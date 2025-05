Tyskland-kjenner: – Det blir ikke som å hoppe etter Wirkola

BRUSSEL/LONDON (Dagsavisen): – Det er ikke mye som skal til (for Merz), da. I en undersøkelse var det vel 80 prosent som mente at Olaf Scholz var den verste kansleren Tyskland noen gang har hatt, sier Tyskland-kjenner Kate Hansen Bundt til Dagsavisen.

En meningsmåling fra Infratest dimap i september viste at kun 18 prosent av tyskerne mente at Scholz gjorde en god jobb (eng.: «approval rating») – en av de svakeste målingene for en tysk statsminister noensinne. Forgjengeren Angela Merkels laveste tall var til sammenligning på 46 prosent, ifølge Euronews.

Kate Hansen Bundt, generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité, er blant annet kjent som foredragsholder og kommentator om forhold knyttet til tysk politikk. Her er hun avbildet under komiteens delegasjonsreise i London. (Jørn H. Skjærpe)

Friedrich Merz, som representerer de tyske kristendemokratene CDU, ble i starten av mai bekreftet som ny tysk statsminister (eller kansler, journ.anm.). Men det skjedde ikke uten turbulens. Merz tapte nemlig første runde av statsministeravstemningen i den tyske Forbundsdagen, og trengte en runde to for å komme i mål.

– Merz fikk en dårlig start etter at han tapte første avstemning i forbundsdagen. Dét hadde aldri skjedd før. Å godkjenne kandidaten skal bare være en formalitet. Så fikk han seieren igjennom i runde to, men tapet i runde en gjorde det tydelig at han har noe opposisjon i egen regjeringskoalisjon, mener Kate Hansen Bundt.

Det tyske forsvaret «skal få alle nødvendige ressurser og bli Europas sterkeste konvensjonelle hær», ifølge Friedrich Merz. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

Scholz’ utfordringer

Som statsminister erstatter Merz altså sosialdemokraten Scholz (SPD), som styrte Tyskland i perioden 2021-2025. Og alt tyder på at Merz kan lykkes i større grad.

– For Merz blir det ikke som å «hoppe etter Wirkola», for å si det slik. Vi snakker mer britiske Eddie the Eagle, sier Bundt, og viser til Scholz’ manglende popularitet blant tyskerne.

---

Å hoppe etter Wirkola, etter den suksessrike norske skihopperen Bjørn Wirkola, er et uttrykk som brukes når man skal gjøre noe etter eller istedenfor en som er svært dyktig til det samme. I kontrast er Michael David Edwards, kjent som Eddie the Eagle, en britisk skihopper som ble kjent for sin svært spesielle stil og ofte svake hopp. (NAOB/NTB)

---

Friedrich Merz har absolutt mulighetene til å gjøre det bedre enn forgjengeren. I tillegg har han fått mer armslag til å ta opp lån for å finansiere høyst nødvendige reformer, forklarer Kate Hansen Bundt.

– Til Olaf Scholz’ forsvar skal det imidlertid sies at han ledet en trepartiregjering mellom til dels svært ulike partier. Det var vanskelig å få til et samarbeid med regjeringspartnerne, attpåtil i et SPD som selv er splittet i en høyrefløy og en venstrefløy. Scholz fikk også krigen i Ukraina å håndtere kun et par måneder etter tiltredelsen, noe som bidro til at de store reformene han hadde sett for seg ikke ble gjennomført, poengterer Tyskland-kjenneren.

Nato-vennlig Merz?

Det knytter seg spenning til hva Merz kan få til utenrikspolitisk som tysk statsminister. Den tyske eksperten Karl-Heinz Kamp har tidligere uttalt til Dagsavisen at samarbeidet med de europeiske Nato-landene kommer til å påvirkes av Scholz’ exit.

– Forholdet til våre europeiske naboer kommer til å bli bedre nå. Den tyske regjeringen har forsømt dette forholdet under Olaf Scholz. Han er ingen «utenrikspolitisk statsminister», sa Kamp i mars, og la til at han tror dette vil endre seg med Merz ved roret.

Den tyske statsviteren Karl-Heinz Kamp. (Jørn H. Skjærpe)

– Siden Friedrich Merz ønsker å bidra til et sterkere Europa sikkerhets- og forsvarspolitisk, ønsker han for eksempel å dyrke partnerskapet med Frankrike – noe forgjengeren Olaf Scholz på mange måter ikke gjorde. Scholz lente seg veldig mye på Joe Biden og USA. Merz dro slik tradisjonen har vært til Paris på sin første utenlandsreise etter valgseieren, poengterer Kate Hansen Bundt.

Ministerpostene i den nye regjeringen er fordelt slik at Merz får stor innflytelse over utenrikspolitikken, forklarer hun.

– Vanligvis har utenriksministeren kommet fra det minste koalisjonspartiet, men denne gang er det kristendemokraten Johann Wadephul (CDU) som har fått rollen. I tillegg har Merz opprettet et nasjonalt sikkerhetsråd på kanslerkontoret.

Forsvarsminister Boris Pistorius har blitt en populær skikkelse i tysk politikk. (Mindaugas Kulbis/AP)

CDUs regjeringspartner SPD har forsvarsministeren, den populære Boris Pistorius (SPD).

– Han og Merz har tilsynelatende et godt forhold. Det er for øvrig ganske spesielt for Tyskland at Pistorius er så populær, gitt at Tyskland har vært preget av pasifisme, manglende strategisk kultur og et negativt syn på bruken av militærmakt som et legitimt verktøy i utenrikspolitikken. Men Tyskland er inne i en ganske stor endringsprosess – et tidsskille – framdrevet av Russlands krig i Ukraina, sier Kate Hansen Bundt.

Kan gi EU-boost

– Hva mer kan man si om forholdet mellom Merz og Pistorius, og om samarbeidet dem imellom opp mot utenrikspolitikken?

– Det er nok bra. Merz sa ganske tidlig etter valget at Tyskland ønsker å styrke sin rolle i Europas sikkerhet, og at tyskerne på sikt ønsker å bidra til at Europa blir uavhengig av USA. Han har tatt til orde for at også Tyskland skal kunne benytte 5 prosent av BNP (bruttonasjonalprodukt) på forsvaret, som ser ut til å bli Natos nye måltall, svarer Tyskland-kjenneren og fortsetter:

– Det vil gi Tyskland en formidabel konvensjonell forsvarsmakt. De ønsker å styrke både EU og den europeiske pilaren i Nato. Pistorius har dessuten fått langt friere tøyler etter at Tyskland opphevet den såkalte gjeldsbremsen, som gjorde at man ikke kunne ta opp statslån.

Nato-flagg utenfor alliansens hovedkvarter i Brussel. (Jørn H. Skjærpe)

Hun viser til at tyske forsvarsutgifter skal få unntak fra de strenge reglene for hvor mye statsgjeld Tyskland kan ha. I tillegg skal det opprettes et fond på 500 milliarder euro til bruk på infrastrukturprosjekter. Bakteppet for grepet er krigen i Ukraina, konflikten med Russland og USAs nye utenrikspolitiske linje under president Donald Trump.

– Dette kan gi en boost, også til Europas økonomi. Tyskland har fortsatt største BNP i EU – og selv om de har hatt økonomisk tilbakegang de siste tre årene, er landet verdens tredje største økonomi. Men nå vil dette grepet kunne styrke EU og EUs evne til å opptre både som en global aktør, men også fordype det sikkerhets- og forsvarspolitiske arbeidet – ikke minst innen forsvarsindustrien, forklarer Bundt.

Trumps krav

Det tyske forsvaret «skal få alle nødvendige ressurser og bli Europas sterkeste konvensjonelle hær», uttalte Friedrich Merz nylig, ifølge NTB.

– Våre venner og partnere forventer også dette av oss. Faktum er at de praktisk talt forlanger det, la han til.

Det er tydelig at Merz ønsker å få i gang et bedre samarbeid i Europa, mener Bundt – for eksempel gjennom å gjenopplive det såkalte Weimar-triangelet mellom Tyskland, Frankrike og Polen – og slik styrke europeernes militære evne og handlekraft. Og Dagsavisen har tidligere omtalt at eksperter mener Tyskland, Frankrike og Storbritannia ønsker å bli nøkkelspillerne i «et nytt Europa», i lys av USAs og Donald Trumps krav om at europeerne må ta mer ansvar for egen sikkerhet.

Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Keir Starmer og Tysklands statsminister Friedrich Merz avbildet på vei til et møte i ukrainske Kyiv nylig. (LUDOVIC MARIN/AFP)

– Hvor realistisk er det at Merz – og Europa – sammen kan få dette til?

– Når det gjelder forsvar og sikkerhet, er Europa fortsatt avhengig av amerikanerne i flere år framover. Spesielt er man avhengig av atomvåpengarantien fra USA, selv om Frankrike og Storbritannia også har atomvåpen. Men det europeerne kan gjøre er å investere mer i egen forsvarsevne.

I tillegg må Europa samordne forsvarsindustrien, sier hun.

– EU har gjort veldig mye innenfor hybride trusler, etterretningsarbeid og så videre, men på hard sikkerhet er man fortsatt avhengig av amerikanerne og samarbeidet i Nato i mange år framover, mener Bundt.

AfD-problemet

Det knytter seg også spenning til hvordan Merz kommer til å håndtere partiet AfD, som tysk sikkerhetspoliti har stemplet som høyreekstremistisk. Merz sier i et intervju med Die Zeit at hvis partiet skal forbys, så må man kunne bevise at partiet kjemper mot landets demokratiske styresett på «aggressivt vis».

Det var 2. mai at den tyske sikkerhetstjenesten BfV endret klassifiseringen av AfD. AfD gikk rettens vei for å få fjernet stempelet, og nå har BfV satt beslutningen på vent i påvente av en rettskraftig dom.

– AfD er Tysklands nest største parti. Det gjør det innenrikspolitiske handlingsrommet mer krevende for Merz. Nå har Merz og CDU fått meg seg regjeringspartneren SPD på å stramme inn på innvandring, da ukontrollert innvandring, og spesielt en manglende oppfølging av asylavslag, har vært et problem og et slags surstoff for de høyreekstreme, forklarer Kate Hansen Bundt.

AfD-leder Alice Weidel og CDU-leder og statsminister Friedrich Merz. (MICHAEL KAPPELER/AFP)

Du kan på en måte ikke forby et parti som fikk 20,8 prosent oppslutning ved forrige valg, sier Tyskland-kjenneren. Til sammenligning fikk CDU og SPD en oppslutning på henholdsvis 28,52 og 16,41.

– Det (et AfD-forbud) vil også innebære et slags forsterket skille mellom Øst- og Vest-Tyskland, for det er i stor grad de østtyske delstatene fra det gamle, kommunistiske DDR som stemmer AfD. Og det er nok konfliktstoff mellom gamle Vest og Øst, så et AfD-forbud vil kunne forsterke det – og i tillegg gi partiet en slags martyrrolle i tysk politikk, som kan gi dem økt oppslutning. Så det er ikke klokt å forby sine motstandere. Merz har sagt at man skal vinne over dem i valg, ikke i domstolen, selv om han også har sagt at partiet er en trussel mot demokratiet.

---

Dette er Friedrich Merz

Friedrich Merz (69) ble født i Brilon i Sauerland 11. november 1955.

6. mai 2025 ble han Tysklands tiende statsminister.

Han ble valgt inn som medlem av EU-parlamentet i 1989, hvor han satt fram til 1995.

Medlem av den tyske nasjonalforsamlingen fra 1994 til 2009.

Var CDUs parlamentariske leder på begynnelsen av 2000-tallet.

Ga seg med politikk i 2009 etter å ha tapt en maktkamp med Merkel.

Erstattet Angela Merkel som leder av CDU i 2022, etter at Merkel tapte makten til sosialdemokraten Olaf Scholz i 2021.

Gift med dommeren Charlotte Merz og har tre barn.

Utdannet jurist og har flysertifikat.

(Kilde: NTB)

Friedrich Merz. (Lisi Niesner/Reuters)

---