

På spørsmål fra Dagsavisen om hvorvidt disse millionene er nok, gitt at både kriminalomsorgen og fagforeningene beskriver situasjonen som akutt og alvorlig, erkjenner Aas-Hansen at midlene alene ikke vil løse alle utfordringer.

– Dette vil ikke alene løse utfordringene i kriminalomsorgen, men det vil være et godt bidrag til å bedre situasjonen. Kriminalomsorgen er en viktig del av trygghetssatsingen til regjeringen, også fremover, fastslår hun.

Som svar på om regjeringen vil vurdere nye insentiver for å få flere til å velge og bli i fengselsbetjentyrket, viser Aas-Hansen til at bemanningsutfordringene tas på alvor. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 40,6 millioner kroner til økt opptak ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) – et tiltak som skal bidra til å sikre flere fagutdannede betjenter i årene som kommer.

Med glimt i øyet spurte justisminister Astri Aas-Hansen om det fortsatt lages fluktstoler i Halden fengsel. Heldigvis ble svaret nei. «Det er mer fokus på rehabilitering enn rømming!» kommenterte Randi Sollie, fungerende underverksmester (t.v.). (Tomm Pentz Pedersen)

Les også: Fra lynolsniffende unggutt til Det ovale kontor (+)

Forbilde under press

Flere av de ansatte Dagsavisen møtte under justisministerens besøk i Halden fengsel, var tydelige på én ting: Bemanningssituasjonen er meget krevende. En ansatt påpekte likevel at interessen for sommerjobbene og stillingene som ekstrabetjent har vært stor – noe som oppleves som et positivt tegn i en ellers utfordrende arbeidssituasjon.

En av de ansatte Dagsavisen snakket med, var opptatt av å ikke svartmale situasjonen. Det handlet ikke om å snakke Halden fengsel ned, men om å være ærlig: Virkeligheten som ble vist i Michael Moores dokumentar: «Where to Invade Next» for snart ti år siden, oppleves i dag som fjern. Den gang ble Halden løftet fram som et internasjonalt forbilde, kjent for sin humanistiske tilnærming og respekt for innsattes verdighet. I dagens bemanningskrise blir det stadig vanskeligere å opprettholde det idealet.

Flere etterlyser nasjonal kriseplan

Flere har de siste årene etterlyst en nasjonal kriseplan for kriminalomsorgen, med henvisning til de alvorlige utfordringene sektoren står overfor. Mange frykter at den nåværende situasjonen ikke kan løses med små justeringer, men at det kreves en mer omfattende og helhetlig plan for å håndtere disse problemene.

Justisminister Aas-Hansen erkjenner utfordringene og peker på at regjeringen allerede har tatt skritt for å adressere noen av problemene. Hun forklarer at det nå pågår et arbeid med en stortingsmelding om straffegjennomføring, som blant annet vil inneholde en langsiktig plan for utvikling av kriminalomsorgen. Denne planen skal også ta for seg bemanningsutfordringene, som hun mener er et sentralt aspekt for å bedre situasjonen i sektoren.

Samtidig erkjenner hun at mange fagutdannede betjenter forlater yrket.

– Jeg har selv i dag blitt kjørt av en sikkerhetssjåfør som tidligere var fengselsbetjent. Det sier noe om at fagutdannede betjenter har verdifull kompetanse – men det sier også at vi må finne ut hvorfor de slutter.

Anne Sofie Andersen, assisterende fengselsleder, og Lise Sannerud, direktør KDI, ledet delegasjonen da justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen fikk innsikt i utfordringene kriminalomsorgen står overfor – under rundturen i Halden fengsel. (Tomm Pentz Pedersen)

Flere ufaglærte og høy belastning i fengslene

En stadig større andel av fengselsbetjentene i dag mangler fagutdanning, noe som skaper bekymring, særlig ettersom både arbeidsbelastningen og sikkerhetsutfordringene i fengslene øker. Tommy Fredriksen, nestleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF), har tidligere uttalt til Dagsavisen at hver fjerde vakt gjennomføres ved bruk av overtid, pensjonister eller ufaglærte.

Justisminister Astri Aas-Hansen påpeker et tydelig mønster bak utviklingen.

– Som nevnt har mange fagutdannede betjenter sluttet – enten fordi de har nådd pensjonsalder, eller fordi de ikke blir værende lenge i yrket etter endt utdanning. Flere har valgt å søke seg til andre sektorer, som tollvesenet og barnevernet. Dette forsterker belastningen for dem som fortsatt er i yrket, og bidrar til en enda vanskeligere arbeidshverdag, sier hun.

Samtidig understreker hun at kriminalomsorgen også har behov for ansatte med annen type fagkompetanse enn fengselsbetjentutdanning, men er tydelig på at den høye andelen ufaglærte vikarer ikke er ønskelig.

– Den store graden av ufaglært vikarbruk er selvfølgelig ikke noe vi ønsker. Det er viktig å sikre både kvalitet, trygghet og kontinuitet i bemanningen, sier Aas-Hansen.

Justisminister Astri Aas-Hansen avslutter besøket med å trekke fram kriminalomsorgens dobbelte rolle:

– Straff er et onde, men også et virkemiddel for å hindre tilbakefall. Her i Halden har jeg møtt en innsatt som nettopp tok fagbrev som bilmekaniker. Det viser verdien av arbeid og rehabilitering – men det krever folk. Og tid.

I noen av luftegårdene i Halden fengsel prydes veggene av kunstverk fra gatekunstneren Dolk. Ett av maleriene viser en fange som kaster en fangekule som en kulestøter, og symboliserer innsattes rett til å drømme om flukt. Kunstverkene fungerer som en ventil for frustrasjon. (Tomm Pentz Pedersen)

Les også: – Ungen min sa «det er for farlig for deg å jobbe i fengsel, pappa»

Les også: Voldshendelse i Oslo fengsel: – Vi ser veldig alvorlig på denne saken

Les også: Alt klart for nytt høysikkerhetsfengsel på Grønland i Oslo