– Sikker på at dette får konsekvenser for hvordan vi driver

I fjor sommer publiserte Dagsavisen en rekke nyhetsartikler om Liv Kjønaas, som var beboer på et sykehjem i Oslo. Der ble hun utsatt for en behandling som Statsforvalteren mente var i strid med loven.

En gjennomgang av skjulte videoopptak, filmet av Livs datter, Janne, viste at følgende feil ble regelmessig, nærmest systematisk, begått av flere av de ansatte på sykehjemmet under pleie av den 95 år gamle og demenssyke kvinnen:

Ansatte journalførte mat, drikke og selv medisiner, uten at de hadde blitt gitt.

Ansatte gjennomførte ikke stell og pleie så ofte som de skulle i henhold til beboerens tiltaksplan.

Når stell ble gjennomført var det ofte mangelfullt, for eksempel ved at bleier ble skiftet uten at beboeren ble vasket nedentil.

Ansatte feilinformerte/løy til pårørende.

Som tidligere omtalt førte saken til at et politisk flertall i Oslo ble enige om å gjennomføre en ekstern gransking av sykehjemssektoren.

Fredag 23. mai 2025, nesten ett år senere, signerte kommunen en kontrakt med rådgivningsselskapet KPMG, som fikk oppdraget.

Liv (95) Skjulte videopptak som Dagsavisen gjennomgikk avdekket at demenssyke Liv Kjønaas (95) ikke fikk den hjelpen hun skulle mens hun bodde på et sykehjem i Oslo. (Janne Kjønaas)

Vil bli bedre

Helsebyråd Thea Kristine Schjerven (H) beskriver Liv Kjønaas-saken som «forferdelig trist». Hun forklarer at hensikten med den eksterne gjennomgangen av sykehjemmene i Oslo er å avdekke lærings- og forbedringspunkter som skal forhindre at noe lignende skjer igjen.

– Vårt hovedfokus er å vite hvordan vi kan bli bedre. Vi er opptatt av å være framoverskuende og vil forsikre oss om at våre beboere får trygge tjenester, sier helsebyråden til Dagsavisen.

Schjerven er vikarierende helsebyråd i Oslo mens partifelle Saliba Andreas Korkunc er i pappapermisjon fra 24. mars til 4. juli.

Det var Frp som i budsjettforhandlinger med byrådspartiene og KrF sikret penger til sykehjemsgranskingen. Varaordfører Julianne Ofstad (Frp) forteller at målet også er å avklare hvorvidt det Liv Kjønaas ble utsatt for kun er et enkelttilfelle eller et mer utbredt problem.

– Vi ønsker å vite om dette er noe man kan identifisere på andre sykehjem også, sier varaordføreren til Dagsavisen.

Denne rapporten skal ikke bli liggende i en skuff. — Julianne Ofstad (Frp), varaordfører

Forventer at det vil komme tiltak

Selv håper og tror hun dette kun var et enkelttilfelle, men ser det likevel som nødvendig å ha en gjennomgang av både offentlige og private sykehjem i Oslo.

– Dette handler om den opplevde tryggheten til sykehjemsbeboere og deres pårørende. Jeg tror mange kjente på frykt etter Liv Kjønaas-saken, sier Ofstad.

– Vi ønsker å kunne si med god samvittighet at det er godt og trygt å være på sykehjem i Oslo. Da er vi avhengige av å vite resultatet fra denne undersøkelsen, legger hun til.

Uavhengig av hva rapporten oppdager, så er Frp-politikeren framoverlent og villig til å jobbe politisk med det som eventuelt kommer av forslag til forbedringstiltak.

– Jeg er sikker på at dette får konsekvenser for hvordan vi driver fremover. Denne rapporten skal ikke bli liggende i en skuff, men sørge for at det blir forbedringer blant sykehjemmene våre, sier varaordføreren.

Her forsyner helsefagarbeideren seg av maten til den underernærte sykehjemsbeboeren Et skjult kamera avdekker hvordan en ansatt spiser maten til beboeren. (Privat)

Håper på svar i løpet av 2025

Det er satt av tre millioner kroner til undersøkelsen, som vil gjennomføres til høsten.

Kommunen opplyser at KPMG blant annet vil:

Innhente og analysere dokumentasjon for å vurdere praksis opp mot krav, formål og intensjon.

Gjennomføre kvalitative intervjuer med ansatte og ledere for å få innsikt i rutiner, praksis og kultur.

Utføre spørreundersøkelser for å belyse bredere erfaringer og holdninger knyttet til avviksrapportering og håndtering.

Fokusgrupper vil bli brukt for å drøfte og avstemme foreløpige funn underveis. Resultatene vil bli sammenstilt i en skriftlig rapport som presenterer funn, vurderinger og anbefalinger.

Det er ventet at denne rapporten vil være klar innen året er omme.

---

Dette er saken

Dagsavisen har fortalt historien til Liv Kjønaas, som i slutten av 2019 flyttet inn på et sykehjem i Oslo. Der dokumenterte hennes datter og verge, Janne Kjønaas, en rekke feil med helse- og omsorgstilbudet.

Hennes dokumentasjon viser blant annet hvordan moren fikk mangelfull pleie og at ansatte feilinformerte om hva de hadde gjort, både overfor pårørende og i pasientjournalen.

Datteren varslet om disse feilene til en rekke tilsynsorganer og anmeldte saken til politiet. Hun mener ingen tok saken på alvor.

Statsforvalteren konkluderte i 2021 med at sykehjemmet hadde brutt forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven. Likevel anbefalte de politiet å henlegge saken, noe som også ble gjort.

Som følge av Dagsavisens omtale av saken, bestemte et politisk flertall i Oslo å sette av penger til en ekstern gransking av kommunens eldreomsorg. Helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H) ba dessuten Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) om å se nærmere på saken. Ukom hadde et møte med kommunen 27. november 2024.

Sykehjemmet har ikke ønsket å kommentere saken, men har tidligere sagt at de tar alle avviksmeldinger på alvor.

---

Les også: Her er sykehjemmets vurdering av Liv Kjønaas-saken (+)

Les også: Lederen av Norsk Sykepleierforbund reagerer på Liv Kjønaas-saken: – Alvorlig, men gjenkjennbart (+)

Les også: Frp-leder Sylvi Listhaug om Liv Kjønaas-saken: – En av de verste sakene jeg har sett