Skoleelever som rammes av busstreiken: Dette har Osloskolen bestemt

Det var søndag kveld at Dagsavisen kunne melde at Fyrstikkalleen skole valgte å stenge skolen for fysisk oppmøte og går tilbake til digital hjemmeundervisining som følge av busstreiken.

Søndag morgen ble 3.800 bussjåfører i kollektivselskapene Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk tatt ut i streik. 4.500 flere står klare til streik fra og med lørdag, dersom det ikke kommer noen enighet før den tid. Dermed vil store deler av landets kollektivtrafikk være lammet.

Siden streiken er lovlig, kan kollektivselskapene ikke sette inn ekstra kapasitet på tog, T-baner, trikker og båter. Med det blir det trangere om plassen på disse transportmidlene, noe som vanskeliggjør overholdelse av smittevernreglene.

– Ikke reis med mindre du må, hold anbefalt avstand og bruk munnbind etter anbefalingene fra helsemyndighetene, skrev Ruter i en pressemelding i helga. Og dette rådet har mange fulgt, åpenbart, da det ikke ble meldt om noen økt belastning på t-baner og trikker i Oslo mandag morgen, og heller ikke noen stor økning i antall biler.

Holder stengt

På hjemmesiden sin viser Fyrstikkalleen skole til at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har gått ut og advart mot en krevende situasjon i kollektivtrafikken grunnet smittevern, og skolen velger derfor å holde lokalene stengt inntil videre.

Skolen har ungdomsskole og videregåendeskole i samme bygg, og har omlag 1000 elever og 120 ansatte.

Ikke fravær

Dagsavisen har spurt Utdanningsetaten i Oslo kommune om hva de har rådet skolene til å gjøre under busstreiken. De svarer dette:

«Søndag gikk følgende melding ut fra Pål Riis som er direktør for videregående skoler i Utdanningsetaten. Den gikk til alle videregående skoler:

Det er buss-streik og den vil ramme en del av våre elever og ansatte fra i morgen av når ny skoleuke er i gang. Det er trolig relativt store variasjoner mellom skolene i hvor bussavhengige våre elever og ansatte er. Det er dere de beste til å vurdere. Jeg har derfor to generelle råd til hvordan dere skal håndtere denne situasjonen:

Det skal ikke føres fravær for de elevene som er forhindret fra å komme på skolen på grunn av streiken

Rektor gjør lokale vurderinger for undervisningen, avhengig av hvordan streiken slår ut for elever og lærere. Digital undervisning er et alternativ som dere kan vurdere å benytte der det er hensiktsmessig».

Felles tiltak

På spørsmål om hva skolene skal gjøre hvis streiken blir langvarig, opplyser etatens kommunikasjonsdirektør, Trine Lie Larsen, at det ikke er tatt stilling til noen felles tiltak for Osloskolene. Mandag var det disse skolene som hadde hjemmeskole: Lambertseter, Kongshavn, Holtet, F21 og Ulsrud, forteller hun.