VALLE (Dagsavisen): Vålerenga er det laget som har hatt færrest avslutninger av samtlige lag i Tippeligaen de siste fire rundene. Deshorn Brown kom for å erstatte fjorårets toppscorer Vidar Örn Kjartansson. Men jamaicaneren har ikke slått til.

Trenernes ansvar

– Å kalle han et bomkjøp er å dra det litt langt, men vi har ikke klart å utnyttte oss av den spilleren Deshorn Brown vi kjøpte i vår. Det ansvaret ligger ikke på ham, men på oss i trenerapparatet, sier Kjetil Rekdal til Dagsavisen.

Og utdyper:

– Han er en bakromsspiss, og i veldig mange av kampene våre har motstanderen lagt seg lavt, vi har blitt for omstendelige og har ikke klart å utnytte farten. Paradoksalt gikk det bedre tidlig i sesongen da han var i en dårligere fysisk forfatning enn han er nå, sier Rekdal.

Fikk god pris

– Var det riktig å selge Ruben Kristiansen som nå har suksess i Brann?

– Svaret på det er at prisen som Brann tilbød oss gjorde at vi valgte å selge. Vi kunne sikkert ha beholdt han ut sesongen og latt han gå da, men da hadde vi ikke fått i nærheten av det vi lot han gå for, svarer Rekdal i ukens utgave av «Fotballsnakkis» på dagsavisen.no.

Mot Mjøndalen

Han sier også at laget kanskje gjorde for store endringer i sommer slik at noen av de gode relasjonene fra i vår forsvant.

Nå har VIF møtt alle topplagene, nå kommer bunnlagene i tur og orden. Mjøndalen borte er første oppgave søndag kveld.

– Mjøndalen kjemper for livet og vil klore og bite seg til poeng. Det må vi takle, sier Rekdal som har 21 poeng å kjempe om i eliteserien.

Laget kan fortsatt bli bedre enn i fjor, noe som var målsetningen før sesongen begynte. VIF endte på 6. plass med 42 poeng i fjor.

Nå står laget med 36 poeng sju runder før slutt.