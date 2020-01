– Vi har vært veldig skeptiske til dette siden det ble bestemt i 2017. Da vi fikk det nye takstsystemet i bomringen i sommer ble det faktisk for en god del litt billigere å kjøre bensin- og dieselbiler. Prisøkningen som kommer nå i mars gjelder kun elbiler. Dermed svekkes konkurransekraften til elbilene ytterligere, sier generalsekretær i elbilforeningen Christina Bu til Dagsavisen.

I fjor ble det for første gang innført bompenger for elbiler i Oslo:

Per i dag må elbilister betale 4 kroner for å passere indre ring utenfor rushtida, og det dobbelte i rushtida.

I de to ytterste bomringene ligger prisen på hhv. 5 og 10 kroner for passering utenfor og innenfor rushtida, som er definert som 06:30 til 09:00 og 15:00 til 17:00.

Dette er fullpris. Dersom du har Autopass-brikke får du 20 prosent rabatt.

Men nå kommer det et kraftig prishopp rett rundt hjørnet.

Skrur opp prisene

1. mars i år mer eller mindre dobles prisene per passering for elbil. Da vil takstene gå opp til 10 og 15 kroner. Det mener Elbilforeningen er en dårlig idé.

– Det er viktig at det lønner seg å velge nullutslippsbiler. Folk må sette seg inn i ny teknologi og nye ting og begreper som kilowatt og kilowattimer, og mange må kanskje sette inn elbillader hjemme. For at vi skal overbevise flere om å ta det steget er det viktig med noen insentiver. Og særlig bompengerabatten er viktig for folk når de vurderer å kjøpe elbil, sier Bu.

Stortinget har vedtatt at elbiler ikke skal betale mer enn 50 prosent av hva fossilbiler skal betale. Med det nye prishoppet legger Oslo seg tett opptil maksgrensa satt av Stortinget.

– Vi har hele tida ment at man bør vente med 50 prosent betaling til elbilene står for halvparten av passeringene i bomringen, sier Bu.

Null utslipp i 2030

Hun minner om at Oslo har vedtatt at byen skal være en nullutslippsby innen 2030. Da vil det ikke være mulig å kjøre bensin- eller dieselbiler i byen.

– Derfor bør ingen forbrukere som planlegger å kjøre i Oslo i framtida nå kjøpe ny bensin- eller dieselbil. Da trenger vi en bompengeordning som hindrer folk i å gjøre den feilen, sier hun.

De siste dagene har det foregått en steil debatt i hovedstaden om regjeringens såkalte bompengepakke. Regjeringen foreslår å gi Oslo 5 milliarder over 10 år. Betingelsen er at halvparten av pengene skal gå til kollektivsatsing mens den andre halvparten skal gå til reduserte bompenger.

Byrådsleder Raymond Johansen har sagt nei til pakka, fordi han frykter lavere bompenger skal gi flere biler på veiene. Høyre har foreslått et kompromiss der pengene skal brukes til å avlyse det planlagte prishoppet for elbiler, men det er foreløpig uklart om regjeringen vil godta en slik løsning.