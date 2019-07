Politiet mener alle seks er tilknyttet den kriminelle gjengen Young Bloods. Det var også 23-åringen som ble skutt, skriver VG.

Han er i dag lam fra brystet og ned, etter at et av skuddene traff ham i bakhodet. Ifølge sin bistandsadvokat Carl Rieber-Mohn er han avhengig av hjelp døgnet rundt.

Politiet fant den da 21 år gamle mannen liggende på gaten i Dyretråkket på Holmlia like etter midnatt natt til lørdag 7. oktober i 2017. Da hadde vitner i området varslet politiet om skyting og flere personer som løp vekk fra området.

– Han er fornøyd med at seks av de sju siktede i saken ender opp på tiltalebenken, og har et håp om at han kan få vite hvem som løsnet det skuddet som traff ham i hodet. Etterforskningen så langt har ikke pekt på hvem det var, sier Rieber-Mohn til VG.

Alle de tiltalte er mellom 20 og 30 år gamle. Minst fem av dem nekter straffskyld. De seks tiltalte skal ha tilhørt en annen fraksjon i Young Bloods enn 23-åringen.