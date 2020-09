Høyre om Oslo-budsjettet: – Dette kommer til å svi

Osloskolen må klare seg med nesten en halv milliard mindre de neste årene, mens barnehager og eldreomsorg står foran kutt på nesten en milliard, ifølge Høyre. Byrådet har understreket at de vil skjerme driften av barnehager og skoler for kutt, men Høyre mener dette blir umulig med kuttet som er lagt inn i rammen til bydelene.

I tillegg blir kollektivprisene dyrere, og byrådet vil nekte fossile biler i visse deler av Oslo.

– Vil svi

– Dette budsjettet kommer til å svi, sier Høyres Anne Haabeth Rygg til Dagsavisen.

Hun er nestleder i Høyres bystyregruppe og nestleder i finansutvalget

Byrådet la onsdag fram et budsjett for 2021 på hele 80 milliarder kroner.

– Budsjettet er blitt til i en tid preget av uro og usikkerhet. Koronautbruddet har satt Oslo på store prøver, med kraftig økning i arbeidsledighet og inntektssvikt for nærings- og kulturlivet. Oslo kommune er også hardt rammet med lavere inntekter og høyere kostnader. Byrådet setter i budsjettforslaget av store beløp til videre håndtering av pandemien, men også til å få flere ut i arbeid. Vi begrenser aktivitetsnivået i store deler av kommunen for å kunne være forberedt på nye uforutsette hendelser og kostnader, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap), da han presenterte budsjettet.

Kjemisk fritt

Men budsjettet imponerte på ingen som helst måte opposisjonen i bystyret.

– Dessverre ser vi at byrådet ikke har planer for hvordan kommunen kan driftes mer effektivt uten at ansatte må jobbe hardere og løpe fortere. Budsjettet er kjemisk fritt for forslag til strukturelle og kostnadsreduserende endringer. Dessuten lempes stadig større regningen over på innbyggerne ved at kommunale gebyr og avgifter øker. Blant annet øker beboerparkeringen med 50, så kostnaden for en bensinbil blir 5.400 kroner i året, sier Rygg.

Les også: Nå blir det dyrere å parkere i Oslo – øker prisen med 50 prosent

– Budsjettet viser også at byrådet overhodet ikke er forberedt på de økonomiske konsekvensene av koronakrisen, legger hun til.

Hun er overrasket over at byrådet legger opp til de samme inntektene neste år, til tross for en rekke konkurser og permitteringer.

– Skattetilgangen vil bli mindre, og jeg synes det er rart at dette ikke er blitt tatt hensyn til. Jeg savner også en håndsrekning til et næringsliv som i stor grad ligger nede med brukket rygg, sier hun.

– Jeg reagerer også på at de vil bruke en milliard på å bygge nye kommunale boliger, når vi ser hvordan de i dag forvalter den boligmassen de allerede har, sier Anne Haabeth Rygg.

Unødvendige tiltak

Som de andre i bystyret fulgte Frps Aina Stenersen, som også er leder av leder av Helse- og sosialutvalget i Oslo kommune, finansbyråd Einar Wilhelmsens (MDG) finanstale hjemmefra digitalt.

Frps Aina Stenersen. Foto: Mimsy Møller

Hun mener det brukes penger på unødvendige tiltak.

– Et eksempel er at de vil bruke 135 millioner på å ta sykehjemmene tilbake fra private aktører. Dette gjør de midt i en pandemi, og de pengene burde heller gått til å styrke helsetjenesten, til flere arbeidsplasser og til barn og unge, sier Aina Stenersen til Dagsavisen.

– Jeg legger også merke til at de vil bruke mye midler på sykkelveier og at de vil ha vekk fossile biler fra deler av Oslo. En stadig kamp mot bilden er også unødvendige tiltak midt i en pandemi, hvor vi har tre ganger så mange arbeidsløse i byen, enn før pandemien. Mange har ikke råd til å kjøpe seg ny el-bil midt i en pandemi, beboerparkeringen blir i tillegg 50 prosent dyrere, og parkering dyrere, det er uholdbart, sier hun.

Hun er også skuffet over at byrådets løfte om lavere kollektivpriser ikke ble holdt.

– Det var et av valgløftene jeg hadde ventet at de prøve å holde, sier Stenersen.

Men hun så også noen positive trekk i budsjettet.

– Det er veldig bra at de nå vil ta et løft for å vedlikeholde kommunale boliger. Det trengs virkelig. Og jeg er fornøyd med at et valgløfte ikke ble holdt, at det ikke blir gratis vegetarmat i skolen som de lovet, sier Frp-representanten.

– Dette budsjettet viser at de bruker penger på en rekke unødvendige tiltak, i en tid hvor vi er midt inne i en alvorlig pandemi, sier hun til slutt.

Les også: Årevis med krangling om husleia i Oslo: Slik blir nye «gjengs leie»

– Mer rødt enn grønt

Venstres Hallstein Bjercke, og nestleder av Kultur- og utdanningsutvalget, mener at dette ikke er et godt klimamessig budsjett for Oslo.

– Vi er i en situasjon hvor vi ser at klimagassene går opp i Oslo, og ned nasjonalt. Det er stor avstand på hva byrådet sier, og hva de i virkeligheten gjør. Dette budsjettet er mer rødt enn grønt, sier Bjercke til Dagsavisen.

– De innrømmer at de ikke når klimamålet for 2020, og de er lenger unna enn noen gang til å nå målene for 2030. Jeg savner også satsing på et plastgjenvinningsanlegg på Østlandet. De lanserer tiltak, men de har liten effekt, sier Venstre-representanten.

Venstres Hallstein Bjercke. Foto: Mimsy Møller

Han mener dette er et budsjett hvor de ikke belønner folks klimatiltak, men heller svinger pisken.

– Å øke beboerparkeringen med 50 prosent har ingen klimaeffekt. Jeg er også skuffet over at de ikke senker kollektivprisene. Det at miljø og samferdselsbyråd Lan Marie Berg i dag gikk ut i alle landets aviser og sa at hun ville ha vekk fossile kjøretøy vekk fra visse områder av byen, er nok et eksempel på de sier mye, men gjør lite. I budsjettet står det at dette er noe Bymiljøetaten skal bruke to år på å utrede. Så det skjer ikke med det første, sier Bjercke.