I 2017 ble ordningen med beboerparkering innført i Oslo. Litt enkelt forklart betyr det at du kan betale en fast pris i måneden for å parkere på gata i området der du bor, men dersom du kommer som besøkende er det vesentlig dyrere å parkere.

I dag er prisen 3600 kroner i året for beboerparkering. Men fra neste år skrus prisen opp med 50 prosent. Det framkommer av byrådets budsjettforslag som ble lagt fram onsdag formiddag.

Prisen for parkering i såkalt gul sone, altså parkering for folk som ikke bor i et område, skrus opp med 25 prosent.

En annen samferdselsnyhet er at byrådet ikke oppfyller valgløftet sitt om at det skal bli billigere å ta kollektivtrafikk. Prisene justeres i takt med prisveksten, som betyr at det vil bli dyrere kollektivreiser neste år målt i antall kroner. Målt i kjøpekraft blir prisene på kollektivtrafikken de samme neste år som de er nå.