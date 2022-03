Stor skepsis til mindre Bredtvet-fengsel, men Oslo Ap sitter på gjerdet

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) presenterte forrige uke et nedskalert forslag for Oslo fengsel på Bredtvet for gruppelederne i Oslo bystyret. Flertallet av gruppelederne har uttalt at de fortsatt ikke mener et utvidet fengsel er uaktuelt, men Oslo Ap er fortsatt i tvil.

– Det er jo partiorganisasjonen som må avgjøre hva vi mener. Nå har vi fått forslaget, så må vi gå ordentlig inn i det, sier gruppeleder i bystyregruppa til Oslo Arbeiderparti, Andreas Halse.

Andreas Halse er Oslo Aps gruppeleder og leder for finanskomitéen. (Stian Fyen)

Planene om å flytte Oslo Fengsel til Bredtvet i Groruddalen har møtt sterk motstand siden Statsbygg pekte på området i 2019. Da den nye vurderinga kom i februar i år, pekte Statsbygg igjen på Bredtvet. Byrådet avviste forslaget begge gangene, og flere lokalpolitikere mener forslaget er uaktuelt. Hovedkritikken går på at et utvidet fengsel vil ødelegge Bredtvetjordene som omringer fengselet - ett av de få grøntområdene i nabolaget.

Slik er det nedskalert forslaget for Oslo Fengsel. Kvinnefengselet vil beholde sine 50 plasser, mens mennene går ned i antall soningsplasser til 170. (Lerche / Landskaperiet)

I skvis

Oslo Ap har et årsmøtevedtak fra i fjor som sier at fengselet må ligge «i eller i umiddelbar nærhet til Oslo», og at fengselet skal vekk fra Grønland. Og til slutt: «Oslo Arbeiderparti er imot en utbygging som tar av Bredtvetjordene».

Tidligere varaordfører Kamzy Gunaratnam, flere bystyrerepresentanter for partiet og AUF er blant dem som har tatt til orde for at fengselet skal ligge i Oslo.

– Flere av oss tenker at det hadde vært best å legge Oslo fengsel i Oslo. Nærhet til samfunnet, nærhet til pårørende – og gode soningsforhold, sa Mansoor Hussain, bystyrerepresentant for Ap til Groruddalen etter årsmøtet.

Gruppeleder Andreas Halse peker på styret i Oslo Ap, og leder Frode Jacobsen. Partistyret skal ha møte denne uka.

– Det er Oslo Aps organer som må avgjøre dette, ikke bystyregruppa. Det er en viktig sak for mange, så det er en beslutning jeg vil at mange skal være med på, sier Halse.

– Hva mener du, personlig?

– Det kommer jeg til å si til partiet.

Halse utdyper likevel at han synes Statsbygg har gjort en innsats for å komme kritikken i møte.

– Det er et betydelig mindre område de tar enn før. Og det av skogen som er minst brukt. Så de prøver jo. Men de tar jo en del av skogen, og det betyr noe for folk i lokalmiljøet. Så er det rett og slett de to vi må veie mot hverandre, sier han.

– Hva blir framdriften nå?

– Jeg veit ikke, det blir opp til partistyret å finne ut av. Jeg kan ikke huske at departementet sa noe om tidsfrister, men jeg veit at de ønsker en rask framdrift.

Ikke diskutert

Leder i Oslo Arbeiderparti og stortingsrepresentant Frode Jacobsen sier de ikke har behandla saken, og viser til årsmøtevedtaket. På spørsmål om det nedskalerte alternativet tar av Bredtvetjordene, svarer han at de ikke har fått forelagt forslaget ennå, men at det selvfølgelig vil være et viktig spørsmål å finne ut av.

– Partistyret må finne ut av, eller ha en holdning til, om årsmøtets vedtak er mulig å gjennomføre. Hvis det ikke er det, må vi gå til representantskapet for å finne ut av hvordan vi skal håndtere det videre, sier han.

Oslo Ap-lederen forteller vet ikke om det nye forslaget skal diskuteres på styremøtet torsdag.

– Jeg har ikke fått det presentert. Vi må ta ordentlige vurderinger. Det gjør ikke jeg i pressen eller andre steder før vi har diskutert det i vårt parti, sier han.

Stortingsrepresentant Frode Jacobsen Ap). (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Gir Oslo Ap tid

De to andre byrådspartiene MDG og SV har bestemt seg for at de ikke ønsker at fengselet skal legges til Bredtvet.

– Jeg oppfattet at justisministeren ønsker en tydelig beskjed på om vi ønsker at Oslo Fengsel skal flyttes til Bredtvet, og om vi ikke ønsker det kommer hun til å akseptere det, sier Sabina Syed i Oslo MDG.

Hvordan prosessen blir mellom byrådspartiene blir framover er hun ikke sikker på. Det er ikke planlagt noen samtaler mellom dem, forteller hun.

– Dette er en veldig viktig sak for MDG, og vi er klare på hva vi mener der. Vi har en veldig tydelig forventning til at de andre partiene i Oslo kommer til å gjøre det som er best for byen.

– Arbeiderpartiet i Oslo er det eneste byrådspartiet som ikke har bestemt seg ennå. MDG har hele tiden vært tydelige på at dere ikke ønsker at fengselet skal legges til Bredtvet, hvor tålmodige kommer dere til å være med dem?

– Vi får begynne med å prate med dem først, sier Syed.

Oslo Høyre lander på at de heller vil flytte fengselet ut av byen enn regjeringens nedskalerte alternativ for Bredtvet. Oslo Venstre sitter imidlertid på gjerdet sammen med Oslo Ap. Det ligger likevel an til et flertall for å si nei til Bredtvet i Oslo bystyre.

– Så nå gjenstår det bare å vente på at Oslo Ap skal bestemme seg?

– Vente og vente. Jeg registrer at Oslo Ap har noen vedtak. De har uttalt nå at de vil se på de reviderte planene. Det må de få lov til å gjøre. Men de må gjerne si ifra når de har konkludert. For meg ser det ut til at svært mange av de andre partiene er sterkt kritiske til planene som foreligger, så det er ikke store sjanser for at Oslo Ap kan endre på utfallet her, sier gruppeleder i Oslo SV, Ola Wolf Elvevold.

Gruppeleder i Oslo SV, Ola Wolff Elvevold. (Helge Brekke)

Ny Oslo-vurdering

Både MDG og SV mener i utgangspunktet at justisministeren bør ta en ny vurdering på andre alternativer i Oslo. Ingen av dem har bestemt seg for hvor det bør være, men MDG har flagget Kjelsrud som et mulig alternativ.

– Kjelsrud har en fordel ved at det da vil være nær den nye politistasjonen. Kjelsrud skal ha vært nr. 2 på Statsbygg sin liste over vurderte områder i 2020, så det fremstår som et veldig interessant alternativ, sier Sabina Syed i Oslo MDG.

Oslo SV sier de ikke kjøper argumentasjonen om at det ikke finnes andre alternativer i Oslo, eller at alternativet på Bredtvet er den eneste måten å oppgradere soningsforholdene for kvinnefengselet som allerede ligger der.

– Vil dere jobbe for at byrådet kan komme med en oppfordring til justisministeren om å se etter andre alternativer i Oslo?

– Vi får vurdere det når Oslo Ap har sett nærmere på planene. Det er en mulighet, men så registrerer jeg samtidig at statsråden er tydelig på at det enten blir Bredtvet eller utenfor Oslo. Jeg kan godt skjønne utålmodigheten, vi er mange som er opprørt over soningsforholdene vi har dag. Kvinnefengselet på Bredtvet og dagens Oslo fengsel er regjeringens ansvar, og det har de forsømt over mange år. Den forsømmelsen kan ikke Oslo kommune ta ansvar for. Det er heller ikke en særlig sympatisk tilnærming og si at vi ikke kan gjøre noe med soningsforholdene til kvinnene, uten at vi bygger et nytt fengsel for menn der. Det er ikke et logisk argument, sier Wolf Elvevold i Oslo SV.

Alle gruppelederne setter stor pris på at justisministeren tok initiativ til å gå i dialog med Oslo bystyre om saken. Gruppeleder Anne Haabeth Rygg i Oslo Høyre har imidlertid landet på standpunkt for partiet.

Anne Haabeth Rygg er gruppeleder i Oslo Høyre. (Aslak Borgersrud)

– Hvis justisministeren ender med å peke på Bredtvet, så synes jeg det er et dårlig forslag. Det foreligger mange alternativer med mange plusser og minuser. Jeg tror man har gjort det litt for lett for seg, når man velger Bredtvet. Man burde kanskje jobbet med andre alternativer, selv om det kan være mindre enkelt, sier hun og legger til:

– Jeg håper hun ser ut av byen.

