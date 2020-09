Når budsjettet skal legges fram, sånn til vanlig, så er det stort alvor i Oslo Rådhus.

Finansbyråden prøver å gå med ekstra lange og alvorstunge skritt, før han (ja, jo, det pleier jo å være en han, dessverre) kremter og holder en lang tale, som prøver å inneholde både framtidshåp og vyer for byen, politisk retning, nøye uttenkte anekdoter, og en og annen litt halvtygd vits. Det er sånne anledninger de ansetter taleskrivere for, liksom.

LES OGSÅ: Valgløfter legges på is. Slik er Oslo-budsjettet 2021

Så vandrer man gjennom rådhusets tunge og ekkofylte korridorer før man hører samme fyren holde nogen lunde den samme talen en gang til for pressa. Og så skal man kanskje, hvis man tilfeldigvis tilhører pressa, intervjue han, og høre de samme poengene for tredje gang på et par timers tid.

Det er på sånne dager hele Rådhuset framstår som et gigantisk makt-triks. Hvor man skal føle seg liten, sammenliknet med Den Kloke Mannen og hans milliarder av kroner.

Sånn sett er det kanskje en fordel at i dag var det ikke sånn. Onsdag ettermiddag holdt finansbyråd Einar Wilhelmsen sin finanstale på videokonferanse. Direkte fra kontoret sitt, med undervinkla webkamera og sikkert dyr kunst i bakgrunnen, men likkavæl. Ærefrykten kommer liksom ikke til sin rett, på Microsoft Teams.

– Det er et spesielt år å legge fram sitt første budsjettforslag, åpna Einar Wilhelmsen finanstalen.

Og det har han jo rett i. Det er mindre inntekter enn vanlig, og en masse irriterende ekstrautgifter han nok ikke hadde håpa på, da han fikk makta over den rundt 80 milliarder store pengesekken på rådhuset i fjor høst.

Onsdag la han fram sitt første budsjett, og dermed er det første gang Einars fotavtrykk nå skikkelig er stampa i den koronarammede gjørmepølen vi vanligvis kaller Oslo kommune.

LES OGSÅ: Rødt ut mot byrådets budsjettforslag: – Klart løftebrudd

Einars fotspor består av kutt, litt mer kutt, og enda litt mer kutt.

Du kan for eksempel glemme gratis skolemat for ungene. Om du bor på vestkanten kan du glemme gratis AKS for andre og tredje trinn på skolen. Drømmen om å senke billettprisene på buss og trikk og sånt, den er utsatt.

Og Utdanningsetaten skal kutte drøye 60 millioner bare i 2021.

Men det kraftigste kuttet kommer i bydelene: Til neste år skal det kuttes 131 millioner kroner i de delene av kommunen som møter innbyggerne nærmest.

Men slapp av, antyder finansbyråden: Det skal ikke kuttes i verken barnevern, barnehager, helsestasjonene eller skolehelsetjenesten.

Les også: NAF reagerer på forslaget om økte parkeringspriser i Oslo

Så, hva blir igjen da?

Jo, administrasjon, sosiale tjenester (sosialhjelp og sånt), kvalifiseringsprogrammet (oppfølging og arbeidstrening og den slags), helse og omsorg ... og aktivitetstilbud til barn og unge, da. Man sier man skal skåne barna. Men ikke ungdommene, eller de gamle og sjuke.

Og siden Oslo kommune til enhver tid budsjetterer for fire år inn i framtida: I 2024 skal bydelskuttet bli på 839,8 millioner kroner.

– Vi mener det fortsatt er rom for å se på hvordan de drifter budsjettene, sa Einar Wilhelmsen. Antydninga er at dette er et såkalt ostehøvelkutt. Hvis du bare kutter litt på toppen overalt, liksom, så vil det ikke gjøre så vondt. Her skal det bare effektiviseres bittelitt.

LES OGSÅ: Høyre om Oslo-budsjettet: – Dette kommer til å svi

Men nesten en milliard kroner? Da skal det høvles ganske hardt og lenge.

Uansett. Sånn er det kanskje, i pandemiøkonomien?

– Vi begrenser aktiviteten i alle sektorer, sa byrådsleder Raymond Johansen på pressekonferansen etterpå.

– Vår viktigste oppgave er å ta byen trygt gjennom pandemien, fortsatte han.

Så har kommunen satt av to milliarder kroner til ekstraordinære pandemiutgifter. De to milliardene har Raymond Johansen tenkt til å få igjen av finansminister Jan Tore Sanner. Men han tør ikke stole på det.

– Staten har lovet kompensasjon til kommunene. Men det er dessverre stor, stor usikkerhet knyttet til størrelsen, sa Raymond.

Dermed blir det ostehøvelkutt. Men en del kommer nok til å føle seg høvla over.

Les også: Byrådet i Oslo vil ha forbud mot fossilbiler i deler av Oslo

Etter finanstalen fra kontoret, gikk Einar og Raymond til pressekonferanselokalet, som er i den nyoppussa delen av Oslo Rådhus. Der er det nemlig bare en dør man må gå inn for å komme helt fram. Dermed slipper man å drasse potensiell smitte gjennom halve rådhuset til det imponerende Munchrommet, men prisen er at man må ta til takke med den høyst hverdagslige møteromsdelen av huset.

Og etter at Raymond og Einar hadde sagt sitt til de oppmøtte pressefolk, bar det tilbake til videokonferanserommet for kveldens spørretime.

Dessverre rekker ikke så mange av politikerne å nilese det enorme budsjettet på den drøye timen en pressekonferanse tar, så dermed er man tilbake til den vanlige tralten før man får sagt ostehøvel, omtrent.

Eirik Lae Solberg (Høyre, men øverst til venstre) er representert med notatene sine. Hallstein Bjercke (Venstre, men øverst til Høyre) spiser noe godt. Einar Wilhelmsen (nederst til Venstre, men MDG), er uheldig med belysningen, mens ordfører Marianne Borgen (SV, men nederst til høyre) strengt tatt kommer best ut av det. De andre har skrudd av kameraene sine.

FØLG DAGSAVISEN OSLO PÅ FACEBOOK

– Vi i Høyre er bekymret for at skoler får for dårlig oppfølging av Utdanningsetaten, sa Afshan Rafiq fra Høyre.

– Det er skapt ny usikkerhet for elevene på Bolteløkka skole, sa Eirik Lae Solberg, også han fra Høyre.

(Bekymringen var visst basert på en misforståelse, byråden hadde sagt feil i talen sin, bare)

– Når skal byrådet legge fram en sak om byens andre legevakt, spurte Rødts Maren Rismyhr.

(Hun var også bekymret, men ikke for beboerne på Oslo vest, der er nemlig «folk mer bemidla, og foretrekker Volvat og den slags», som hun sa)

Kristelig Folkepartis Espen Andreas Halse var bekymret for forvekslingsfaren mellom private og offentlige legevakter.

Cecilie Lyngby var bekymret for at Oslo bruker for mye penger på vedlikehold av vei.

(Ingen bonuspoeng om du gjetter på at det var sykkelvei og rød asfalt, da)

Marit Kristine Vea i Venstre var bekymret for at Oslo ikke ville bruke penger på co2-rensing på Klemetsrud.

Og nevnte Hasle var bekymret for signalene fra byrådsleder Raymond Johansen, fordi han hadde vært kritisk til styresettet i en moske i Oslo.

Som du skjønner. Det er mye å være bekymret for framover.

Les også: Årevis med krangling om husleia i Oslo: Slik blir nye «gjengs leie» (+)

Eller som byråd Einar Wilhelmsen sa i finanstalen:

– Sjøl om ikke alt er normalt må noe fortsatt være litt som det pleier.

Han sa det før spørretimen, men kunne vel like gjerne sagt det etterpå.

Om du er bekymret eller ikke: Her kan du grave deg ned i budsjettet. Hvis du finner et kutt vi burde se nærmere på, send en mail!

LES OGSÅ: Nå blir det dyrere å parkere i Oslo – øker prisen med 50 prosent